Stranger Things 4, Gaten Matarazzo: “Sono orgoglioso di Dustin: non ha paura di essere se stesso”

Stranger Things 4 è in streaming su Netflix dal 27 maggio. La nuova stagione della serie creata dai fratelli Duffer è divisa in due parti: i primi 7 episodi sono ora disponibili sulla piattaforma di streaming, gli ultimi due arriveranno invece il primo luglio.

Dopo tre anni di attesa si torna finalmente a Hawkins: avevamo lasciato i protagonisti divisi e li ritroviamo ognuno con il suo percorso. Eleven (Millie Bobby Brown) si è trasferita in un'altra città con la famiglia di Will (Noah Schnapp). Dustin (Gaten Matarazzo) e gli altri cercando di aiutare Max (Sadie Sink), che ancora non si è ripresa per la morte del fratello. Hopper (David Harbour) è prigioniero in Russia.

I nuovi episodi di Stranger Things 4 sono una bella sorpresa: molto più maturi e horror rispetto al passato. Con i protagonisti sono cresciuti anche la quantità di sangue e paura. Nel cast c'è anche Robert Englund, storico interprete del serial killer Freddy Krueger nella saga horror Nightmanre, citata in più occasioni. Abbiamo parlato di questa nuova stagione insieme agli attori Gaten Matarazzo e Priah Ferguson, interpreti di Dustin ed Erica.

Stranger Things 4: video intervista a Gaten Matarazzo e Priah Ferguson

Stranger Things 4: viaggiare attraverso gli anni '80

Nel primo episodio Eleven dice che "siamo tutti viaggiatori del tempo". In un certo senso anche voi state viaggiando nel tempo grazie a questa serie. Com'è tornare indietro negli anni '80?

Priah Ferguson: Penso sia fighissimo: i miei genitori sono cresciuti in quel periodo quindi hanno diversi ricordi. Quando mia nonna guarda la serie dice: me lo ricordo! Oppure: tua mamma aveva la stessa maglietta. Apprezzo molto i capelli degli anni '80. Grazie alla serie li apprezzo più di prima. È stato molto divertente. Deve essere stata una bella esperienza crescere negli anni '80.

Stranger Things 4: la cultura nerd, lo sport i film e la musica

Il tuo personaggio dice: "Siamo nerd e freak". Lo dice in modo orgoglioso. Sei nerd e orgoglioso di esserlo anche tu?

Gaten Matarazzo: Sono incredibilmente orgoglioso di interpretare un personaggio che esprime apertamente chi è. È qualcosa che ha fatto fatica ad accettare durante gli anni di scuola, ma ora che è al liceo è diverso. Vuole essere più sicuro, ma non vuole fare compromessi con se stesso per questo.

Cosa vi spaventa di più? D&D o il basket? Ci sono due partite messe a confronto.

Priah Ferguson: Il basket!

Gaten Matarazzo: Il basket! Mi fa una paura terribile.

Priah Ferguson: Dico entrambi: D&D è un gioco strano, ma una volta che ho imparato di più su come funziona ho capito che è figo e non mi dà l'ansia di una partita di basket. Non c'è il pericolo di avere una pallonata in testa a bordocampo! Non hai tutti gli occhi puntati su di te: sopratutto se sei in ritardo per la partita.

Gaten Matarazzo: Mi piace guardare le partite di basket. Giocare no. Dipende dalle persone. Caleb se la cava bene. Io invece non tiro bene. Gioco in difesa.

Pensate sia davvero possibile capire le persone grazie ai loro gusti cinematografici? In questa stagione trovate Rick grazie ai film che ha affittato. Si possono capire le persone dai film che amano?

Gaten Matarazzo: Forse in un certo senso. È sempre divertente essere sorpresi dal gusto delle persone! Ma non penso si possa conoscere qualcuno dai film che ama.

Pensate che la musica possa davvero salvare la vita di una persona?

Priah Ferguson: Sì sono d'accordo.

Gaten Matarazzo: Sì, in modo strano.

Priah Ferguson: La musica riflette chi sei. Se tieni occupata la tua mente con bella musica ti può caricare di energia positiva. Penso che la musica ti renda te stesso. Sei che cosa ascolti. Diventa parte di te.

Gaten Matarazzo: Sì la musica diventa parte di te. È importante, è un tratto distintivo. Quando scopri che musica ti piace scopri anche te stesso. C'è un motivo se la musica è stata fondamentale durante tutto il corso della storia umana. Funziona.