Episodi all'italiana: 12 serie TV straniere che hanno parlato la nostra lingua

Ripercorriamo insieme gli episodi e i momenti in cui le serie tv straniere hanno parlato italiano, dagli storici Friends e I Soprano ai più recenti Into the Night e Normal People.

American Crime Story: Donatella Versace è interpretata da Penelope Cruz

È indubbio il fascino che l'Italia e gli italiani hanno sempre esercitato sugli americani. Vuoi per l'immigrazione di alcuni di noi oltreoceano per cercare fortuna, vuoi per il modo di vivere sicuramente diverso, vuoi per il cibo e le bellezze naturali e culturali nostrane. Questo "amore innato" si è spesso tradotto in alcuni "omaggi" nella serialità televisiva straniera, con alcuni attori che si sono cimentati con la nostra lingua. Che fosse un solo episodio ma rimasto nella memoria dei fan (come in Mad Men), che fossero le origini del protagonista (come ne I Soprano) o ancora che fosse italiano lo stesso interprete del personaggio di turno (come in Grey's Anatomy o Into the Night) sono svariate le volte in cui le serie tv hanno parlato italiano.

Negli anni, del resto, è diventato sempre più importante un maggiore realismo nella serialità, anche nell'espressione delle lingue e nazionalità: ad esempio nella seconda stagione di American Crime Story "L'assassinio di Gianni Versace" il creatore Ryan Murphy fece una scelta controcorrente non utilizzando la lingua italiana per i propri personaggi, nonostante l'origine dello stilista e della sua famiglia.

Abbiamo provato a raccoglierle facendo un excursus e andando a vedere come se la sono cavata i vari attori, con una nota a margine: per poter apprezzare appieno questo aspetto, è obbligatoria la visione in lingua originale per poter sentire le sfumature di accento e il passaggio tra le due lingue.

1. LA CASA DI CARTA (2017 - )

La casa di carta: Una scena dell'episodio Tutto è sembrato insignificante

La serie spagnola La Casa di Carta diventata fenomeno grazie a Netflix ha legato la lingua italiana alle performance musicali nella serie: nelle prime due parti come dimenticare la già cult "Bella Ciao" eseguita durante la rapina alla Zecca di Spagna e in altri momenti topici, che galvanizzò e allo stesso tempo inacidì i fan? Citiamo poi la parentesi nella terza parte con le puntate girate a Firenze e soprattutto nella quarta arrivata quest'anno ben due performance musicali durante un flashback al matrimonio di Berlino (Pedro Alonso) hanno omaggiato la cultura pop e il nostro Paese: "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato eseguita dai monaci fiorentini insieme a Berlino, e "Ti Amo" di Umberto Tozzi cantata da Berlino stesso alla propria sposa.

2. FRIENDS (1994 - 2004)

Friends: un'immagine della prima stagione della serie

Storica nella "madre delle sitcom" Friends è la guest star Cosimo Fusco nei panni di Paolo, l'interesse amoroso italiano di Rachel, nella stagione inaugurale di Friends, che diventa uno spagnolo di nome Pablo nella versione nostrana per questioni di adattamento. Senza dimenticare la nonna di Joey in alcuni momenti della serie, come quando fa scoprire alla svampita Phoebe di saper parlare italiano. O ancora Joey, personaggio italo-americano della serie con uno stuolo di sorelle al seguito, che dice un simpatico "VaffanNapoli" agli amici nel corso della sitcom, così come farà Rachel a Ross in un episodio. Un'espressione nata proprio nella serie tv e divenuta di uso comune negli Usa al posto della più comune parolaccia, per porre fine a un litigio tra amici spesso futile, senza offese o provocazioni.

3. MAD MEN (2007 - 2015)

Mad Men 3: una scena dell'episodio Vacanze romane

Nell'ottavo episodio della terza stagione di Mad Men la serie sui pubblicitari degli anni '60, Don e Betty si recano a Roma perché Conrad Hilton, il responsabile degli Hilton Hotel, gli ha chiesto di ispezionare la catena di alberghi in Italia. L'uomo chiede a Betty di accompagnarlo, ma la moglie rifiuta, per rimanere a casa ad accudire il neonato. Un incontro troppo ravvicinato con Henry però la farà temere per il proprio matrimonio e quindi seguire Don a Roma all'ultimo momento. Lì Betty sfoggia un look da Audrey Hepburn mentre due napoletani flirtano con lei al ristorante e lei e Don fanno finta di non conoscersi e che lui la conquisti a dispetto dei due italiani col proprio fascino carismatico, mettendo su un divertente siparietto. In quest'occasione January Jones dimostra di parlare fluentemente l'italiano (merito del passato da modella di Betty e di un suo ex fidanzato, uno stilista). Tornata in patria, Betty diventa subito insofferente verso la propria routine quotidiana, e così il marito le regala un souvenir di Roma, un braccialetto con un ciondolo a forma di Colosseo, promettendole presto un altro viaggio.

