Serie TV del Marvel Cinematic Universe: come guardarle in ordine

Dopo aver avviato un intero universo cinematografico nel 2008, la Marvel ha iniziato a espanderlo con estensioni sul piccolo schermo, a partire dall'autunno del 2013. Da allora le serie si sono moltiplicate, e con esse le modalità di fruizione: alcune sono nate per il consumo settimanale su canali tradizionali come ABC e Freeform (precedentemente noto come ABC Family), altre hanno formato un piccolo universo a parte su Netflix, altre ancora hanno debuttato su Hulu. E poi c'è tutto ciò che deve ancora venire, su Disney+, a partire da quest'anno (in teoria). Come orientarsi in questo microcosmo aggiuntivo, se si vuole rispettare la cronologia dei lungometraggi a cui questi serial spesso e volentieri alludono? La risposta in questo approfondimento, che passa in rassegna i diversi gruppi, suddivisi in base all'origine: Ecco come vedere in ordine le serie TV del Marvel Cinematic Universe.

L'elenco completo delle serie finora:

Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2020)

Agent Carter (2015-2016)

Daredevil (2015-2018)

Jessica Jones (2015-2019)

Luke Cage (2016-2018)

Iron Fist (2017-2018)

The Defenders (2017)

Inhumans (2017)

Runaways (2017-2019)

The Punisher (2017-2019)

Cloak & Dagger (2018-2019)

Le serie ABC

Tra le serie ABC, cominciamo con Agents of S.H.I.E.L.D., in teoria la più complicata da seguire tenendo anche conto dei film, dato che in più occasioni si interseca con loro e parte da un evento mostrato in The Avengers (la morte di Phil Coulson). In realtà le difficoltà riguardano solo la prima stagione, la cui struttura è stata dettata da alcuni eventi specifici sul grande schermo. Per l'esattezza, i primi sette episodi si collocano tra Iron Man 3 e Thor: The Dark World, mentre l'ottavo parla delle conseguenze di quest'ultimo. Il blocco successivo, fino all'episodio 16, si situa prima di Captain America: The Winter Soldier, le cui ramificazioni sono esplorate negli ultimi sei episodi della stagione. Dalla seconda in poi i crossover espliciti non sono più presenti, per espressa scelta degli autori, e la serie può quindi essere vista come un'entità drammaturgica a sé. Agent Carter va invece vista dopo le precedenti apparizioni di Peggy Carter (i primi due film di Captain America, il cortometraggio che ha dato il via alla serie e la premiere della seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.), e non si interseca con altri eventi importanti del franchise. Quanto a Inhumans, la miniserie è volutamente scritta in modo da non richiedere conoscenze pregresse del Marvel Cinematic Universe ma, per chi volesse approfondire la mitologia degli Inumani, c'è la seconda annata delle avventure di Coulson.

Le serie Netflix

Le serie prodotte per Netflix, tra il 2015 e il 2019, si collocano a grandi linee dopo la fine della Fase Uno del MCU, dato che il mondo è a conoscenza dell'esistenza dei supereroi e si fa continuamente allusione alla Battaglia di New York, e stando agli autori anche le stagioni completate dopo l'aprile del 2018 sono ambientate prima di Avengers: Infinity War. Al di là di questo dettaglio, il cosiddetto Marvel Netflix Universe non contiene crossover espliciti, né con i film né con le altre serie. L'ordine giusto è quindi quello in cui sono state messe a disposizione le singole stagioni, poiché c'è un arco narrativo generale che attraversa i vari titoli, almeno fino al 2017. L'ordine è quindi questo: la prima stagione di Daredevil e Jessica Jones, la seconda di Daredevil, la prima di Luke Cage e Iron Fist, la miniserie The Defenders, la prima di The Punisher, la seconda di Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, la terza di Daredevil, la seconda di The Punisher e la terza di Jessica Jones.

Le serie Hulu e Freeform

Mettiamo insieme le due serie realizzate per Hulu (streaming) e Freeform (televisione lineare) dato che i rispettivi personaggi si incontrano: per l'esattezza, i protagonisti di Cloak and Dagger appaiono nella terza stagione di Runaways, la quale va quindi vista dopo la conclusione dell'altro show. Quanto al posizionamento generale degli eventi delle due serie all'interno del franchise, i riferimenti espliciti scarseggiano, ma per chi volesse avere un quadro completo della situazione si consiglia di iniziare la visione, se si abbinano film e serie, dopo aver già visto Doctor Strange e Black Panther. Come per le serie Netflix, si parte dal presupposto che gli eventi delle stagioni completate dopo l'aprile del 2018 si svolgano comunque prima dello scontro tra gli Avengers e Thanos.

Le serie Disney+

Per quanto riguarda Disney+ entriamo in territorio ipotetico, dato che non è ancora ben chiaro se la Fase Quattro contempla l'eventuale visione in ordine di tutti i film e le serie che ne fanno parte, considerando per esempio che Black Widow e Eternals, in linea di massima, non avranno ripercussioni evidenti sulla trama orizzontale del franchise. Per ora sappiamo che le prime tre miniserie - The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki - vanno teoricamente viste in quell'ordine, e dopo Avengers: Endgame, poiché ne presentano le conseguenze. Gli ultimi due titoli citati andrebbero, a loro volta, visionati prima di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove è già confermata la presenza di Wanda Maximoff (ancora non si sa se ci sarà un'eventuale apparizione di Loki). Non ci sono ancora dettagli concreti su Hawkeye a livello di collegamenti con il resto della Fase Quattro, ma anche lì sappiamo che la storia si svolge dopo lo scioglimento degli Avengers originali. Rimane la serie animata Marvel's What If...?, che esplora scenari alternativi partendo dai vari film. In teoria può essere vista completamente a sé, ma presumibilmente un minimo di conoscenza degli eventi delle prime tre Fasi e dei personaggi coinvolti non guasterà.