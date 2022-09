Starman, la recensione del fumetto Bao che racconta David Bowie ai tempi di Ziggy Stardust

Io non sono eccentrico. Sono David Bowie.

Starman. David Bowie’s Ziggy Stardust Years: un'immagine del graphic novel Bao

Una frase, una dichiarazione d'intenti che rappresenta anche una presa di coscienza dell'immenso artista di cui parliamo in questa recensione di Starman. David Bowie's Ziggy Stardust Years, il graphic novel pubblicato da Bao Publishing dal 16 settembre, una data quantomai appropriata, vista l'imminente uscita anche del bellissimo Moonage Daydream in sala (in anteprima il 18 e poi dal 26 settembre). Quella pubblicata da Bad è un'opera a fumetti realizzata da Reinhard Kleist, fumettista e illustratore tedesco operativo a Berlino e insignito di molti riconoscimenti per una carriera che ha già preso in esame un altro grande artista del mondo musicale come Nick Cave. La musica è parte dell'opera di Kleist anche per un'altra delle sue attività artistiche, che lo vede spesso impegnato a disegnare live nel corso di concerti in tutto il mondo.

Gli anni di Ziggy Stardust

Reinhard Kleist ci porta nel 1972, per concentrarsi su un periodo specifico della vita e dell'attività di David Robert Jones, ovvero David Bowie. È l'anno in cui il mondo ha conosciuto Bowie, ma attraverso l'immagine iconica, dirompente, magnetica di Ziggy Stardust, che si è imposto grazie alla musica innovativa così come la provocazione che ha accompagnato la sua presentazione mediatica. Parliamo del 1972, sì, ma il racconto dell'autore tedesco è arricchito da flashback su un David più giovane, che cerca il proprio posto confrontandosi con il mondo, quello immediato rappresentato dal fratellastro Terry e la famiglia, quello più ampio della periferia a sud di Londra. Una narrazione preziosa per tracciare il contesto in cui nasceva, e poi moriva, un'icona della musica.

Ascesa e caduta di un messia

Perché in Starman Kleist racconta questo: ascesa e caduta, una parabola di creazione che giunta all'apice è diventata difficile da gestire per David. Kleist è abile nel descrivere la salita verso l'apice della parabola, mettere in scena la genesi del personaggio, l'impegno e le difficoltà di David per affermarsi nella scena londinese, ma anche le contraddizione che man mano emergevano nell'arrivare al vertice e scivolare verso una complessa fase discendente che ha portato a un conflitto interiore e la necessità di chiudere con la propria creazione e imboccare una strada diversa per la propria carriera. Ascesa e declino di Ziggy Stardust, quindi, ma anche nascita di David Bowie in quanto star internazionale versatile e altrettanto magnetica e travolgente. Starman ci racconta Ziggy Stardust, quello che possiamo considerare l'alter ego più famoso della storia della musica, un vero messia del rock, ma attraverso di lui emerge uno sguardo intimo ed emozionante, per quanto parziale, del David Bowie artista ed essere umano.

Raccontare il dualismo

Ziggy e David. Un dualismo ben rappresentato su carta nel fumetto di Reinhard Kleist, sia nell'espediente, intelligente e mai abusato, dello specchio in cui le due entità si confrontano, sia nella costruzione visiva delle tavole, con i toni seppia dei flashback su David e la composizione più estrosa delle porzioni di Ziggy. Molto suggestive le tavole che mettono in scena l'opera di David Bowie/Ziggy Stardust, con quelle su Space Oddity in particolare, che diventano anche filo conduttore narrativo con l'immaginario dell'astronauta e dello spazio. Peccato solo non aver sfruttato di più questo tipo di approccio al racconto, perché riesce a elevare l'albo dal punto di vista immaginifico e aggiungere una sfumatura diversa, e più creativa, allo spaccato che viene raccontata al lettore, in cui vita e carriera dell'artista si scontrano per trovare un equilibrio e arrivare alla consapevolezza citata in apertura, quel "sono David Bowie" che ci è sembrato così significativo nel trovare la necessaria sintesi.

