Normalmente settembre voleva dire inizio della nuova stagione televisiva, soprattutto generalista ma non solo, che oramai corrispondeva ad una messa in onda più o meno in contemporanea da noi. Gli Emmy Awards, ovvero gli Oscar della tv americana, fungevano da spartiacque in questo senso, proprio come i Golden Globes a gennaio per la midseason. Nonostante a causa del doppio sciopero in corso siano stati rimandati a gennaio, teniamo come spartiacque della nuova stagione metà settembre e quindi eccoci a ricapitolare le serie TV più attese della stagione 2023/2024.

Come già fatto in precedenza e per comodità, abbiamo deciso di dividere i titoli per piattaforma, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Sky e NOW, Paramount+, RaiPlay, scegliendone cinque per ognuna (dieci per Netflix e tre per RaiPlay, ad essere precisi). Pescando tra i generi più disparati, nuove proposte e vecchie glorie che ritornano sotto forma di nuova stagione o addirittura di revival, ecco a voi la nostra lista. Qual è la serie che attendete di più?

Our Flag Means Death: Rhys Darby, Taika Waititi e Rory Kinnear nella serie

Prima di addentrarci nel nostro speciale, è bene precisare che rimangono attualmente inedite e senza casa - e molto attese - in Italia: il revival di Party Down, la comedy STARZ con un cast stellare; Our Flag Means Death di Taika Waititi che prende in giro il mondo piratesco; Poker Face con Natasha Lyonne dall'universo di Knives Out; Mrs. Davis dalla penna di Damon Lindelof con Betty Gilpin; Based on a True Story con Kaley Cuoco e Chris Messina in risposta a Only Murders in the Building, Pitch Perfect: Bumper in Berlin spin-off della trilogia canora cinematografica con protagonista Adam DeVine e Twisted Metal dall'omonimo videogioco con Anthony Mackie.

Le serie più attese 2023/2024 su Netflix

1. The Fall of the House of Usher

The Fall of the House of Usher: i protagonisti della serie

Il 13 ottobre The Fall of the House of Usher fungerà da saluto da parte di Mike Flanagan a Netflix, dato che ha un accordo in essere con Prime Video. In questo caso si tratta della terza (e a questo punto ultima) stagione della serie antologica horror The Haunting, grazie alla quale l'autore ha riscritto in modo televisivo il topos narrativo della casa infestata nel genere. Dopo Hill House e Bly Manor, questa volta tocca al racconto di Edgar Allan Poe diventare l'ispirazione principale per questa storia ad episodi in cui tornerà gran parte del cast conosciuto nelle precedenti stagioni, ovviamente con nuovi ruoli.

2. Bodies

Bodies: una scena

4 detective. 4 linee temporali. 1 cadavere. Così si presenta il nuovo atteso thriller tratto dall'omonimo graphic novel di Si Spencer pubblicato da DC/Vertigo nel 2014 in arrivo il 19 ottobre. Al centro di Bodies c'è un caso rimasto irrisolto per quasi due secoli e al quale lavorano quattro detective alle prese con uno strano ed insolito complotto. Uno stesso corpo viene ritrovano a Longharvest Lane nell'East End di Londra nel 1890, 1941, 2023 e 2053 e ogni poliziotto in ciascuna epoca si ritroverà a indagare. La miniserie è creata da Paul Tomalin (Torchwood) ed è diretta da Marco Kreutzpainter e Haolu Wang. Nel cast tra gli altri alcuni volti noti della piattaforma: Stephen Graham, Jacob Fortune-Lloyd, Amaka Okafor e Shira Haas.

3. Tutta la luce che non vediamo

Tutta la luce che non vediamo: una scena

Attesa per il 2 novembre e presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Tutta la luce che non vediamo è la miniserie tratta dall'omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight. Marie-Laure (Aria Mia Loberti e Nell Sutton in due età diverse) è una ragazza francese cieca che insieme al padre Daniel (Mark Ruffalo) fugge dalla Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per impedire che finisca nelle mani dei nazisti. La sua storia si intreccerà con quella di un'improbabile anima gemella, Werner (Louis Hofmann), un adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler per rintracciare le trasmissioni illegali nel corso di un decennio.

