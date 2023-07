Horror e animazione: ecco le due facce del listino 2023 di Plaion Pictures

Il listino di Plaion Pictures, nuovo nome figlio del rebranding di tutte le società Koch Media nel mondo, parla chiaro, non c'è spazio a vie di mezzo: spazio a horror, a thriller e all'animazione, per accontentare pubblici molto diversi tra loro. Scopriamo quindi insieme il 2023 al cinema di Plaion Pictures!

L'animazione made in Plaion

A ottobre 2023 spazio a Bu e il castello stregato, il titolo animato diretto da Sebastian Niemann (Uibù - Fantasmino fifone) e che trova nel cast vocale Carmen-Maja Antoni (Come adottare un milionario), Veronika Bellová (Hannibal Lecter - Le origini del male), Michael Herbig (Asterix alle Olimpiadi), Christoph Maria Herbst (Lui è tornato). Racconto fantastico per tutta la famiglia, in un magico mix di animazione e live-action, il film è una divertente avventura che saprà divertire adulti e bambini contando su location suggestive e sulla spassosa presenza del suo protagonista spettrale. Bu è un fantasma pasticcione che trascorre le giornate nel suo castello in compagnia di Re Julius. I continui litigi fra i due vengono interrotti dall'arrivo della piccola strega Ophelia, nipote di Bu. La giovane è in cerca di aiuto: la malvagia strega Erla ha rapito sua madre e vuole mettere a ogni costo le mani sul libro di Ophelia, il leggendario Necronomicon. È l'occasione perfetta per Bu di diventare il fantasma che ha sempre sognato essere.

A novembre 2023 arriva Teo e Zodì - Un cammello per amico di Eric Barbier (La promessa dell'alba). Una storia di amicizia attraverso i paesaggi mozzafiato del deserto del Sahara, in un viaggio reso ancor più emozionante dalle musiche di Mika, che per la prima volta firma una colonna sonora per il cinema. Zodì è un ragazzino di una tribù nomade che trova nel deserto del Sahara un cammellino orfano. Lo accoglie, lo chiama Teo, lo nutre e diventa il suo migliore amico. Scopre che il cucciolo è un corridore eccezionale, ma questo attira l'interesse di avidi bracconieri, che intendono rapirlo e sfruttarlo nelle corse clandestine. Inizia così la loro fuga e l'incredibile avventura tra i pericoli del deserto fino ad arrivare ad Abu Dhabi, dove Zodì riuscirà a realizzare il suo sogno: fare di Teo un campione e aiutare economicamente la sua tribù.

In evento speciale, 11-12-13 settembre 2023 arriva nelle sale Il castello invisibile di Keiichi Hara (Colorful, Miss Hokusai), che torna alla regia con una toccante storia sull'adolescenza nominata ai Japan Academy Awards 2023 come Animation of the Year e rimasta nella Top 10 del Box Office giapponese per sei settimane. Vittima di bullismo, l'adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la giovane si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.

Alta tensione: Talk to me, Runner, Silent Night

Talk to Me: una scena del film

Talk to Me è il primo dei titoli horror in arrivo nel 2023 grazie a Plaion Pictures. Nel cast troviamo Sophie Wilde, Miranda Otto e Joe Bird, mentre alla regia Danny & Michael Philippou, noti anche come RackaRacka, anche loro al primo lungometraggio. Dai produttori di Babadook, un teen horror in stile Ouija con la star internazionale de Il Signore degli Anelli, Miranda Otto, sbarca in Italia il 28 settembre 2023. Una discesa all'inferno che ha inizio quando dei ragazzi si spingono troppo oltre aprendo le porte al mondo degli spiriti. Un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo uso di un'antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti?

Talk to Me: una foto del film

A ottobre 2023 per alzare il ritmo arriva in sala l'italianissimo Runner di Nicola Barnaba (Una cella in due) con protagonisti Matilde Gioli (Gli uomini d'oro), Francesco Montanari (Il cacciatore), Flora Contrafatto (Gli immortali) e Hana Vagnerová (Mothers). Tributo ai grandi classici action degli anni '80, questo thriller al cardiopalma è un mix perfetto tra Die Hard e Trappola in alto mare. Una caccia in cui i ruoli di predatore e preda si mescolano senza sosta, vivendo della chimica esplosiva fra l'impavida Matilde Gioli e il Nastro d'argento Francesco Montanari. Lisa sogna di fare cinema da quando era piccola. Messa da parte la carriera sportiva, la ragazza ora lavora come runner su un set cinematografico, intrecciando una relazione con Sonja, star del film. Ma l'attrice ha un passato oscuro che torna a bussare alla sua porta. Accusata dell'omicidio di Sonja, Lisa è costretta a scappare, inseguita dallo spietato assassino. Lisa corre, corre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino condannando il vero colpevole.