4. HOW I MET YOUR MOTHER (2005 - 2014)

Jason Segel ed Alyson Hannigan in una scena della premiere della stagione 5 di How I Met Your Mother

Nell'episodio della quinta stagione intitolato "Robot vs Westlers" il protagonista della "storia d'amore al contrario" How I Met Your Mother recita la Divina Commedia in italiano. Questo accade al ricevimento annuale di primavera di Jefferson Valsmuth nell'Alberta Building, dove tutti si annoiano tranne Ted che si scopre a proprio agio con persone di una certa età (e cultura)... peccato che l'attore Josh Radnor la reciti con un accento stranamente spagnolo! Non è tutto: nell'ultima stagione nel ventesimo episodio Jason Segel e Alyson Hannigan dimostrano di avere un pessimo accento e di parlare con delle frasi in un italiano sconnesso, durante un flashforward a Roma ambientato un anno dopo gli eventi narrati. Questo perché Marshall una volta scoperto che Lily è nuovamente incinta, decide di trascorrere un anno nel Belpaese con lei e i figli, per permettere a se stesso e alla moglie di inseguire i propri sogni.

5. GREY'S ANATOMY (2005 - )

Grey's Anatomy: una scena della serie

Fece molto parlare di se la premiere della quattordicesima stagione del più longevo medical drama della tv, Grey's Anatomy, poiché mostrava un aspetto quasi sconosciuto fino a quel momento di uno dei suoi personaggi, il Dr. Andrew De Luca, che da lì in poi avrebbe acquisito maggior rilevanza. Andrew (nome di battesimo Andrea) scopre che sua sorella Carina va a letto con la sua coinquilina/capo Arizona e da lì scatta una litigata totalmente in italiano che affascina la sventurata dottoressa Robbins (e che fece andare in brodo di giuggiole i fan italiani). Nella versione doppiata parlano in dialetto siciliano per sopperire al problema. I due attori, Giacomo Giannotti e Stefania Spampinato, sono di origini italiane anche nella vita, e sono perfettamente bilingue, tornando spesso "a casa" (lei è stata nel film di Alessandro Siani Il giorno più bello del mondo, ad esempio). La stessa Meredith (Ellen Pompeo) sorprende Andrew sapendo parlare un po' di italiano qualche episodio più in là, e lo stesso dicasi per l'ultimo dottore arrivato al Grey Sloan Memorial, il chirurgo pediatrico Cormac Hayes (Richard Flood) mandato da Cristina e subito soprannominato McWidow. Una curiosità: anche uno dei protagonisti dello spin-off Station 19 è italiano, Alberto Frezza, interprete del poliziotto Ryan Tanner, ma le sue origini non sono mai state utilizzate per il personaggio.

6. HAPPY ENDINGS (2011 - 2013)

Happy Endings: una scena del quinto episodio

In questo parliamo delle abilità linguistiche di Casey Wilson, moglie nella realtà del creatore di Happy Endings David Caspe e interprete di Penny, la più sventurata tra i protagonisti della troppo breve comedy ABC su cosa accade quando una coppia si separa dividendo anche il proprio gruppo di amici. Nella prima stagione Penny scopre di saper parlare un italiano molto fluente quando è ubriaca. Una serie di "esperimenti alcolici" con Alex (Elisha Cuthbert) proveranno la sua capacità, che diventa in seguito quasi un tormentone legato al personaggio.

7. ALIAS (2001 - 2006)

Jennifer Garner in Alias

Nel gioiellino spionistico di J.J. Abrams, Alias, che lanciò la carriera di Jennifer Garner, quest'ultima purtroppo dimostra un pessimo accento italiano in ben due occasioni nella stagione inaugurale. Nell'ottavo e nel sedicesimo episodio, rispettivamente, il suo personaggio Sydney Bristow si reca a Positano e a Roma per mostrare un artefatto al pronipote di un artigiano che realizzò un pezzo per Milo Rambaldi (molto importante nella mitologia della serie) di nome Donato, per poi avere a che fare insieme a Vaughn (Michael Vartan) con un insegnante di canto. Purtroppo nessuno degli interpreti, nemmeno i due personaggi che dovrebbero essere italiani, dimostrano di saperlo parlare fluentemente!

