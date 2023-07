I tre dell'operazione drago stasera su Iris: cast, trama e curiosità del film con Bruce Lee

Stasera, 2 luglio 2023, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, in prima serata, a partire dalle 21:00, va in onda I tre dell'operazione drago, film del 1973 diretto da Robert Clouse con Bruce Lee. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Allin, le musiche sono di Lalo Schifrin. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

I tre dell'operazione drago: Trama

Lee, esperto di arti marziali appartenente al tempio Shaolin, viene contattato dalla polizia per raccogliere prove contro Han, ex membro del tempio ora coinvolto nel traffico di droga. Per far questo, Lee dovrà partecipare sotto copertura al torneo di arti marziali indetto da Han nella sua tenuta.

I tre dell'operazione drago: Curiosità

I tre dell'operazione drago è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'11 Gennaio 1974; la data di uscita originale è il 26 Luglio 1973 a Hong Kong. Le riprese del film si sono svolte dal 25 Gennaio 1973 al 02 Aprile 1973 in Cina e negli Stati Uniti.

I tre dell'operazione drago è stato l'ultimo film completo interpretato da Bruce Lee prima della sua morte prematura nel luglio 1973. È stato rilasciato a livello postumo nel 1973 e ha avuto un enorme successo internazionale.

Il film è stato uno dei primi a presentare arti marziali asiatiche in modo significativo al pubblico occidentale, contribuendo a popolarizzare il genere in tutto il mondo.

Una delle scene più iconiche del film è la lotta di Bruce Lee contro il suo avversario nella Sala degli Specchi. Questa scena è stata ispirata da un'esperienza personale di Bruce Lee che aveva avuto durante un combattimento reale.

Nel 2004, è stato selezionato per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, riconoscendo così la sua importanza culturale e cinematografica.

I tre dell'operazione drago: Critica e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

I tre dell'operazione drago è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 88% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 83 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.6 su 10

I tre dell'operazione drago: Interpreti e personaggi