4. Suburræterna

SUBURRÆTERNA: un'immagine della serie

Spin-off sequel di Suburra - La Serie, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ambientato nel 2011, quando il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l'eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l'aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c'è chi questo sistema non lo accetta più. Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, per il controllo di Roma. Diretta questa volta da Ciro D'Emilio e Alessandro Tonda.

5. Scott Pilgrim Takes Off

Scott Pilgrim: una scena

Ha fatto molto parlare di sé il nuovo adattamento in otto episodi dell'omonima serie di fumetti dedicata a Scott Pilgrim, creata da Bryan Lee O'Malley nel 2004 e divenuta già un film live action cult nel 2010 con protagonista Michael Cera e diretto da Edgar Wright. Lo stesso O'Malley ha curato questa versione anime insieme allo studio Science SARU (Star Wars: Visions, Devilman Crybaby), diretta da Abel Gongora. La notizia è che in Scott Pilgrim Takes Off, in streaming dal 17 novembre, tornerà il cast vocale per intero della pellicola: oltre a Cera, citiamo Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson e Jason Schwartzman. La storia è sempre quella: il canadese Scott Pilgrim suona in una band chiamata Sex Bob-omb ma la sua vita sarà stravolta dall'incontro con Ramona Flowers, una ragazza americana per cui perde la testa. Il loro rapporto non è facile e Scott dovrà affrontare e sconfiggere letteralmente i sette ex fidanzati di Ramona per conquistarla, come fossimo in un videogioco.

6. The Crown 6

The Crown: un'immagine di Imelda Staunton

Sesta ed ultima stagione attesa entro fine anno per uno dei fiori all'occhiello della piattaforma (anche se nella quinta stagione ci ha un po' deluso). Ultimo giro di boa per raccontare la Corona e la famiglia reale inglese durante il Regno di Elisabetta II sempre più vicino ai giorni nostri (dovremmo vedere la morte di Lady Diana e l'incontro tra William e Kate). Nel cast della sesta stagione di The Crown riconfermati dal quinto ciclo di episodi Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Dominic West, Elizabeth Debicki, Olivia Williams, Bertie Carvel, Khalid Abdalla, Salim Daw. Torneranno però anche le precedenti Regine Claire Foy e Olivia Colman per chiudere il cerchio temporale.

7. Il problema dei tre corpi

Il problema dei tre corpi: un'immagine dalla serie Netflix

Annunciata per la prima volta al TUDUM e tratta dalla trilogia di romanzi sci-fi cinese Il problema dei tre corpi di Liu Cixin, questo maestoso progetto sembra voler essere la risposta di Netflix a House of the Dragon di HBO e Gli Anelli del Potere di Prime Video. Ad avere l'arduo compito di adattare questa saga stratificata e complessa proprio gli ex showrunner de Il Trono di Spade: David Benioff e D. B. Weiss, in cui ritroveranno tra gli altri John Bradley (Samwell Tarly). Dalle prime immagini mostrate, è chiaro il grande investimento della piattaforma ne Il problema dei tre corpi. Speriamo a buon rendere, sicuramente è la novità più attesa su Netflix.

8. Supersex

Supersex: una scena

La storia personale e professionale della star del porno Rocco Siffredi, che ha avallato il progetto. Un progetto che ha fatto parlare di sé fin dal primo annuncio. Al centro del racconto la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l'amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia. Nel cast Alessandro Borghi (Rocco Siffredi), Jasmine Trinca (Lucia), Adriano Giannini (Tommaso), Enrico Borello (Gabriele), Saul Nanni (Rocco ragazzo), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie), Linda Caridi (Tina) diretti da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni.

9. La vita che volevi

La vita che volevi: Vittoria Schisano in una scena della serie

Prima serie italiana con una protagonista transgender, La vita che volevi nasce da un'idea di Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Gloria (Vittoria Schisano) è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l'amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall'arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell'università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé i propri figli e anche i segreti del passato di Gloria, un passato che pensava di aver sepolto per sempre. Per Gloria è giunto il momento di fare i conti con "la vita che voleva", il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l'amore è l'unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.

10. Il Gattopardo

Il gattopardo: Deva Cassel sul set

Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio (interpretato da Kim Rossi Stuart). Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile: un matrimonio. Nel cast anche Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni, Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Tra i titoli di punta presentati al See What's Next (qui il nostro speciale).

Le serie più attese 2023/2024 su Prime Video

1. Gen V

Gen V: una scena

Attesissimo spin-off di The Boys, anche solo per vedere se riuscirà a replicare la follia e la satira sociale della serie originale, una delle punte di diamante del servizio streaming, lo show è ambientato nell'unica scuola superiore americana esclusivamente per supereroi young-adult (gestita dalla Vought International). Gen V esplora le vite di supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere il massimo livello della scuola. Nel cast Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert, Jason Ritter. Guest star gli interpreti di The Boys Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley) e P.J. Byrne (Adam).

2. Everybody Loves Diamonds

Everybody Loves Diamonds: Kim Rossi Stuart e Anna Foglietta in una scena

Heist series con risvolti da commedia, ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo". Al centro di Everybody Loves Diamonds uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. Nel cast anche Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcom McDowell.

3. Mr & Mrs Smith

Mr. & Mrs. Smith: una foto della serie

Attesa inizialmente per fine 2023 e ora rimandata ad inizio 2024 a causa del doppio sciopero in corso, Mr. & Mrs. Smith è la serie remake del celebre film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Inizialmente sviluppata da Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge che ne sarebbero dovuti essere anche i protagonisti nei panni dei personaggi titolari, la serie ha visto l'uscita da parte di Waller-Bridge per divergenze creative lasciando Glover alle redini del progetto, a cui è stata affiancata Francesca Sloane nella scrittura e Maya Erskine (PEN15) come interprete di Mrs. Smith. Come nel film, John e Jane hanno abbandonato le proprie vere identità per diventare partner, nello spionaggio e nel matrimonio. Abbinati da una misteriosa agenzia, ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi iniziano a venire al pettine dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è un'opzione.

4. Antonia

Un'ironica serie dramedy in sei episodi (che vedremo nel 2024 e sembra un po' "la Fleabag italiana"), Antonia ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Antonia ha trovato una sorta di equilibrio nella giungla urbana di Roma, ma al suo 33esimo compleanno, ogni cosa va a rotoli e lei finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un'occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie, ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, ha per protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea che mostreranno una versione sopra le righe della loro reale vita di coppia. Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli.

5. Citadel: Diana

Citadel: una foto di Matilda De Angelis

Citadel: Diana è la serie "spin-off" parte dell'ambizioso progetto a livello globale di Prime Video da parte dei fratelli Anthony e Joe Russo con protagonisti Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci nella sua versione statunitense e che avrà varie versioni a livello locale. Protagonista di quella italiana sarà Matilda De Angelis, che dovrebbe essere la prima che vedremo nel 2024 di questo nuovo universo condiviso. L'attrice sarà affiancata da Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. Ulteriori produzioni targate Citadel in diverse lingue sono in lavorazione, inclusa la già confermata serie Original indiana sviluppata da Raj Nidimoru e Krishna D.K. (The Family Man).

