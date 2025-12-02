Sorrentino, la poetica di Antonio Albanese e Geppi Cucciari: il cinema 2026 di Piper Film

Il listino presentato a Sorrento è un mix di autori affermati e nuove voci. E attenzione alla coppia Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.

Approfondito, eterogeneo, non banale. Il listino 2026 di Piper Film - presentato a Sorrento - miscela cinema italiano d'autore e commedia raffinata, registi affermati e nuovi nomi pronti a emergere. Senza dubbio, tra i film più attesi spicca La grazia di Paolo Sorrentino, interpretato da Toni Servillo, Anna Ferzetti e Massimo Venturiello e passato in concorso a Venezia 82.

Piper Film: il cinema del 2026

Il bene comune di Rocco Papaleo

Più vicino ai registri della commedia amara è invece Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, un progetto che lo vede di nuovo dietro la macchina da presa e che si muove fra fragilità quotidiane e precarietà lavorativa. Nel cast lo stesso Albanese, oltre a Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Con Il bene comune, Rocco Papaleo torna alla regia accompagnato da un cast di primo piano composto da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto e dallo stesso Papaleo. La storia segue una guida escursionistica incaricata di accompagnare un gruppo di detenute in un percorso all'interno del Parco del Pollino, in un viaggio che da punizione si trasforma in esperienza trasformativa per tutti i partecipanti.

Nuove voci

Altro ritorno con Che Dio perdona tutti quello Pif, nuova commedia diretta e interpretata dal regista palermitano, che dirige Giusy Buscemi. Tinte da rom-com per L'amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli, che sceglie un cast corale: da Ilenia Pastorelli a Max Tortora fino a Claudia Gerini e Paolo Calabaresi. Fra i nuovi autori Margherita Ferrari con Foa, che dirige Gaia Ravina, Gabriele Falsetta, Clara Tramontano; mentre Giovanni Tortorici - dopo l'ottimo Diciannove - firma Ketticè, scelgiendo Monica Bellucci come protagonista.

L'amore sta bene su tutto

Il duo Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana torna invece con La casa in fiamme, un titolo che vede nel cast Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli e Antonio Bannò. Cast internazionale per L'uomo che poteva cambiare il mondo di Anne Paulicevich con Elio Germano e Albrecht Schulch. Dalla Francia Santo Subito di Bertrand Bonello con protagonista Mark Ruffalo.

Una coppia inedita

Spazio anche al ritorno di Paolo Zucca con Perfetta, con Geppi Cucciari alla sua prima prova da attrice protagonista. Per Piper, ecco Giovanni Veronesi con Dio ride, che può contare sulla presenza di Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Coppia inedita e decisamente interessante. Chiude il listino Salute! di Riccardo Milani, che proverà a superare il successo de La vita va così.

