Priscilla: tutto quello che sappiamo sul film biografico su Priscilla Presley di Sofia Coppola

Sembra che non sia passato molto tempo da quando abbiamo visto una pellicola sulla vita e la carriera di una delle icone più leggendarie della storia della musica: Elvis Presley. È passato soltanto un anno dall'uscita nelle sale cinematografiche di Elvis, l'entusiasmante biopic di Baz Luhrmann che ha ricevuto ben otto nomination agli Academy Award, inclusa quella come Miglior Film. Adesso, tuttavia, c'è un altro film in arrivo che racconterà un altro capitolo della stessa storia, anche se da un altro punto di vista: stiamo ovviamente parlando di Priscilla.

L'inganno: la regista Sofia Coppola a Cannes

La nuova pellicola diretta da Sofia Coppola racconterà la storia di Priscilla Presley, che fu sposata con il Re del Rock 'n Roll dal 1967 al 1973. In vista dell'uscita di questo nuovo film, permetteteci di darvi qualche informazione sul cast, la data di uscita e su altri altri dettagli essenziali riguardanti Priscilla.

Priscilla: la data di uscita del nuovo biopic su Priscilla Presley

Come riportato in un articolo della CNN, la pellicola uscirà nell'ottobre 2023; tuttavia, il film è attualmente incluso nella lista dei titoli in arrivo nel 2023, senza una data specifica, poiché la data di uscita ufficiale deve ancora essere annunciata. Quindi, possiamo affermare con certezza che la pellicola arriverà nei cinema più di un anno dopo Elvis, che è stato distribuito nell'estate del 2022.

Il teaser: un breve montaggio di momenti iconici e personali

Per coloro che credono che sia troppo presto per un altro film su Elvis Presley, il trailer è sufficiente per rassicurare i fan: la nuova pellicola non sarà affatto ridondante: questa volta, infatti, non sarà raccontata la storia di Elvis ma quella di Priscilla. È evidente che il film avrà un aspetto e un tono completamente diverso rispetto a quello del film di Luhrmann, come potete vedere dalle immagini presenti nella breve clip.

Il filmato, lungo 45 secondi, esplorare i momenti più importanti della loro relazione e del loro matrimonio, ma affascineranno anche coloro che sono curiosi di conoscere la vita di Priscilla prima di diventare una Presley, grazie ai frammenti della sua vita familiare. "Ero molto interessata alla storia di Priscilla e al suo punto di vista su come ci si sentiva a crescere da adolescente a Graceland", ha spiegato la regista Sofia Coppola a Vogue, "ha attraversato tutte le fasi tipiche di una giovane donna in un mondo amplificato, un po' in modo simile a Maria Antonietta. Sono rimasta affascinata dagli incredibili dettagli contenuti nel memoir di Priscilla, volevo cercare di immaginare come dovesse essere crescere in quel mondo attraverso i suoi occhi."

Il cast: Cailee Spaeny e Jacob Elordi interpreteranno Elvis e Priscilla

Pacific Rim - La rivolta: Cailee Spaeny in una scena del film

Secondo quanto riportato da Variety, il cast del biopic sarà guidato dalla protagonista Cailee Spaeny che ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2018 con Pacific Rim - La rivolta prima di recitare ne Il rito delle streghe, l'atteso sequel/reboot del film di culto del 1996 Giovani streghe. L'attrice ha già ricevuto molti elogi per le sue interpretazioni in film come 7 sconosciuti a El Royale e per il crime drama vincitore di un Emmy intitolato Omicidio a Easttown. Questa volta, tuttavia, non vedremo Austin Butler nei panni del "Re": toccherà a Jacob Elordi il compito di interpretare Elvis. Elordi è un veterano della tv principalmente noto per il ruolo di Nate Jacobs in Euphoria di HBO; tra i suoi crediti cinematografici più conosciuti ci sono i film della saga The Kissing Booth su Netflix e l'antologia horror The Mortuary Collection del 2019.

Il film è basato sul libro di memorie di Priscilla Presley

The Bling Ring: Sofia Coppola insieme ai giovani attori del cast durante il photocall a Cannes 2013

Il materiale di riferimento per Priscilla è la sua autobiografia intitolata Elvis and Me, scritta a quattro mani con Sandra Harmon e pubblicata nel 1985. Il libro è noto per le descrizioni sincere della relazione della coppia, come ad esempio il fatto che la loro intimità sia iniziata solo dopo il matrimonio. In precedenza, le memorie sono state adattate in un film televisivo del 1988 con lo stesso titolo, interpretato dalla star delle soap opera Susan Walters e da Dale Midkiff, protagonista di Cimitero vivente del 1989.

Secondo quanto rivelato dalla Coppola durante la suddetta intervista pubblicata da Vogue, Priscilla, la cui figlia Lisa Marie Presley è sfortunatamente scomparsa a gennaio, è coinvolta nel film anche come produttrice esecutiva. Questa non è la sua prima esperienza nel mondo della produzione cinematografica, avendo avuto una carriera d'attrice piuttosto prominente: basti ricordare il suo celebre ruolo in Una pallottola spuntata, e nei suoi due sequel. È anche la nonna dell'acclamata attrice Riley Keough, nota per film di successo come Magic Mike e Mad Max: Fury Road.

Sofia Coppola: sceneggiatrice e regista

Venezia 2010: Sofia Coppola, autrice di Somewhere, con il Leone d'Oro vinto per il film

Per quanto riguarda il coinvolgimento di Sofia Coppola, la celebre cineasta ha curato la sceneggiatura di Priscilla e attualmente sta dirigendo il film. Tuttavia, alcuni fan del "Re" non sono entusiasti dell'approccio della regista alla sceneggiatura e alla regia del film: l'Elvis Presley's estate, secondo TMZ, avrebbe criticato aspramente il design del set di Graceland, giudicandolo "orribile" e inaccurato, e paragonando la pellicola a "un film universitario". Naturalmente, l'opinione più importante in questo caso è quella di Priscilla Presley, la cui posizione di EP (esecutrice produttrice) è una sorta di garanzia per quanto concerne la sua approvazione.

Ricordiamo che la Coppola ha esordito alla regia nel 1999 con Il giardino delle vergini suicide e ha poi vinto un premio Oscar per la sceneggiatura del suo secondo film, Lost in Translation. Alcuni dei suoi migliori lavori includono produzioni come Bling Ring, la celebre commedia basata su una storia vera del 2013, e il film esclusivo di Apple TV+ con Bill Murray e Rashida Jones intitolato On the Rocks.

La colonna sonora è stata affidata ad un gruppo rock francese: i Phoenix

Locandina di Priscilla

Come avrete potuto notare, il primo teaser del film non è accompagnato da nessun brano di Elvis: ebbene sembra che la pellicola non includerà nemmeno le sue canzoni più famose, poiché la colonna sonora è stata composta dalla band Phoenix. Il gruppo pop rock francese, vincitore di un Grammy Award, è stato fondato dal cantante Thomas Mars, che è sposato con Coppola dal 2011. Proprio per questo motivo, Priscilla è diventato un affare di famiglia anche per la regista, anche se questa non è la loro prima volta: la canzone dei Phoenix intitolata Bankrupt, è presente anche nella colonna sonora ufficiale del precedentemente menzionato Bling Ring.