Prigione 77, la recensione: Rio de La casa di carta star di un brutale dramma carcerario

Le carceri spagnole, sotto il regime franchista, erano luoghi infernali in cui le guardie spadroneggiavano tiranneggiando i detenuti e arrivando a utilizzare la tortura per placare gli animi più bollenti. Il regista de La isla minima Alberto Rodriguez si immerge in questa atmosfera brutale per ricostruire la battaglia dei prigionieri per l'amnistia nel periodo a cavallo tra la morte di Franco e l'insediamento di un nuovo governo liberale. Il risultato è Prigione 77. Per far empatizzare lo spettatore con la condizione dei detenuti, il regista si affida alla star de La casa di carta Miguel Herran concentrandosi su una vicenda personale inserita in un contesto generale di ricostruzione storica.

Prigione 77: Miguel Herrán fa il suo ingresso in carcere scortato da Alfonso Lara

Il suo Manuel viene schiaffato tra ladri e stupratori, ma anche omosessuali e prigionieri politici, per aver sottratto una somma di denaro all'azienda per cui lavorava con la complicità del figlio del padrone. Incastrato dal suo mandante, Manuel si ritrova completamente abbandonato nelle grinfie del sistema carcerario. Con l'unico parziale sollievo delle visite della sorella della sua fidanzata, che non ne vuole più sapere, Manuel subisce la violenza delle guardie e quando capisce che la democrazia, dietro quelle mura, non è ancora arrivata, diventa un attivista per i diritti dei detenuti.

La cieca violenza delle prigioni spagnole

Prigione 77: Miguel Herrán in una scena corale in carcere

Solido e coinvolgente (anche se una ventina di minuti in meno non lo avrebbero affatto danneggiato), Prigione 77 trascina lo spettatore dentro la situazione carceraria facendogli percepire la claustrofobia, la perdita della speranza e il dolore (anche fisico) attraverso una narrazione ben calibrata e una rete di personaggi caratterizzati con cura. La vicenda di Manuel è solo la punta dell'iceberg. Nel carcere barcellonese di La Modelo, chiuso nel 2017 e trasformato in centro culturale, ma tornato alle origini per il set di Alberto Rodríguez, brulica una fauna umana piuttosto varia. Tra intellettuali, spie e delinquenti tradizionali spiccano lo ieratico Pino (Javier Gutiérrez), veterano del carcere che sogna di uscire mentre passa il tempo leggendo romanzo di fantascienza, e il bonario El Negro (Jesús Carroza) che vorrebbe solo tornare dalla sua numerosa famiglia. Ritratti di umanità varia che Manuel incontra, e con cui si scontra, dentro La Modelo.

Prigione 77: un'immagine di Catalina Sopelana

Confrontando le sequenze del film con le foto in bianco e nero durante i titoli di coda, che ritraggono il carcere e veri detenuti alla fine degli anni '70, possiamo apprezzare la cura con cui Rodriguez ha ricostruito nei minimi dettagli ambienti, costumi e atmosfere. Il regista calca la mano nelle sequenze più violente, tra proteste, scontri e rivolte, non risparmiando niente, neppure i dettagli più truculenti, mettendo alla prova gli spettatori più sensibili. Ma le sue scelte prive di compromessi rafforzano il realismo della rappresentazione.

25 film carcerari assolutamente da non perdere

Un dramma storico che fa tesoro dei modelli del genere

Prigione 77: Miguel Herrán e gli altri detenuti in una scena corale

Abbracciando la lunga durata, Prigione 77 riunisce i vari sottogeneri del dramma carcerario: c'è il romanzo di formazione, la denuncia della situazione disumana alla Fuga di mezzanotte e il legame tra detenuti che sognano in stile Le ali della libertà, ma prima di tutto il film è la ricostruzione di uno spaccato storico e sceglie di aderire a un punto di vista politico ben preciso, forzando a tratti la mano in alcuni passaggi narrativi un tantino grossolani per corroborare la sua tesi.

Prigione 77: una scena del film

Con il suo accurato lavoro di regia, soprattutto nelle sequenze più concitate, Alberto Rodriguez si fa perdonare qualche rallentamento nel ritmo narrativo. Il cineasta dirige con sicurezza tutto il cast e se l'impegno di Miguel Herrán è visibile, a rubare la scena è Javier Gutiérrez nei panni di Pino. Con la sua barba bianca, le sue camicie sgargianti da dandy e la sua passione per la fantascienza, è lui il personaggio che difficilmente riusciremo a dimenticare.