Le serie più attese 2023/2024 su Disney+

1. Loki 2

Loki 2: un'immagine dal trailer della seconda stagione

Dopo gli ultimi passi falsi del MCU, tra le serie tv più attese Marvel c'è grande curiosità e anche molta speranza riposta nella seconda stagione di Loki, tra le poche serie del Marvel Cinematic Universe ad aver strappato il rinnovo per una seconda stagione quasi immediatamente. Dopo quel plot twist alla fine del primo ciclo e l'apertura del Multiverso, cosa dobbiamo aspettarci nelle nuove puntate? Un primo accenno lo abbiamo avuto nella scena post credits di Ant-Man and the Wasp Quantumania, in cui abbiamo conosciuto l'origin story del Kang di Jonathan Majors. Solo Tom Hiddleston e Owen Wilson hanno la risposta e sono pronti a svelarcela nei nuovi episodi attesi per il 6 ottobre.

2. I leoni di Sicilia

I Leoni di Sicilia: una foto di Miriam Leone e Michele Riondino

Serie italiana originale Disney+, I leoni di Sicilia è la saga familiare tratta dall'omonimo bestseller di Stefania Auci, che dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma debutterà il 25 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con i primi quattro episodi, ed i restanti quattro disponibili dal 1° novembre. Dal regista Paolo Genovese, anche produttore creativo, e dagli sceneggiatori Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, I leoni di Sicilia è l'avvincente storia della famiglia Florio, un'epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell'Ottocento fino all'Unità d'Italia del 1861. Nel cast Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata.

3. A Murder at the End of the World

A Murder at the End of the World: Emma Corrin in una scena

Rimandata per via dello sciopero dall'estate al 14 novembre negli Usa su FX e da noi prossimamente su Disney+, la limited series ha un doppio motivo per essere attesissima: i creatori Brit Marling e Zal Batmanglij (le menti dietro The OA), con la prima anche interprete proprio come nella serie Netflix, e la protagonista Emma Corrin (già apprezzatissima nella quarta stagione di The Crown). Corrin è Darby Hart, la detective dilettante al centro di A Murder at the End of the World (inizialmente intitolata Retreat) che omaggia il giallo classico. Lei e altre otto persone vengono invitate da un miliardario solitario (Clive Owen) a partecipare ad un ritiro in una location remota e suggestiva. Ma quando uno di loro viene trovato morto, Darby dovrà usare tutto il proprio talento per provare che si tratta di un omicidio e smascherare il killer prima che commetta un altro assassinio. Nel cast anche Harris Dickinson, Alice Braga, Jermaine Fowler, Joan Chen e Raúl Esparza.

4. Fargo 5

Fargo: Jon Hamm in una foto della quinta stagione

Attesa per il 21 novembre negli Usa su FX e da noi prossimamente su Disney+, la quinta stagione di Fargo, l'adattamento televisivo antologico del film dei fratelli Cohen del 1996, vede un nuovo cast e una nuova storia inserirsi nell'affascinante universo creato da Noah Hawley. Questa volta ci troviamo nel 2019 in Minnesota e nel Nord Dakota. Al centro Juno Temple nei panni di Dorothy "Dot" Lyon, una casalinga apparentemente come tutte le altre nel Midwest che si ritrova in cattive acque con le autorità locali. Accanto a lei Jon Hamm, alias lo sceriffo del Nord Dakota Roy Tillman, che sta cercando la donna da lungo tempo. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh, Joe Keery, Lamorne Morris e Sam Spruell.

5. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: i tre protagonisti della serie

Quando una saga è sfortunata al cinema, può avere una seconda occasione in tv. È sicuramente il caso di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, basata sulla saga di libri bestseller per ragazzi del pluripremiato autore Rick Riordan, che debutterà sul servizio streaming giusto in tempo per Natale, il 20 dicembre. Il serial racconta la fantastica storia di un moderno semidio dell'età di 12 anni, Percy Jackson (Walker Scobell che prende l'eredità al cinema da Logan Lerman), che sta iniziando ad accettare i suoi nuovi poteri divini quando il dio del cielo, Zeus (il compianto Lance Reddick), lo accusa di aver rubato il suo fulmine maestro. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve intraprendere l'avventura di una vita per ritrovarlo e riportare l'ordine nell'Olimpo. Nel cast tra gli altri anche Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone).