8. I SOPRANO (1999 - 2007)

I Soprano 2: una scena del settimo episodio

Sono tantissime le scene e le sequenze in cui l'italiano accompagna I Soprano il drama che ha riscritto il ruolo dell'antieroe in tv. La patria originaria del protagonista Tony Soprano e della sua famiglia, del resto, è proprio il nostro Paese. Sono tanti i momenti in cui quindi James Gandolfini e gli altri interpreti parlano più o meno fluentemente italiano, a volte anche in dialetto siciliano. Tra i tanti, citiamo il personaggio di Furio Giunta (e il suo interprete Federico Castelluccio), il responsabile dei rapporti tra famiglie italiane e americane, che si esprime solo ed esclusivamente nella nostra lingua. E ricordiamo il diciassettesimo episodio della seconda stagione, intitolato appunto Viaggio a Napoli. Un viaggio d'affari fatto da Tony, Paulie e Christopher in cui conosceranno, oltre che Furio, l'affascinante Annalisa Zucca (interpretata da Sofia Milos), figlia di "zio Vittorio" e responsabile dei traffici del marito Mario Zucca, ora che sta scontando l'ergastolo in carcere. Paulie cerca più volte durante la puntata di instaurare un dialogo con le persone del luogo, purtroppo senza riuscirci, e al rientro in America i tre fanno fatica a riabituarsi al paesaggio urbano del New Jersey, dopo il viaggio nella "Bella Italia".

9. HANNIBAL (2013 - 2015)

Hannibal 3: una scena del primo episodio della stagione

La prima parte della terza stagione di Hannibal il gioiellino di Bryan Fuller, che infatti nei titoli degli episodi contiene nomi di portate italiane, è ambientata a Firenze, proprio come nel romanzo originario di Thomas Harris; il "corrispettivo" filmico Hannibal di Ridley Scott vedeva la presenza di un giovane Giancarlo Giannini nei panni del commissario Rinaldo Pazzi, mentre nella serie a interpretarlo è Fortunato Cerlino di Gomorra. In questa prima parte si può ammirare un sempre carismatico e affascinante Mads Mikkelsen, fuggito in incognito in Italia insieme alla dottoressa Bedelia Du Maurier (non presente nei romanzi e interpretata dalla sempre splendida Gillian Anderson). Mikkelsen sfoggia un italiano abbastanza fluente mentre recita (proprio come Ted di HIMYM) alcuni versi di Dante, e mentre si rivolge agli altri personaggi locali.

10. WESTWORLD (2016 - )

Westworld 3: una scena della terza stagione della serie

Nella terza stagione di Westworld, più futuristica delle precedenti e sempre incentrata sul tema del libero arbitrio e delle macchine che si ribellano agli umani che le hanno costruite a propria immagine e somiglianza, si scopre l'esistenza di un nuovo parco dedicato ai nazisti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli androidi residenti protagonisti della nuova narrazione sono Maeve e Hector: Thandie Newton offre una parlata italiana davvero eccellente, insieme ai soldati dell'esercito interpretati da attori italiani, e la sequenza tornerà anche più in là nella stagione.

11. INTO THE NIGHT (2020 - )

Into the Night: una scena della serie Netflix

Nella recentissima Into the Night serie belga di Netflix i protagonisti, ritrovatisi loro malgrado su un volo che deve continuare a spostarsi nella notte per non essere colpito dai raggi del sole che sta uccidendo tutti, parlano varie lingue poiché di altrettante nazionalità ma comunicano tra loro principalmente in francese (il volo partiva da Bruxelles ed era diretto a Mosca). Uno dei protagonisti è un soldato italiano della NATO di nome Terenzio Gallo (interpretato dall'italianissimo Stefano Cassetti) che quindi sfoggia la sua lingua originaria in più occasioni, spesso insieme all'influencer Ines (Alba Gaïa Bellugi), di padre italiano e quindi abituata fin da piccola alla nostra lingua.

12. NORMAL PEOPLE (2020 - )

Normal People: una scena dell'ottavo episodio

Nell'ottavo episodio di Normal People altrettanto recente serie BBC Three distribuita da HULU (in arrivo in Italia su StarzPlay in estate) Connell (Paul Mescal) di ritorno da un viaggio in Europa con il coinquilino Niall fa visita a Marianne nella sua tenuta in Italia. Non è ben specificato il luogo ma sembra la campagna toscana, anche perché successivamente i due si dirigeranno in treno insieme agli amici a Firenze per visitare il Museo degli Uffizi. I due protagonisti facendo un giro in bici al paese per fare la spesa si ritrovano prima in una piazzetta e poi in un negozio dove Daisy Edgar-Jones, l'interprete di Marianne, sfoggia un invidiabile italiano con la commerciante del posto che evidentemente la conosce da quando era piccola e con i genitori era solita andare in vacanza lì. Il viaggio sarà l'occasione per fare un punto sulle loro vite e sulla solo relazione.