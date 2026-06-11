Mondiali di Calcio 2026 in TV e streaming: dove vedere da oggi tutte le partite in diretta

La guida completa ai Mondiali di calcio 2026 su Rai e DAZN, con calendario delle partite in chiaro, orari italiani, programmi e tutto il palinsesto ufficiale della Coppa del Mondo tra Stati Uniti, Canada e Messico

I Mondiali di calcio 2026 promettono di essere un'edizione storica sotto molti punti di vista. Non solo per il nuovo formato allargato a 48 nazionali e per l'organizzazione condivisa tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma anche per il modo in cui milioni di spettatori seguiranno il torneo tra televisione tradizionale, streaming e contenuti digitali.

La competizione, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026, sarà trasmessa in Italia attraverso due piattaforme principali. Da una parte la Rai, che offrirà gratuitamente una selezione delle partite più importanti sia in TV che in streaming su RaiPlay. Dall'altra DAZN, che metterà a disposizione l'intero torneo con tutte le 104 partite previste dal calendario.

Come vedere i Mondiali gratis in chiaro sulla Rai

Per milioni di italiani la Rai sarà ancora una volta la casa dei Mondiali. Anche nel 2026 il servizio pubblico avrà infatti un ruolo centrale nel racconto della competizione, permettendo al pubblico di seguire gratuitamente una parte significativa del torneo.

La Rai ha acquistato un pacchetto di diritti che comprende 35 partite, distribuite tra la fase a gironi e le fasi a eliminazione diretta. Si tratta di una selezione pensata per garantire la visione degli incontri più importanti e dei momenti decisivi della manifestazione.

Rai 1 sarà il canale di riferimento per le dirette principali, con una programmazione che accompagnerà il pubblico per oltre un mese tra partite, approfondimenti e programmi dedicati. Accanto alle gare trasmesse in diretta (la prima, stasera, sarà Messico-Sud Africa) non mancheranno contenuti speciali, studi pre e post partita e rubriche quotidiane che racconteranno il torneo anche al di fuori dei novanta minuti di gioco.

Il pacchetto completo: tutte le 104 partite su DAZN

Se la Rai rappresenta l'opzione gratuita e accessibile a tutti, DAZN sarà invece la scelta ideale per chi vuole seguire il Mondiale senza alcuna limitazione.

La piattaforma trasmetterà infatti tutte le 104 partite della Coppa del Mondo 2026, offrendo una copertura integrale dall'incontro inaugurale fino alla finale. Per gli appassionati che amano seguire ogni gruppo, ogni sorpresa e ogni possibile outsider del torneo, sarà il punto di riferimento principale.

Il vero valore aggiunto dell'offerta DAZN è rappresentato naturalmente dalle numerose partite che non saranno disponibili in chiaro. Chi desidera seguire l'intero percorso delle nazionali partecipanti, senza dipendere dalla selezione effettuata dalla Rai, dovrà necessariamente passare dalla piattaforma streaming. Oltre alle dirette, il servizio proporrà approfondimenti, studi dedicati, analisi tecniche e contenuti on demand pensati per accompagnare il pubblico durante tutta la manifestazione.

La ripartizione dei match nel palinsesto televisivo

Per capire meglio come saranno distribuite le partite tra Rai e DAZN è utile osservare come si articola la copertura televisiva nelle diverse fasi della competizione. Ecco la mappa della distribuzione dei match:

Fase a gironi (72 partite totali): la Rai trasmetterà 17 incontri selezionati, privilegiando le sfide più attese e le nazionali più seguite dal pubblico. DAZN garantirà invece la copertura completa di tutte le gare.

Sedicesimi di finale (16 partite totali): la nuova fase introdotta con il format a 48 squadre sarà visibile integralmente su DAZN, mentre la Rai proporrà 6 partite in chiaro.

Ottavi di finale (8 partite totali): la Rai trasmetterà 4 incontri, lasciando agli abbonati DAZN la possibilità di seguire l'intero programma.

Quarti di finale (4 partite totali): da questo momento il torneo entra nella sua fase più spettacolare e tutte le sfide saranno disponibili sia sulla Rai sia su DAZN .

Semifinali e Finali (4 partite totali): le gare che assegnano il titolo mondiale saranno visibili gratuitamente anche sulla Rai, oltre che sulla piattaforma streaming.

Calendario, orari italiani e il nuovo formato a 48 squadre

Il più grande Mondiale mai organizzato: per la prima volta parteciperanno 48 nazionali, un numero nettamente superiore rispetto alle 32 squadre che hanno caratterizzato le ultime edizioni. La combinazione tra il nuovo formato allargato e il fuso orario nordamericano porterà a una quantità di partite (anche notturne) mai vista prima nella storia della competizione.