Le serie più attese 2023/2024 su Apple Tv+

1. Lezioni di chimica

Lezioni di chimica: Brie Larson in una scena

Lezioni di chimica vede come protagonista la Captain Marvel Brie Larson ed è basata sul romanzo best-seller della scrittrice, editrice scientifica e copywriter Bonnie Garmus, arriverà su Apple Tv+ il 13 ottobre. La serie limitata è ambientata nei primi anni '50 e segue Elizabeth Zott (Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate - e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando - molto più che semplici ricette. Nel cast accanto alla protagonista Lewis Pullman, la vincitrice del NAACP Image Award Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker e Thomas Mann.

2. The Buccaneers

The Buccaneers: una scena

The Buccaneers è la nuova dramedy della piattaforma ispirata all'omonimo romanzo incompiuto della scrittrice premio Pulitzer Edith Wharton. Adattata dalla creatrice Katherine Jakeways e diretta dalla vincitrice del BAFTA Award Susanna White, la serie arriverà l'8 novembre e vuole provare a raccontare cosa significava essere una donna nel 1880. Un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'800, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra attraversata da un'aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Il cast al femminile, capitanato dalla Christina Hendricks di Mad Men, è composto da Kristine Frøseth, Alisha Boe, la candidata al Critics Choice Award Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse e Mia Threapleton.

3. For All Mankind 4

For all Mankind 4: una scena

Una delle serie meno strombazzate eppure più apprezzate nel comparto sci-fi di Apple TV+, For All Mankind creata da Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), Matt Wolpert e Ben Nedivi racconta un mondo ucronico alternativo in cui la corsa allo spazio non è mai terminata e i Russi sono arrivati per primi sulla Luna quel 21 luglio 1969. Il titolo è ispirato alla placca commemorativa lasciata dall'equipaggio dell'Apollo 11 "We came in peace for all mankind" ("Siamo venuti in pace per tutta l'umanità"). Atteso per il 10 novembre, il quarto ciclo di episodi è ambientato otto anni dopo la terza stagione e vede Happy Valley entrare nel nuovo millennio, ampliando rapidamente la sua presenza su Marte trasformando gli ex nemici in partner. Nel cast ancora Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña insieme alle new entry Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova.

4. Monarch: Legacy of Monsters

Monarch: Legacy of Monsters, una foto della serie

In attesa di Godzilla x Kong: The New Empire al cinema nel 2024, l'apprezzato MonsterVerse inizia ad espandersi anche in tv e lo fa con Monarch: Legacy of Monsters, tra le serie tv più attese perché la prima live action del franchise prodotto da Legendary Television in arrivo il 17 novembre ed interpretata da Kurt e Wyatt Russell (padre e figlio nella realtà, qui lo stesso personaggio in due epoche diverse), Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski. Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, due fratelli ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (i Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga - che abbraccia tre generazioni - rivelerà segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

5. Scissione 2

Scissione: una scena del finale di stagione

Dopo quel finale, forse il miglior episodio a livello seriale del 2022, non possiamo che attendere spasmodicamente la seconda stagione di Scissione (Severance). Ritardata prima dalle divergenze creative tra i due showrunner Dan Erickson e Mark Friedman, che hanno creato una "scissione" anche dietro le quinte, e poi dal doppio sciopero in corso a Hollywood, la nuova stagione dovrà rispondere a moltissime domande rimaste in sospeso. Cosa accadrebbe se la nostra identità lavorativa fosse scissa da quella personale della vita fuori dall'ufficio? Se lo è chiesto il gioiellino drama della piattaforma, imbastendo un racconto pieno di colpi di scena e chiaroscuri, diretto da Ben Stiller e interpretato da Adam Scott affiancato da Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette.

