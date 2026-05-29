Nastri D'argento 2026: La Grazia di Sorrentino guida con 9 nomination

Le nomination dei Nastri D'argento 2026 sono contraddistinte dal dominio del film La Grazia diretto da Paolo Sorrentino, arrivato a ben nove candidature.

I Giornalisti Cinematografici, nella giornata di oggi, hanno inoltre annunciato che il Nastro d'Argento dell'Anno è stato assegnato per la prima volta a una commedia: Buen Camino di Gennaro Nunziante con protagonista Checco Xalone.

Le candidature nelle categorie principali

La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 24 giugno a Roma, al Teatro Argentina, permettendo inoltre di festeggiare gli 80 anni dei Nastri d'Argento.

La Grazia sarà in corsa anche nella categoria Miglior Film, dove dovrà affrontare la concorrenza di 40 Secondi di Vincenzo Alfieri, Cinque secondi di Paolo Virzì, Duse di Pietro Marcello e Le città di pianura di Francesco Sossai.

Nella categoria Migliore regia, invece, hanno ottenuto la nomination Andrea De Sica per Gli occhi degli altri, Nicolangelo Gelormini per La gioia, Gabriele Muccino per Le cose non dette, Paolo Sorrentino per La grazia, e Paolo Virzì per Cinque secondi.

In lizza per conquistare il Nastro d'Argento come Miglior Esordio ci sono poi Massimiliano Gallo per La salita, Damiano Michieletto per Primavera, Alberto Palmiero per Tienimi presente, Ludovica Rampoldi per Breve storia d'amore, e Margherita Spampinato per Gioia mia.

Nei prossimi giorni avverrà poi l'annuncio dei Premi di quest'edizione come sempre assegnati dal Direttivo Nazionale che aggiungerà riconoscimenti e segnalazioni per film e talenti che non figurano nelle nomination.

I giovani saranno grandi protagonisti di un palmarès che assegnerà il Nastro d'Argento SIAE per la sceneggiatura e del Premio BNL BNP Paribas, dei Premi Guglielmo Biraghi, Nuovo Imaie e il Premio Nastri d'Argento-Hamilton Behind the camera. Prossimamente saranno annunciati anche i Premi della Fondazione Claudio Nobis e il riconoscimento intitolato a Graziella Bonacchi.

Tutte le nomination

MIGLIOR FILM

40 secondi - Vincenzo ALFIERI

Cinque secondi - Paolo VIRZÌ

Duse - Pietro MARCELLO

La grazia - Paolo SORRENTINO

Le città di pianura - Francesco SOSSAI

MIGLIORE REGIA

Andrea DE SICA - Gli occhi degli altri

Nicolangelo GELORMINI - La gioia

Gabriele MUCCINO - Le cose non dette

Paolo SORRENTINO - La grazia

Paolo VIRZÌ - Cinque secondi

MIGLIOR ESORDIO

Massimiliano GALLO - La salita

Damiano MICHIELETTO - Primavera

Alberto PALMIERO - Tienimi presente

Ludovica RAMPOLDI - Breve storia d'amore

Margherita SPAMPINATO - Gioia mia

MIGLIORE COMMEDIA

Il Dio dell'Amore - Francesco LAGI

La vita va così - Riccardo MILANI

Lavoreremo da grandi - Antonio ALBANESE

Notte prima degli esami 3.0 - Tommaso RENZONI

Oi vita mia - PIO e AMEDEO

SOGGETTO

Fuori la verità - Davide MINNELLA, Elena GIOGLI, Michele FURFARI, Gaia Marianna MUSACCHIO

Il bene comune - Valter LUPO, Rocco PAPALEO

La valle dei sorrisi - Jacopo DEL GIUDICE, Paolo STRIPPOLI, Milo TISSONE

Un film fatto per bene - Franco MARESCO, CLAUDIA UZZO

Unicorni - Alessia CROCINI, Michela ANDREOZZI

SCENEGGIATURA

Cinque secondi - Francesco BRUNI, Carlo VIRZÌ, Paolo VIRZÌ

+La gioia - Giuliano SCARPINATO, Benedetta MORI, in collaborazione con Chiara TRIPALDI in collaborazione alla sceneggiatura Nicolangelo GELORMINI