Da 64 a ben 104 incontri complessivi, una crescita che cambia non soltanto l'aspetto sportivo della manifestazione, ma anche il modo in cui verrà raccontata da televisioni, piattaforme streaming e mezzi di informazione. Per chi seguirà il torneo da casa, il nuovo formato comporta alcune conseguenze molto concrete:

Più giorni di diretta : quasi quaranta giorni consecutivi di partite, con appuntamenti quotidiani distribuiti lungo l'intero arco della giornata.

Ritmo serrato : nelle prime settimane sarà possibile assistere a diverse gare nello stesso giorno, rendendo il calendario particolarmente intenso.

Maggiore suspense: l'aumento delle partite a eliminazione diretta moltiplica le occasioni in cui una squadra si gioca tutto in novanta minuti.

Calendario Rai 1: tutte le partite in chiaro giorno per giorno

La Rai trasmetterà 35 partite in diretta su Rai 1, con una selezione dei match più importanti del torneo, dalla fase a gironi fino alla finale. Di seguito il calendario completo delle gare già programmate con orari italiani e collegamenti pre-partita.

Fase a gironi

Giovedì 11/6 - Gruppo A

Messico - Sudafrica

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:35

Venerdì 12/6 - Gruppo B

Canada - Bosnia Erzegovina

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:35

Sabato 13/6 - Gruppo C

Brasile - Marocco

Calcio d'inizio alle 00:00, collegamento dalle 23:30

Domenica 14/6 - Gruppo F

Paesi Bassi - Giappone Calcio d'inizio alle 22:00, collegamento dalle 21:40

Lunedì 15/6 - Gruppo G

Belgio - Egitto Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:35

Martedì 16/6 - Gruppo I

Francia - Senegal

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:35

Mercoledì 17/6 - Gruppo L

Inghilterra - Croazia

Calcio d'inizio alle 22:00, collegamento dalle 21:40

Giovedì 18/6 - Gruppo B

Svizzera - Bosnia Erzegovina Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:35

Venerdì 19/6 - Gruppo D

Stati Uniti - Australia

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:35

Sabato 20/6 - Gruppo E

Germania - Costa d'Avorio

Calcio d'inizio alle 22:00, collegamento dalle 21:40

Domenica 21/6 - Gruppo G

Belgio - Iran

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

Lunedì 22/6 - Gruppo J

Argentina - Austria

Calcio d'inizio alle 19:00, collegamento dalle 18:40

Martedì 23/6 - Gruppo L

Inghilterra - Ghana

Calcio d'inizio alle 22:00, collegamento dalle 21:40

Mercoledì 24/6 - Gruppo B

Svizzera - Canada / Bosnia Erzegovina - Qatar (partita selezionata in base alla classifica del girone)

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

Giovedì 25/6 - Gruppo E

Ecuador - Germania

Calcio d'inizio alle 22:00, collegamento dalle 21:40

Venerdì 26/6 - Gruppo I

Norvegia - Francia

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

Sabato 27/6 - Gruppo L

Croazia - Ghana / Panama - Inghilterra (partita selezionata in base alla classifica del girone)

Calcio d'inizio alle 23:00, collegamento dalle 22:15

Sedicesimi di finale

La Rai trasmetterà 6 partite su 16 del turno, una al giorno, scegliendo i match più rilevanti (almeno sulla carta) del tabellone.

Domenica 28/6 - SF1

2A - 2B

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

dal 29 giugno al 3 luglio

Una partita al giorno tra i sedicesimi di finale

Ottavi di finale

La Rai trasmetterà 4 partite su 8 del turno, una al giorno

Dal 4 luglio al 7 luglio

Una partita al giorno tra gli ottavi di finale, scelta tra le 8 disponibili nel turno.

Quarti di finale

Tutti i quarti di finale saranno trasmessi in diretta su Rai 1.

Giovedì 9/7

Calcio d'inizio alle 22:00, collegamento dalle 21:40

Venerdì 10/7

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

Sabato 11/7

Calcio d'inizio alle 23:00, collegamento dalle 22:15

Notte tra 11/7 e 12/7

Calcio d'inizio alle 03:00, collegamento dalle 02:30

Semifinali

Martedì 14/7

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

Mercoledì 15/7

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

Finale 3° posto

Sabato 18/7

Calcio d'inizio alle 23:00, collegamento dalle 22:15

Finale

Domenica 19/7

Calcio d'inizio alle 21:00, collegamento dalle 20:30

Gestione del fuso orario americano: le finestre di trasmissione

L'aspetto a cui gli spettatori italiani dovranno abituarsi riguarda soprattutto gli orari delle partite. Le gare si giocheranno infatti tra Stati Uniti, Canada e Messico, con inevitabili differenze di fuso rispetto all'Europa. Per questo motivo il calendario televisivo sarà distribuito su diverse fasce orarie:

tardo pomeriggio: con partite programmate tra le 18:00 e le 19:00 italiane . Una fascia particolarmente favorevole per il pubblico europeo.

prima serata: con i match in programma tra le 21:00 e le 22:00 . Sarà probabilmente il momento di maggiore concentrazione degli spettatori davanti alla televisione.

notte: alcune partite si disputeranno tra le 23:00 e le prime ore del mattino. In questi casi streaming, replay e highlights diventeranno strumenti fondamentali per chi non potrà seguire le dirette.

Il palinsesto dei Mondiali 2026: programmi TV, telecronisti e streaming

Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna dei Mondiali

Le partite saranno soltanto una parte dello spettacolo. Come accade ormai da diverse edizioni, il Mondiale sarà accompagnato da una programmazione parallela fatta di approfondimenti, collegamenti, commenti e programmi dedicati. L'obiettivo è trasformare la Coppa del Mondo in un racconto continuo che accompagni il pubblico durante tutta la giornata, ben oltre il semplice fischio d'inizio.

Per tutta la durata del torneo la Rai costruirà un palinsesto quotidiano molto fitto, pensato per accompagnare il Mondiale praticamente in ogni fascia della giornata, dai contenuti del mattino fino alla seconda serata.

La copertura sarà distribuita principalmente tra Rai 1 e Rai 2, con i grandi eventi sportivi e le partite su Rai 1 e una serie di programmi di approfondimento, magazine e rubriche su Rai 2, oltre ai contributi informativi nei telegiornali e nelle trasmissioni del mattino.

La giornata mondiale Rai si articolerà così:

all'interno di "Uno Mattina News" su Rai 1 andranno in onda 15 minuti di contenuti giornalieri dal 12 giugno al 19 luglio (dal lunedì al venerdì), con lo spazio dedicato a "UnoMattina Mondiali" e "Tg1 Mondiali", condotti da Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni.

Dall'11 giugno al 19 luglio su Rai 2 andrà in onda "Dribbling Mondiali" , un appuntamento giornaliero di 40 minuti alle ore 14:00, condotto da Paolo Paganini e Simona Cantoni.

Sempre su Rai 2, nella stessa finestra del torneo (11 giugno - 19 luglio) sarà trasmessa la rubrica "Italia chiama America" , un programma di 65 minuti alle 18:35 condotto da Francesca Spaziani Testa.

La fascia serale sarà invece presidiata da 'pre e post partita della sera' (tra le 20:30 e le 21:00) su Rai 1 con Paola Ferrari e Simona Rolandi, affiancate da Marco Tardelli e Roberto Falcao.

In seconda serata su Rai 1 andrà in onda "Notti Mondiali", programma con orario variabile dopo le partite, per un totale di 34 puntate durante tutta la manifestazione, condotto da Alessandro Antinelli.

La supervisione dell'intera offerta editoriale Rai Sport sarà affidata a Massimo Proietto e Marco Mazzocchi. Sul fronte del racconto delle partite, Rai Sport schiererà una squadra di telecronisti composta da Tiziana Alla (prima telecronista donna ai Mondiali), Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi, con il supporto tecnico di Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.

Come seguire i Mondiali in streaming e in radio

La fruizione digitale sarà una componente fondamentale dell'esperienza 2026. Attraverso RaiPlay sarà possibile seguire gratuitamente in diretta streaming le partite trasmesse dalla Rai, oltre ad accedere a replay integrali, highlights, clip dei gol e contenuti speciali dedicati al torneo.

Gli abbonati DAZN potranno invece contare sulla copertura completa di tutte le 104 partite, con la possibilità di seguire le dirette su smartphone, tablet, computer e Smart TV.

Chi sarà in viaggio, al lavoro o semplicemente lontano da uno schermo potrà invece affidarsi a Rai Radio 1. L'emittente seguirà il torneo con oltre 130 ore di radiocronache e la trasmissione di 56 partite, accompagnate da aggiornamenti costanti, collegamenti dagli Stati Uniti e approfondimenti dedicati ai principali protagonisti della manifestazione.

Accanto a televisione, streaming e radio, non mancherà infine la copertura social, con clip, highlights e contenuti brevi pensati per seguire il Mondiale in tempo reale anche attraverso smartphone e piattaforme digitali.