Le serie più attese 2023/2024 su Sky e NOW

1. Un'estate fa

Un'estate fa: una scena

Gli anni '90, l'estate, i mondiali di calcio, gli amori estivi. E ancora le cabine telefoniche, il campeggio con gli amici, le partite a "schiaccia sette"... fino a quando una ragazza non scompare nel nulla. Un mistero che si dipana fra i '90 e il presente, ma anche divertimento e tanta nostalgia sono gli ingredienti della nuova serie Sky Original Un'estate fa. Protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti, che guidano un cast di talenti italiani in un thriller transgenerazionale diretto da Davide Marengo e Marta Savina, creato da Michele Alberico e Massimo Bacchini e interpretato da -tra gli altri- Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, con la colonna sonora a cura di Michele Braga, in arrivo su Sky e NOW dal 6 ottobre.

2. The Gilded Age 2

The Gilded Age: un momento della serie

Torniamo nella New York di fine '800 grazie alla seconda stagione di The Gilded Age, in cui ancora una volta il vecchio e il nuovo lottano per guadagnare il proprio spazio, e la classe aristocratica deve fronteggiare l'ascesa di una nuova borghesia, moderna e scoppiettante, piena di idee innovative e rivoluzionarie. La serie è creata da Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia), una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume, e vedrà il ritorno nel cast di tutto rispetto di Carrie Coon (The Leftovers), Christine Baranski (The Good Wife, The Good Fight), Cynthia Nixon (Sex & the City, And Just Like That...), Morgan Spector (Il complotto contro l'America). Le nuove puntate saranno in onda dal 30 ottobre in contemporanea con gli Usa

3. Unwanted - Ostaggi del mare

Unwanted: Marco Bocci in una scena

Dilemmi morali e questioni etiche, speranza e dolore, solidarietà e crudeltà, vita e morte sono solo alcuni dei temi al centro di Unwanted - Ostaggi del mare, la nuova serie Sky Original attesa per novembre e liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall'Africa per raggiungere l'Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione. Adattato da Stefano Bises insieme a Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero e diretta da Oliver Hirschbiegel, il serial racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Il cast multiculturale è capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz.

4. True Detective 4

True Detective: Night Country, una foto di Jodie Foster e Kali Reis

Rimandata da fine 2023 ad inizio 2024 per via del doppio sciopero in corso, c'è grande attesa per la quarta stagione del crime antologico HBO True Detective. Protagonista questa volta Jodie Foster per la prima stagione orfana del suo creatore Nic Pizzolatto - al suo posto Issa López e l'acclamato Barry Jenkins per un punto di vista black e femminile. Nel cast anche Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand. Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) devono affrontare il loro passato e le oscure verità che giacciono sotto il ghiaccio artico.

5. House of the Dragon 2

House of the Dragon: Matt Smith ed Emma D'Arcy in una scena del finale di stagione

Dopo il sorprendente ed esplosivo ciclo inaugurale, non possiamo che attendere spasmodicamente l'arrivo nel 2024 della seconda stagione di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones tratta dal romanzo di George R.R. Martin Fuoco e sangue. La storia della dinastia dei Targaryen è ambientata 190 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen: l'intento è raccontare l'inizio della fine di Casa Targaryen, gli eventi che precedono e coprono la guerra civile della famiglia, conosciuta come la "Danza dei Draghi". Avremo qualche salto temporale in meno rispetto alla prima stagione e Martin stesso alla scrittura, sviluppo e adattamento insieme a Ryan Condal, dopo l'abbandono del regista Miguel Sapochnik. Altrettanto atteso è l'altro spin-off prequel in produzione, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, tratto dal romanzo Il cavaliere dei sette regni sempre di Martin che ci porterà ancora una volta nel magico e affascinante mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

The Palace: Kate Winslet nella prima foto della serie

Citiamo anche tra le tante nuove serie attese di fine 2023 e inizio 2024 su Sky e NOW: Non ci resta che il crimine - La serie, con i protagonisti della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno, Dostoevskij dei fratelli D'Innocenzo, con Filippo Timi, L'Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza; il ritorno di Call My Agent - Italia, con un nuovo parterre di guest-star di primissimo piano; M. Il figlio del secolo dal romanzo di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini; Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia; Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti; Mary & George con Julianne Moore; Il tatuatore di Auschwitz dal bestseller di Heather Morris. Citiamo anche i nuovi prestigiosi drama HBO, The Regime con Kate Winslet e Hugh Grant e The Sympathizer di Park Chan-wook con Robert Downey Jr.

Le serie più attese 2023/2024 su Paramount+

1. Bargain - Trattativa mortale

BArgain: una scena

Dopo aver vinto il premio per la migliore sceneggiatura a Canneseries 2023, arriva su Paramount+ Bargain - Trattativa mortale, nuova serie thriller distopica sudcoreana che vorrebbe replicare il successo di Squid Game e Alice in Borderland. Nello show in sei episodi, disponibile dal 5 ottobre, gli uomini vengono attirati in un hotel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolti in un traffico di organi che vengono venduti all'asta al miglior offerente. Dopo un terremoto catastrofico, le vittime, i trafficanti e gli acquirenti rimangono intrappolati nell'edificio in rovina. Tagliati fuori dal mondo esterno, devono lottare per sopravvivere ad ogni costo.

2. Frasier

Frasier: una scena

Continuiamo con il revival di Frasier, atteso sul servizio streaming dal 13 ottobre, che riprende la celebre sitcom a sua volta spin-off di Cheers / Cin Cin che andò in onda dal 1993 al 2004 per 11 stagioni, tutte disponibili sulla piattaforma. Si sa poco della trama se non che Kelsey Grammer torna nel ruolo del personaggio titolare ma cambia l'ambientazione: non più Seattle, ma l'originaria Boston di Cin Cin. "Una sorta di terzo atto per il protagonista" ambientato in un campus universitario in cui inizierà l'ennesimo nuovo capitolo della propria vita nel Massachusetts. Accanto a lui nel cast Nicholas Lyndhurst come Alan Cornwall, amico d'università del protagonista e ora professore, Jack Cutmore-Scott nei panni del figlio cresciuto di Frasier, Freddy, Anders Keith nel ruolo di David, il nipote di Frasier nato dalla relazione tra Niles e Daphne nato nel series finale precedente, Jess Salgueiro come Eve, la coinquilina di Freedy al college, Toks Olagundoye come Olivia, responsabile del dipartimento di psicologia all'università dell'Ivy League dove lavora il protagonista. Torneranno dalla vecchia serie l'ex moglie di Frasier e madre di Freddy, Lilith e l'amica e produttrice del programma radiofonico di Frasier, Roz (nuovamente interpretate da Bebe Neuwirth e Peri Gilpin).

3. The Burning Girls

The Burning Girls: una scena

The Burning Girls è una serie britannica in arrivo il 19 ottobre su Paramount+ basata sul romanzo omonimo di C.J. Tudor, che è stato adattato da Hans Rosenfeldt e Camilla Ahlgren. Protagoniste Samantha Morton (The Serpent Queen, The Whale) e Ruby Stokes (Bridgerton, Lockwood & Co., Anna Frank e il Diario Segreto) nei panni di un reverendo e sua figlia che arrivano nel paesino di Chapel Croft per provare a ricominciare dopo aver subìto una grave perdita. Il paese però nasconde dei segreti tutti suoi e le due si troveranno ad affrontarli insieme ai propri fantasmi del passato. Un'altra cittadina televisiva in cui non voler vivere, dopo From sulla piattaforma.