+La gioia - Giuliano SCARPINATO, Benedetta MORI, in collaborazione con Chiara TRIPALDI in collaborazione alla sceneggiatura Nicolangelo GELORMINI La grazia - Paolo SORRENTINO

La salita - Riccardo BRUN, Mara FONDACARO, Massimiliano GALLO

Le città di pianura - Francesco SOSSAI, Adriano CANDIAGO

ATTRICE PROTAGONISTA

Valeria BRUNI TEDESCHI - Duse

Anna FERZETTI - La grazia

Valeria GOLINO - La gioia

Aurora QUATTROCCHI Gioia mia

Jasmine TRINCA - Gli occhi degli altri

ATTORE PROTAGONISTA

Valerio MASTANDREA - Cinque secondi

Gabriel MONTESI - Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino

Saul NANNI - La gioia

Sergio ROMANO - Le città di pianura

Toni SERVILLO - La grazia

ATTORE NON PROTAGONISTA

Pierpaolo CAPOVILLA - Le città di pianura

Francesco GHEGHI - 40 secondi

Vinicio MARCHIONI - Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino

Andrea PENNACCHI - Primavera

Claudio SANTAMARIA - Le cose non dette

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giuliana DE SIO - Nel tepore del ballo

Milvia MARIGLIANO - La grazia

Fabrizia SACCHI - Primavera

Teresa SAPONANGELO - Per te

Ilaria SPADA - Cinque secondi

ATTRICE COMMEDIA

Beatrice ARNERA - Cena di classe

Sabrina FERILLI - Notte prima degli esami 3.0

Dalia FREDIANI - Era

Claudia PANDOLFI - 2 cuori e 2 capanne

Isabella RAGONESE - Il Dio dell'Amore

ATTORE COMMEDIA

Giuseppe BATTISTON - Lavoreremo da grandi

Francesco COLELLA - Il Dio dell'Amore

Gianni DI GREGORIO - Come ti muovi sbagli

Edoardo LEO - 2 cuori e 2 capanne

Gian Marco TOGNAZZI - Notte prima degli esami 3.0

FOTOGRAFIA

Gogò BIANCHI - Gli occhi degli altri

Daria D'ANTONIO - La grazia

Gherardo GOSSI - Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino

Marco GRAZIAPLENA - Duse

Fabio ZAMARION - Le cose non dette

SCENOGRAFIA

Gaspare DE PASCALI con Carlotta DESSMANN - Duse

Massimiliano NOCENTE - Breve storia d'amore

Lily PUNGITORE - Anna

Alessandro VANNUCCI - Gli occhi degli altri

Tonino ZERA - Alla festa della rivoluzione

COSTUMI

Mariarita BARBERA, Gaia CALDERONE - Primavera

Antonella CANNAROZZI - La gioia

Andrea CAVALLETTO - Testa o croce?

Massimo CANTINI PARRINI - Gli occhi degli altri

Ursula PATZAK - Alla festa della rivoluzione

MONTAGGIO

Vincenzo ALFIERI - 40 secondi

Paolo COTTIGNOLA - Le città di pianura

Claudio DI MAURO - Le cose non dette

Massimo QUAGLIA - Anna

Cristiano TRAVAGLIOLI - La grazia

SONORO

(Per la complessità del lavoro, sempre più condiviso da un'intera squadra tecnica si indica la presa diretta pur considerando candidato l'intero reparto del suono)

Emanuele CECERE, Mirko PERRI - La grazia

Fabio CONCA - Cinque secondi

Adriano DI LORENZO - 40 secondi

Maricetta LOMBARDO - Gli occhi degli altri

Francesco MOROSINI - La valle dei sorrisi

CASTING DIRECTOR

Marco Matteo DONAT-CATTIN, Federica BAGLIONI - 40 secondi

Anna PENNELLA - La valle dei sorrisi

Antonio ROTUNDI - Le cose non dette

Margherita SPAMPINATO, Giulia TARQUINI - Gioia mia

Davide ZUROLO - Un anno di scuola

COLONNA SONORA

Enzo AVITABILE - La salita

Stefano BOLLANI - Il Dio dell'Amore

Michele BRAGA - Il bene comune

Fabio Massimo - CAPOGROSSO Primavera

Moses CONCAS - La vita va così

CANZONE ORIGINALE