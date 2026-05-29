Nastri D'argento 2026: La Grazia di Sorrentino guida con 9 nomination

Le nomination dei Nastri D'argento 2026 sono contraddistinte dal dominio del film La Grazia diretto da Paolo Sorrentino, arrivato a ben nove candidature.
I Giornalisti Cinematografici, nella giornata di oggi, hanno inoltre annunciato che il Nastro d'Argento dell'Anno è stato assegnato per la prima volta a una commedia: Buen Camino di Gennaro Nunziante con protagonista Checco Xalone.
Le candidature nelle categorie principali
La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 24 giugno a Roma, al Teatro Argentina, permettendo inoltre di festeggiare gli 80 anni dei Nastri d'Argento.
La Grazia sarà in corsa anche nella categoria Miglior Film, dove dovrà affrontare la concorrenza di 40 Secondi di Vincenzo Alfieri, Cinque secondi di Paolo Virzì, Duse di Pietro Marcello e Le città di pianura di Francesco Sossai.
Nella categoria Migliore regia, invece, hanno ottenuto la nomination Andrea De Sica per Gli occhi degli altri, Nicolangelo Gelormini per La gioia, Gabriele Muccino per Le cose non dette, Paolo Sorrentino per La grazia, e Paolo Virzì per Cinque secondi.
In lizza per conquistare il Nastro d'Argento come Miglior Esordio ci sono poi Massimiliano Gallo per La salita, Damiano Michieletto per Primavera, Alberto Palmiero per Tienimi presente, Ludovica Rampoldi per Breve storia d'amore, e Margherita Spampinato per Gioia mia.
Nei prossimi giorni avverrà poi l'annuncio dei Premi di quest'edizione come sempre assegnati dal Direttivo Nazionale che aggiungerà riconoscimenti e segnalazioni per film e talenti che non figurano nelle nomination.
I giovani saranno grandi protagonisti di un palmarès che assegnerà il Nastro d'Argento SIAE per la sceneggiatura e del Premio BNL BNP Paribas, dei Premi Guglielmo Biraghi, Nuovo Imaie e il Premio Nastri d'Argento-Hamilton Behind the camera. Prossimamente saranno annunciati anche i Premi della Fondazione Claudio Nobis e il riconoscimento intitolato a Graziella Bonacchi.
Tutte le nomination
MIGLIOR FILM
- 40 secondi - Vincenzo ALFIERI
- Cinque secondi - Paolo VIRZÌ
- Duse - Pietro MARCELLO
- La grazia - Paolo SORRENTINO
- Le città di pianura - Francesco SOSSAI
MIGLIORE REGIA
- Andrea DE SICA - Gli occhi degli altri
- Nicolangelo GELORMINI - La gioia
- Gabriele MUCCINO - Le cose non dette
- Paolo SORRENTINO - La grazia
- Paolo VIRZÌ - Cinque secondi
MIGLIOR ESORDIO
- Massimiliano GALLO - La salita
- Damiano MICHIELETTO - Primavera
- Alberto PALMIERO - Tienimi presente
- Ludovica RAMPOLDI - Breve storia d'amore
- Margherita SPAMPINATO - Gioia mia
MIGLIORE COMMEDIA
- Il Dio dell'Amore - Francesco LAGI
- La vita va così - Riccardo MILANI
- Lavoreremo da grandi - Antonio ALBANESE
- Notte prima degli esami 3.0 - Tommaso RENZONI
- Oi vita mia - PIO e AMEDEO
SOGGETTO
- Fuori la verità - Davide MINNELLA, Elena GIOGLI, Michele FURFARI, Gaia Marianna MUSACCHIO
- Il bene comune - Valter LUPO, Rocco PAPALEO
- La valle dei sorrisi - Jacopo DEL GIUDICE, Paolo STRIPPOLI, Milo TISSONE
- Un film fatto per bene - Franco MARESCO, CLAUDIA UZZO
- Unicorni - Alessia CROCINI, Michela ANDREOZZI
SCENEGGIATURA
- Cinque secondi - Francesco BRUNI, Carlo VIRZÌ, Paolo VIRZÌ
+La gioia - Giuliano SCARPINATO, Benedetta MORI, in collaborazione con Chiara TRIPALDI in collaborazione alla sceneggiatura Nicolangelo GELORMINI
- La grazia - Paolo SORRENTINO
- La salita - Riccardo BRUN, Mara FONDACARO, Massimiliano GALLO
- Le città di pianura - Francesco SOSSAI, Adriano CANDIAGO
ATTRICE PROTAGONISTA
- Valeria BRUNI TEDESCHI - Duse
- Anna FERZETTI - La grazia
- Valeria GOLINO - La gioia
- Aurora QUATTROCCHI Gioia mia
- Jasmine TRINCA - Gli occhi degli altri
ATTORE PROTAGONISTA
- Valerio MASTANDREA - Cinque secondi
- Gabriel MONTESI - Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino
- Saul NANNI - La gioia
- Sergio ROMANO - Le città di pianura
- Toni SERVILLO - La grazia
ATTORE NON PROTAGONISTA
- Pierpaolo CAPOVILLA - Le città di pianura
- Francesco GHEGHI - 40 secondi
- Vinicio MARCHIONI - Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino
- Andrea PENNACCHI - Primavera
- Claudio SANTAMARIA - Le cose non dette
ATTRICE NON PROTAGONISTA
- Giuliana DE SIO - Nel tepore del ballo
- Milvia MARIGLIANO - La grazia
- Fabrizia SACCHI - Primavera
- Teresa SAPONANGELO - Per te
- Ilaria SPADA - Cinque secondi
ATTRICE COMMEDIA
- Beatrice ARNERA - