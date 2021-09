Venezia 78: Can Yaman sul red carpet, fan in delirio e pioggia di foto per foto l'attore

Anche Can Yaman ha sfilato sul red carpet di Venezia 78: l'attore turco riceverà un premio nell'ambito del Filming Italy Best Movie Award, ecco le foto e i video.

Can Yaman ha annunciato l'arrivo a Venezia 78 tramite le sue storie di Instagram: 'sono super carico per la premiazione', ha scritto l'attore turco che è sbarcato alla Mostra del Cinema per essere premiato nell'ambito del Filming Italy Best Movie Award. I fan del protagonista di 'Daydream-Le Ali del Sogno', hanno atteso per ore l'arrivo del loro idolo nella speranza di riuscirsi a fare una foto o un video con lui.

Inseguito dalle voci del gossip, che vorrebbero terminata la sua love story con la conduttrice televisiva Diletta Leotta, Can Yaman è sbarcato a Venezia 78. L'arrivo dell'attore turco in laguna ha spinto i suoi fan a prendere d'assalto la cittadina veneta per poter vedere da vicino il loro idolo televisivo.

Can Yaman sarà premiato nell'ambito del Filming Italy Best Movie Award, "Arrivo a Venezia con i miei angeli custodi e con tutto l'amore che ho alle spalle. Sono super carico per il premio e per Venezia. A presto", ha scritto nelle storie di Instagram.

Sul suo profilo Instagram il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno, ha pubblicato un video mentre gira sulla laguna in motoscafo, nella caption ha scritto "Grande giorno domani, sono super carico per la premiazione. Venezia è una meraviglia, sembra un videogioco... Ci vediamo domani".

L'attore turco nella prossima stagione sarà il protagonista maschile di ben due serie tv prodotte in Italia: Viola come il mare e Sandokan, dove reciterà al fianco di Luca Argentero.

Can Yaman, come dimostrano i video e le fotografie pubblicate sui social da numerosi utenti, è stato accolto a Venezia come una vera rock star, anzi, vista la location, come una vera star del cinema.

Come si vede nei vari video, le guardie del corpo e la security del festival spesso hanno fatto fatica ad arginare i fan che volevano avvicinare Can. L'attore è apparso sempre sorridente e pronto a concedersi al saluto delle sue ammiratrici.

Nel frattempo arrivano le prime anticipazioni di Viola come il mare: le riprese inizieranno a fine settembre tra Roma e Palermo. La serie tv è un light crime ispirato al romanzo di Simona Tanzini "Conosci l'estate?" edito da Sellerio.

Per sfilare sul red carpet Can Yaman ha deciso di indossare un abito firmato Dolce e Gabbana, con giacca, sottogiacca con collo a V, pantalone tutto rigorosamente in nero. Unica eccezione le scarpe con una deviazione sul blue e sul bianco, ma, anche in questo caso, il nero è il colore principale.

Nel remake di Sandokan, Can Yaman sarà il protagonista principale, l'attore turco interpreterà La Tigre della Malesia, ruolo che fu di Kabir Bedi nell'omonimo sceneggiato del 1976. La produzione, nei giorni scorsi, ha in parte allontanato le voci che, negli scorsi giorni, volevano il progetto sospeso per dissidi tra Can Yaman e Luca Argentero, ma ha anche annunciato un leggero ritardo rispetto a quanto preventivato.