4. Fellow Travelers

Fellow Travelers: una scena

È attesa per il 28 ottobre Fellow Travelers (in italiano Compagni di viaggio), la miniserie storica con protagonisti Matt Bomer e Jonathan Bailey basata sul romanzo omonimo del 2007 di Thomas Mallon. Al centro la storia d'amore tra due uomini raccontata attraverso varie decadi e iniziata negli anni '50 durante il Maccartismo a Washington. Hawkins Fuller (Bomer) e Timothy Laughlin (Bailey) attraverseranno le proteste contro la Guerra in Vietnam negli anni '60, la diffusione della droga nelle discoteche negli anni '70, e l'AIDS negli anni '80, mentre dovranno affrontare anche i propri demoni interiori.

5. A Gentleman in Moscow

A Gentleman in Moscow: una scena

Adattamento del romanzo di Amor Towles, bestseller a livello internazionale, A Gentleman in Moscow vede Ewan McGregor nel ruolo del conte Alexander Rostov che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Scongiurata l'esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze ridotte di Rostov gli permettono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore.

Le serie più attese 2023/2024 su RaiPlay

1. Noi siamo leggenda

Noi siamo leggenda: la prima foto del cast della serie tv

Noi siamo leggenda è un nuovo teen drama a tinte fantasy che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scopre improvvisamente di essere dotato di superpoteri. Atteso non solo per il genere inedito sulla Rai ma anche per avere in comune con Mare Fuori gran parte del cast (e della crew), volendo quindi provare a trascinarne i fan e bissarne il successo. Anche nella formula di messa in onda: in prima serata dal 4 ottobre su Rai2, in contemporanea in streaming su RaiPlay e dal giorno successivo su Prime Video, che co-produce insieme a Rai Fiction e Fabula Pictures. Diretta da Carmine Elia e ideata da Valerio D'Annunzio e Paolo Terracciano, vede nel cast, tra gli altri, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Margherita Aresti, Lino Guanciale, Emanuele Di Stefano, Milo Roussel, Sofya Gershevich e Giulia Lin.

2. Mare Fuori 4

Mare fuori: primo ciak per la quarta stagione

A proposito di Mare Fuori, è sicuramente attesissima per Febbraio 2024 la quarta stagione della serie che ha fatto impazzire i giovani spettatori italiani su RaiPlay - probabilmente bissando la visione in anteprima sulla piattaforma rispetto alla messa in onda in prima serata su Rai2, come fatto con il terzo ciclo di episodi, e questa volta in due tranche. Nuove puntate - le vedremo in anteprima al Festival di Roma - che dovranno fare a meno di Carolina Crescentini e della sua Paola Vinci, lasciando solo Carmine Recano, interprete di Massimo Esposito, che potrebbe avere una nuova storia d'amore importante così come Cucciolo (Francesco Panarella) e il suo rapporto con Milos (Antonio d'Aquino). Torneranno però alcuni volti molto amati attraverso dei flashback: stiamo parlando di Ciro (Giacomo Giorgio), Pirucchio (Nicolò Galasso) e Pino (Antonio Orefice). Molto però è tenuto sotto silenzio proprio per sorprendere gli spettatori e tenerli ancora una volta incollati allo schermo.

3. L'amica geniale 4

L'amica geniale: una foto di Irene Maiorino e Alba Rohrwacher

Chiudiamo le nostre serie tv più attese della stagione 2023/2024 con il quarto ed ultimo atto de L'amica geniale, tratta dall'ultimo libro della tetralogia di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, sempre in co-produzione con HBO. Diretti questa volta da Laura Bispuri, sempre con la supervisione artistica di Saverio Costanzo, gli ultimi otto episodi ci mostreranno l'ultimo cambio di cast della serie con Lila e Lenù adulte, questa volta interpretate da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Si ritroveranno di nuovo vicine dopo gli anni trascorsi dalla terza stagione, diventando madri insieme, dovendo affrontare nuove sfide e mettendo in discussione il loro rapporto di amicizia. A dare volto e corpo a Nino Sarratore adulto sarà Fabrizio Gifuni. Ambientata dagli anni '80 fino al 2010, la serie mostrerà la collina di Posillipo, Piazza del Plebiscito, Piazza del Mercato, ovvero il cuore del centro storico di Napoli.