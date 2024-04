Terra Amara anticipazioni del 19 aprile: Zuleyha e Hakan pronti per le nozze, ma Lutfiye scompare

Ecco le anticipazioni di Terra Amara delle puntate in onda stasera 19 aprile in prima serata su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna stasera, venerdì 19 aprile in prima serata su Canale 5 con nuovi sviluppi sulla storia d'amore tra la nostra protagonista Zuleyha e l'amato kan. La soap turca ha debuttato con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 14 aprile, Zuleyha, accompagnata da Aykut e Gaffur, si reca in un villaggio per aiutare una donna incinta in pericolo di vita. Durante il viaggio, il ponte che devono attraversare crolla, svelando un sabotaggio contro Zuleyha.

I sospetti ricadono su Colak, ma i responsabili affermano di essere stati assoldati da Vahap. Hakan affronta Vahap, che nega il coinvolgimento. Vahap viene arrestato, e Abdulkadir decide di trasferirlo a Mersin per proteggerlo.

Sermin e Betul vogliono lasciare la tenuta degli Yaman per trasferirsi a Istanbul, ma devono recuperare i soldi dalla cassetta di sicurezza di Betul.

Cetin incontra Zeynep, ora professoressa del liceo, e cerca di farla conoscere a Fikret perché pensa che potrebbero essere una bella coppia.

Lutfiye chiede a Fikret di prendere Zeynep per mostrarle la casa in cui si trasferirà. Nel frattempo, Vahap lascia una scritta minacciosa nella villa di Colak che scopre che l'uomo è rimasto a Cukurova per vendicarsi di lui.

In città, Sermin umilia pubblicamente Colak, rivelando come abbia tenuto Betul prigioniera e sfidandolo a chiedere il divorzio.

Fikret conosce Zeynep

Anticipazioni del 19 aprile: Gli ultimi ostacoli prima del matrimonio

Zuleyha e Hakan si preparano a celebrare le loro nozze e a iniziare una nuova vita insieme, quindi Fikret e Lutfiye trovano un'altra sistemazione provvisoria. Nel frattempo, Lutfiye cerca una fidanzata per suo nipote e si concentra su Zeynep, la nuova insegnante della scuola locale, amica di vecchia data di Cetin e appena tornata ad Adana. Con la collaborazione di Cetin, Lutfiye organizza una cena per presentare Zeynep a Fikret, e tra i due si instaura subito un certo feeling.

Sermin e Betul, non riuscendo ad andare a Istanbul, sono costrette a vivere nella casa di Gaffur e sono senza cibo. Disperate, Sermin ruba la spilla d'oro portafortuna di Leyla per rivenderla e ottenere un po' di soldi.

Sermin e Betul sono nei guai

Alla villa Yaman è tutto pronto per celebrare l'unione tra Zuleyha e Hakan. Lutfiye è la celebrante, ma il suo ritardo preoccupa Zuleyha, che teme che Colak, cercando vendetta per l'ordine di demolizione firmato da Lutfiye, le abbia fatto del male. La polizia viene avvisata e Colak viene arrestato come principale sospettato della scomparsa di Lutfiye.

Hakan e Zuleyha si sposano

Tutti in città sono convinti che Lutfiye sia stata uccisa da Colak, ma in realtà Lutfiye è stata fermata da Vahap mentre si recava alla villa Yaman. Vahap, in fuga dalla gendarmeria, ha sequestrato l'auto di Lutfiye. La donna riesce a trovare un passaggio e raggiunge la polizia, dove incontra Zuleyha, Hakan e il procuratore per spiegare cosa è successo. Chiarita la situazione, Lutfiye finalmente celebra il matrimonio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, il piano di Lutfiye e Cetin