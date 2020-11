I 15 spoiler più famosi di film e serie tv

Leonardo DiCaprio in una scena di Shutter Island

Quello dello spoiler è un concetto relativamente recente, che trova la sua origine nella rete e da essa viene alimentato. Al giorno d'oggi, sono soprattutto gli show televisivi a essere coinvolti in questo processo, proprio per la loro natura seriale. Ma svelare i colpi di scena o i finali di film e serie tv è un'abitudine che risale a molto prima della diffusione su larga scala di Internet.

Ci sono, infatti, spoiler ormai talmente datati e conosciuti da non poter quasi più essere considerati tali: in questi casi, spoilerare non viene considerato un tabù ma entra semplicemente a far parte della cultura cinematografica, diventando spesso ispirazione di divertenti meme. Siamo sicuri che a questo punto vi saranno venuti in mente diversi titoli ma vogliamo comunque suggerirvene alcuni.

Dai grandi classici del cinema come Il sesto senso o L'impero colpisce ancora a show televisivi più recenti come Game of Thrones o Breaking Bad, ecco gli spoiler più famosi di film e serie tv. Nemmeno da dire: la lista è piena zeppa di spoiler.

1. Il sesto senso (1999)

Il sesto senso: un primo piano di Haley Joel Osment

"Vedo la gente morta." E tu sei il più morto di tutti, caro Malcolm Crowe. Riguardando Il sesto senso 20 anni dopo ci rendiamo conto dei numerosi indizi disseminati lungo la pellicola: dai vestiti sempre uguali dello psicologo alla moglie che lo ignora per tutto il tempo, fino allo sguardo eloquente del piccolo Cole (Haley Joel Osment) mentre pronuncia la sua celebre battuta. Ma all'epoca, il fatto che il dottor Crowe (Bruce Willis) fosse morto fin dall'inizio del film fu un vero e proprio colpo di scena. Oggi rivelare lo scioccante finale dell'opera di M. Night Shyamalan non è di certo un'eresia, anzi, i meme a riguardo si sprecano da anni. Ecco perché lo abbiamo inserito all'inizio della nostra lista degli spoiler più famosi di film e serie tv.

Il sesto senso: 5 dettagli che hanno reso il film di Shyamalan un cult

Bruce Willis e Haley Joel Osment in una scena di Il sesto senso

2. Il Trono di Spade (2011 - 2019)

Lena Headey, Jack Gleeson e Sean Bean in una scena dell'episodio Baelor di Game of Thrones

Il Trono di Spade è probabilmente una delle serie più spoilerate di sempre. Questo soprattutto a causa del ritardo della messa in onda italiana rispetto a quella statunitense che ha reso la rete una vera e propria fucina di spoiler a riguardo. Come ben sappiamo, la serie ispirata ai romanzi di George R.R. Martin è ricca di colpi di scena e, in particolare, di morti sconvolgenti. Potremmo riportare tantissimi esempi ma lo spoiler dal quale forse nessuno è riuscito a salvarsi (e che ora può essere urlato ai quattro venti) è sicuramente quello sulla decapitazione di Ned Stark, avvenuta nel nono episodio della prima stagione de Il trono di spade.

3. Shutter Island (2010)

Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo in una scena di Shutter Island

Qualcuno aveva già iniziato a sospettarlo a metà della visione di Shutter Island; molti altri, purtroppo, lo hanno capito appena finito di vedere il trailer che mostra il protagonista sempre più turbato e tormentato da sogni deliranti sulla moglie morta. Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) non è un agente federale alla ricerca di un ospite scomparso ma è lui stesso un paziente del manicomio criminale dell'isola. Il regista Martin Scorsese si diverte a disseminare indizi lungo il film e, anche se tutti ormai conosciamo il colpo di scena finale, vale la pena rivederlo anche solo per poterli cogliere tutti.

4. Gossip Girl (2007 - 2012)

Penn Badgley nell'episodio 'La Mia Peggior Amica' della serie tv Gossip Girl

Chi si nasconde dietro alla pseudonimo di Gossip Girl? Una risposta che, se svelata durante la visione della serie, rischia davvero di far perdere alla storia tutta la sua attrattiva. E infatti, all'epoca, era tutto un fuggi fuggi anche solo dalle numerosissime ipotesi sparse per la rete su chi potesse essere la misteriosa blogger newyorkese. A distanza di otto anni dall'ultima puntata, però, sentiamo di poterlo dire (e scrivere) a cuor leggero: a rivelare tutti i più reconditi segreti dei rampolli della Upper East Side di Manhattan è l'apparentemente timido e impacciato Dan Humphrey (Penn Badgley).

5. L'impero colpisce ancora (1980)

Darth Vader in una celebre scena de L'impero colpisce ancora

Con L'impero colpisce ancora raggiungiamo probabilmente l'apice degli spoiler più famosi di tutti i tempi. Esiste forse ancora qualcuno all'oscuro del fatto che Darth Vader sia il padre di Luke Skywalker? Noi pensiamo fermamente di no, nemmeno tra la schiera di coloro che non hanno mai visto un solo minuto dell'intera saga. Io sono tuo padre è, ancora oggi, una delle battute più celebri della storia del cinema nonché fonte di ispirazione di esilaranti video e meme, molti con protagonista un giovane Mark Hamill dall'espressione disperata.

La Bibbia degli Spoiler: il nuovo libro di Movieplayer.it

E proprio dall'idea che fare spoiler sia anche un'attività divertente nasce La bibbia degli spoiler; una raccolta ironica e irriverente di 666 spoiler di film e serie televisive, studiata in primo luogo per intrattenere ma anche per esorcizzare con un sorriso quella spoilerofobia che oggi attanaglia moltissime persone.

6. Breaking Bad (2008 - 2013)

Breaking Bad: Bryan Cranston nell'episodio I See You

Trattandosi di una delle migliori serie degli ultimi anni, è normale che vi sia stato un gran parlare riguardo al possibile finale di Breaking Bad e alla sorte del suo protagonista Walter White (Bryan Cranston). Per chi non è riuscito a sfuggire a questa rivelazione prima di aver finito di guardare tutte le cinque stagioni dello show, venire a conoscenza della morte di Heisenberg è stato di certo molto deludente. Ma diciamoci la verità: davvero non ce lo aspettavamo?

7. Titanic (1997)

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Anche se l'annosa questione sembra aver ormai trovato una risposta definitiva, noi siamo ancora convinti che se Rose (Kate Winslet) si fosse fatta un pochino più in là, anche il povero Jack (Leonardo DiCaprio) avrebbe trovato posto sulla zattera improvvisata. Il capolavoro di James Cameron è, infatti, uno di quei film che, nonostante il suo finale sia arcinoto, ci fa sempre segretamente sperare in un lieto fine ogni volta che lo vediamo. Purtroppo, però, la fine di Jack nei gelidi abissi dell'Oceano Atlantico è già stata scritta. A fargli compagnia, il relitto Titanic, ombra degli sfarzi di un tempo e il diamante Cuore dell'Oceano, custodito per 80 anni da Rose e buttato in mare proprio alla fine del film.

Titanic: 10 cose che (forse) non sapete sul film di James Cameron

Titanic: DiCaprio e Kate Winslet nella sequenza della zattera

8. Lost (2004 - 2010)

Evangeline Lilly, Matthew Fox, Josh Holloway e Dominic Monaghan nell'episodio 'La caccia' di Lost

Articolata e ricca di colpi di scena, anche Lost rientra tra quelle serie che hanno fatto degli spoiler il proprio pane quotidiano. In questo caso, però, la rivelazione che è andata (e continua ad andare) per la maggiore è, in realtà, sbagliata. Un errore comprensibile vista la complessità della trama; fatto sta che gli abitanti dell'isola non sono tutti morti fin dall'inizio come molti dicono. Quello che è accaduto sull'isola è assolutamente vero e alcuni di loro sono anche riusciti a scappare e ad andare avanti con le proprie vite. E ciò che vediamo alla fine della serie non è una realtà alternativa ma una sorta di limbo che i protagonisti hanno creato collettivamente per ritrovarsi tutti insieme dopo la morte e andare avanti insieme. Facile, no?

9. Psyco (1960)

Psycho: Anthony Perkins e Janet Leigh in una scena

Ai tempi dell'uscita di Psyco di certo il concetto di spoiler in ambito cinematografico come lo intendiamo oggi non esisteva. Eppure il capolavoro di Alfred Hitchcock ben si presta a rivelazioni, anche in chiave ironica, sul finale. La madre di Norman è, in realtà, Norman (Anthony Perkins) stesso, travestito da donna e soggiogato dalla personalità della defunta genitrice. Lo scopriamo verso la fine del film, quando Lila (Vera Miles) scopre il cadavere mummificato dell'anziana signora nella cantina del Bates Motel. Un plot twist che, nel 1960, ha sicuramente lasciato a bocca aperta gli spettatori.

