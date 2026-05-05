Antartica, recensione: un'inusuale (quasi) fiaba sulla realtà mutevole e precaria

Barbara Ronchi, Valentina Bellè e Silvio Orlando sono i protagonisti del film diretto da Lucia Calamaro. Tra metafore, esperimenti e digressioni umaniste. Un originale tentativo, a modo suo.

"Qui c'è solo una regola, nessuno urla". Una frase tutt'altro che casuale, pronunciata da un sottinteso Silvio Orlando. Una frase che mostra e rafforza la delicatezza emotiva con cui la regista porta avanti il suo film d'esordio. Tenero, a tratti ingenuo, forse di necessità impellente metaforica, Antartica di Lucia Calamaro ha il sapore strano di un gelato dal gusto spaiato, quasi contrastante. Passateci il paragone, ma di ghiaccio - fin dal titolo - ce n'è parecchio.

Antartica - Quasi una fiaba: Barbara Ronchi e Silvio Orlando in un'immagine

Proprio il ghiaccio, mostrato, nascosto, esteso, contratto, addirittura infuocato, è il protagonista del film. Un personaggio onnisciente, che tutto vede e tutto prevede. Ed è proprio la regista, che ha scritto il film insieme a Marco Pettenello, a raccontare quanto l'ispirazione le fosse arrivata dalla storia dei super-vermi, resuscitati dopo 46.000 anni, e dal suo viaggio in una Siberia, costruita su un permafrost in repentino mutamento.

Antartica, in ghiaccio come metafora

Iniziando quasi in medias res, Antartica ci porta nel bel mezzo dell'Antartide. Qui, un gruppo di scienziati italiani, per otto mesi l'anno, cercano di spiegare "l'inspiegabile". Ma lo sappiamo: certe ricerche necessitano di cura e pazienza, e i decisori politici, di cura e di pazienza, ne hanno ben poca. Schiavi dei risultati e dei profitti immediati, minacciano di tagliare i fondi, già minimi.

Tuttavia, la scoperta della cocciuta Maria (Barbara Ronchi), realizzata insieme all'idealista Rita (Valentina Bellè), manda in crisi il mentore Fulvio (Orlando), generando, secondo la trama ufficiale, un conflitto "scientifico, ideologico, affettivo".

Una fiaba, o quasi

Nonostante il palese problema di tono, Lucia Calamaro riesce a creare un climax di grande intimità, dove il paesaggio - esteriore e interiore - riesce a tradurre al meglio il tempo sospeso, inesistente, che rende tutto "quasi una fiaba". Basti pensare alla candida fotografia di Carlo Rinaldi, o alle musiche gentili di Giorgio Giampà e Marta Lucchesini. A volte, però, la fiaba stessa perde il proprio profilo, risultando sfuggente, quasi inafferrabile, terribilmente illeggibile (e questo no, proprio non va bene).

Antartica - Quasi una fiaba: una scena del film

Eludendo gli standard che castrano e omologano, Calamaro sembra addirittura sfidare i canoni del cinema italiano, puntando a una lecita ambizione che, per colori e toni, si rifà al cinema nord-europeo. Se dal Baltico in su di calore ce n'è poco - per buona pace di chi ama una certa poetica - Antartica è pur sempre, e meno male, un caloroso film italiano. Provare a essere diversi, restando però fedeli ai principi.

Come leggere la nostra realtà

Ed è chiaro l'intento dell'autrice: leggere una realtà precaria, spaventata, mutevole secondo uno stato che passa da solido a liquido. Ciò che conta, però, è resistere, e guardare avanti: concetti definiti "freudiani" e "perturbanti", che probabilmente non possono essere spiegati nemmeno dalla scienza che, al contrario di quanto si dica, vive di ipotesi, postulati, indecisioni.

Antartica - Quasi una fiaba: un'immagine

In questo senso, e sfruttando un corollario di personaggi - che sono troppi, e molti, nonostante la bravura degli interpreti, si perdono sullo sfondo -, Antartica pone l'accento sulla trasformazione, e sul periodo di mezzo che separa due dimensioni. Un periodo di tentativi, di sperimentazione, di certezze che si sciolgono. Come il ghiaccio, che diventa acqua e poi, infine, aria. Generando un ciclo eterno che, nonostante tutto, continua a essere motivo di speranza.