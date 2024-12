La serie Warhammer 40.000 con Henry Cavill è ufficialmente in fase di sviluppo per Amazon

Esattamente due anni dopo che Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti globali del gioco Warhammer 40.000 da Games Workshop, arrivano nuovi aggiornamenti sul progetto.

Henry Cavill, protagonista e produttore esecutivo della serie, ha annunciato ufficialmente che lo sviluppo del progetto è in corso e che costituirà la prima parte di un ampio franchise televisivo.

Il post e i dettagli del progetto

Cavill ha condiviso la notizia tramite un post su Instagram, esprimendo entusiasmo per questa nuova fase dell'adattamento di Warhammer 40.000, un progetto che per lui è sempre stato una vera passione. "Io e il mio incredibile team, insieme alle brillanti menti di Games Workshop, abbiamo lavorato nelle concept room, affrontando l'enormità e la magnificenza del mondo di Warhammer", ha scritto. "Abbiamo esplorato una miriade di personaggi straordinari e sfogliato vecchi tomi e testi. I nostri sforzi congiunti ci hanno portato in un posto fantastico per iniziare il nostro universo, un risultato che è stato approvato da Amazon e Games Workshop".

Secondo quanto riportato da Deadline, è stata creata una mini-sala creativa per definire la direzione del Warhammer Universe. In base al materiale prodotto dagli scrittori, è stato deciso di sviluppare una serie TV come primo progetto. La scelta dello showrunner è ancora in fase di definizione, e l'accordo finale è in via di completamento.

Warhammer 40.000 è ambientato in un lontano futuro, dove l'umanità è sull'orlo di un destino incerto: potrebbe essere destinata a un futuro luminoso o a una catastrofe irreversibile. Le minacce per l'umanità sono molteplici: traditori alimentati dall'ambizione, imperi alieni pronti a rivendicare le stelle e la corruzione della realtà stessa da parte di divinità maligne.

"Ho amato Warhammer fin da quando ero ragazzo, il che rende questo momento davvero speciale per me. L'opportunità di guidare questo universo cinematografico fin dalla sua nascita è un onore e una grande responsabilità", ha dichiarato Cavill in occasione dell'annuncio iniziale del progetto con Amazon.