10. Grey's Anatomy (2005 - in produzione)

Grey's Anatomy: Patrick Dempsey in una scena dell'episodio Thriller

Grey's Anatomy sembra voler fare concorrenza a Il Trono di Spade per il numero di decessi che colleziona (numero probabilmente destinato a crescere dal momento che la serie è ancora in produzione). Ma la morte di Derek Shepherd (avvenuta nel 21esimo episodio della stagione 11) è sicuramente quella che ha suscitato più disperazione tra i fan, diventando immediatamente virale sul web e trasformandosi in un mega spoiler a cui nessuno è riuscito a sfuggire. Qualcuno di voi ha iniziato ugualmente a vedere la serie anche dopo aver saputo della tragica fine del personaggio interpretato da Patrick Dempsey?

11. I soliti sospetti (1995)

I soliti sospetti: Kevin Spacey

Quello a cui assistiamo alla fine de I soliti sospetti di Bryan Singer è uno dei più clamorosi colpi di scena della storia del cinema, talmente famoso da poter essere considerato un vero e proprio cult tra gli spoiler. Chi è Keyser Söze? Siamo sicuri che la maggior parte di voi sarà andato con la mente a un Kevin Spacey che si allontana dalla stazione di polizia smettendo di zoppicare e rivelando, così, allo spettatore di essere lui stesso Söze. Il tutto dopo aver raccontato ai poliziotti una versione inventata dei fatti, prendendo spunto dai nomi sugli appunti attorno a lui e dai marchi delle tazze di porcellana. Geniale.

I soliti sospetti: il finale che inganna e sorprende lo spettatore

12. E alla fine arriva mamma (2005 - 2014)

Un brindisi tra amici in 'How I Met Your Mother'

Otto stagioni passate a credere che la vera rivelazione della serie sarebbe stata l'identità della madre; otto stagioni trascorse ad analizzare i presunti indizi disseminati dai creatori dello show e a dribblare spoiler per non rovinarsi la sorpresa. Per poi scoprire, nella nona e ultima stagione, che il vero spoiler su E alla fine arriva mamma era quello sul reale finale della serie: nel 2030, a 6 anni dalla morte di Tracey, moglie e madre dei suoi figli, Ted (Josh Radnor) termina il suo racconto. A quel punto, incoraggiato dai due ragazzi, si rende conto di essere ancora innamorato di Robin (Cobie Smulders) e corre da lei per poter avere un'altra possibilità insieme.

13. The Others (2001)

The Others: Nicole Kidman e Alakina Mann in un momento del film

Conoscendo il finale di The Others, si potrebbe trascorrere l'intera durata del film pensando a quanto sia inutile che la madre continui a proteggere i figli fotosensibili dal sole dal momento che...sono tutti morti. Altre anime un po' distratte che vanno a unirsi alla schiera di defunti inconsapevoli capeggiata dal dottor Malcolm Crowe de Il sesto senso.

14. The O.C. (2003 - 2007)

Benjamin McKenzie e Mischa Barton in una scena di The O.C.

Gli eterni fan della coppia Marissa-Ryan non l'avranno presa molto bene quando hanno iniziato a circolare le voci sulla tragica morte della ragazza. Ancora peggio quando queste si sono concretizzate alla fine della terza stagione di The O.C.. Nell'episodio intitolato I diplomati, infatti, Marissa (Mischa Barton) muore a causa di un violento incidente d'auto, esalando l'ultimo respiro tra le braccia di Ryan (Ben McKenzie). Il vero spoiler qui è che il ragazzo, liberatosi dell'influenza negativa di Marissa, si riprende alla grande dall'accaduto.

15. Fight Club (1999)

Brad Pitt e Edward Norton in una scena di Fight Club di David Fincher

Concludiamo la nostra lista degli spoiler più famosi di film e serie tv con Fight Club, pellicola del 1999 per la regia di David Fincher. Tyler Durden non esiste. Ed è lo stesso Tyler Durden (Brad Pitt) a rivelarlo al protagonista o il protagonista a rivelarlo a se stesso, a seconda di come la si voglia vedere. Fatto sta che Edward Norton ha passato l'intero film a prendersi a cazzotti da solo.