A dicembre 2023 il grande ritorno di John Woo (regista di Face/Off - Due facce di un assassino) grazie a Silent Night - Il silenzio della vendetta, ideato dai produttori di John Wick. Un action adrenalinico in cui l'azione conta letteralmente più delle parole. Star assoluta del film è Joel Kinnaman, volto di action esplosivi quali RoboCop (2014) e The Suicide Squad: Missione suicida. Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, un padre di famiglia sceglie la vigilia di Natale per punire i colpevoli. Ferito a sua volta durante l'inseguimento degli assassini e ormai muto, l'uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.

Anticipazioni del futuro

Il giorno sbagliato: Russell Crowe in una sequenza

Tra gli altri titoli acquisiti da Plaion Pictures troviamo The Beast in Me di Tyler Atkins (Bosch & Rockit) con Russell Crowe (Il gladiatore, Cinderella Man - Una ragione per lottare), Brenton Thwaites (Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, Titans), Daniel MacPherson (Nelle pieghe del tempo) e George Burgess (Land of Bad, Ascendant). Un Rocky ambientato nel mondo delle arti marziali miste che vede il ritorno del premio Oscar Russell Crowe sul ring a quasi 20 anni da Cinderella Man, ruolo che gli valse una nomination ai Golden Globe Awards. Un ex lottatore di MMA, ormai senza più lavoro e incapace di sostenere la propria famiglia, torna sul ring per affrontare un vecchio avversario, deciso a vendicare la morte del fratello e difendere il proprio onore.

Arriverà nell'armata di Plaion Pictures anche True Colours, il film d'animazione di Naoko Yamada (La forma della voce - A Silent Voice, Liz e l'uccellino azzurro): rabbia, tristezza, felicità... per la liceale Totsuko, leggere le emozioni annidate nel cuore di ognuno è un dono, apparendo ai suoi occhi sotto forma di "colori". Sempre attenta a non compromettere i colori delle persone attorno a lei, la giovane abbraccia una nuova sfida decidendo di mettere su una band assieme a una bellissima ragazza dai colori stupendi e a un ragazzo amante della musica.

Cara Delevingne

Grande attesa per The Climb di Hayley Easton-Street (Defiance) con Cara Delevingne (Suicide Squad) e Hero Fiennes-Tiffin (la saga di After, Harry Potter e il principe mezzosangue). La storia, ricca di adrenalina che unisce il brivido dell'action all'emozione di un racconto tanto incredibile quanto vero, è basata sulla protesta di Greenpeace avvenuta a Londra nel 2013. L'11 luglio 2013, gli occhi dei londinesi, a cui si unì poi lo sguardo dell'intero mondo, si alzarono ad ammirare l'impresa straordinaria compiuta da sei donne. Come atto di protesta contro la Shell Oil, le coraggiose attiviste rischiarono tutto in una delle scalate più mozzafiato della storia moderna, determinate a conquistare la cima dell'iconico Shard, la Scheggia di Londra, il più alto grattacielo d'Europa.

In arrivo anche il thriller Branded di Kieron Hawkes, un elettrizzante crime che scava nei meandri del sistema carcerario americano che vede tra i protagonisti Frank Grillo, tra i volti più noti del genere action contemporaneo. Lo script, un ritratto realistico della violenza che si cela all'interno delle bande criminali, è firmato da Alessandro Camon, nominato agli Oscar per aver co-sceneggiato Oltre le regole - The Messenger. Un tempo promessa del football americano, Taylor sta scontando l'ergastolo a San Quentin per aver ucciso uno spacciatore. Divenuto presto pupillo di Carter, temuto leader di una gang spietata, Taylor comincia a farsi strada nella gerarchia criminale e il suo potere cresce in fretta, superando le mura del carcere. Quando però Lilly, l'amore della sua vita, rimane incinta dopo una visita coniugale, Taylor è costretto a scegliere da che parte schierarsi, rischiando di far crollare quello stesso impero che ha aiutato a costruire.

Ecco il listino 2023 di Plaion Pictures: