Cut Off, la recensione: un thriller crudo e ad alta tensione

La recensione di Cut Off, film dove un patologo forense si mette sulle tracce della figlia, rapita da un sadico serial killer, e trova l'aiuto di una ragazza in fuga dal proprio passato. Su Rai4 e RaiPlay.

Nel corso di un'autopsia del cadavere di una donna, ritrovato orribilmente mutilato, il patologo forense Paul - che lavora per la polizia criminale - rinviene una capsula al cui interno vi è un messaggio sul quale è scritto il nome di sua figlia Hannah, una ragazza adolescente con cui non ha rapporti da tempo. L'uomo chiama il numero lì indicato e scopre come la giovane sia stata rapita da un crudele maniaco che lui stesso tempo addietro aveva contribuito a far condannare, seppur le accuse di omicidio caddero proprio a causa sua e la pena gli fu data soltanto per violenza sessuale.

Cut Off: Moritz Bleibtreu in una scena

Come vi raccontiamo nella recensione di Cut Off, richiamando il cellulare Paul entra in contatto con Linda, fumettista ventiquattrenne che si trova sull'arcipelago di Heligoland nel tentativo di sfuggire a un fidanzato violento. La ragazza risponde al telefono, rinvenuto addosso a un corpo senza vita nella spiaggia locale, e da quel momento i destini dei due sono interconnessi: Paul farà di tutto per salvare la figlia e Linda sarà determinante per scoprire dove ella si trovi, finendo per restare coinvolta in una situazione di estremo pericolo.

In profondità

Cut Off: Jasna Fritzi Bauer in una scena

La sinossi appena esposta già non è semplice, ma in realtà la trama di Cut Off è ancora più complessa e minuto dopo minuto si arricchisce di dettagli e di sfumature, adempiendo pienamente al tentativo di adattare l'omonimo romanzo alla base, scritto dallo "specialista" Sebastian Fitzek a quattro mani con il medico legale Michael Tsokos. E proprio nella sua componente narrativa il film trova il suo punto di forza, costruendo una macchina tensiva cruda e crudele che lascia senza fiato fino al sopraggiungere dei titoli di coda. L'ultima mezzora si ammanta anche di spunti di riflessioni non banali sulla legge e sulla giustizia, con i colpevoli che spesso sfruttano scappatoie e scorciatoie per abbreviare la loro pena, mentre le vittime o i loro cari restano impassibili a affrontare quell'ingiusto verdetto. Una stoccata contro un sistema più tendente ad assolvere che a punire, che spinge chi direttamente coinvolto a soluzioni talvolta irrazionali.

All'ultimo sangue

Cut Off: un'immagine del film

Certo alcuni spunti possono risultare parzialmente forzati e poco verosimili, ma va dato atto alla regia di saper mantenere su alti livelli il crescendo tensivo, che non molla un attimo la presa sia sui malcapitati personaggi che sullo spettatore, gravato da questo dramma psicologico che non risparmia una violenza a tratti struggente, dove nulla o quasi è lasciato all'immaginazione. Lo spettatore debole di stomaco difficilmente riuscirà a superare la prima mezzora, giacché sono presenti sequenze potenzialmente disturbanti, soprattutto per ciò che riguarda le fasi delle varie autopsie che si susseguono nel corso delle due ore di visione, con tanto di procedimento "guidato" telefonicamente dall'esperto alla ragazza che si è ritrovata catapultata lì per puro caso, già alle prese con una difficile situazione personale ben prima di quella nuova gatta da pelare.

Volti e corpi

Cut Off: una sequenza del film

Il regista e sceneggiatore tedesco Christian Alvart, già autore dello sci-fi Pandorum - L'universo parallelo (2009) e di diversi polizieschi a tema, si dimostra solido e incalzante nella messa in scena, con cliffhanger che si susseguono fino all'ultimo secondo garantendo un sano e cattivo intrattenimento di genere, ben supportato dall'eterogeneo cast. In particolar modo Jasna Fritzi Bauer - interprete di Linda - e Lars Eidinger quale diabolico villain offrono performance intense e totali, mettendosi al servizio della storia e dei relativi personaggi con profonda dedizione. Un paio di flashback qua e là esplorano il passato dei protagonisti e offrono, nella mezzora finale, inedite e sorprendenti rivelazioni per chiudere il cerco con la miglior coerenza possibile, anche al netto di alcune evoluzioni forse apparentemente troppo ardite per risultare anche verosimili.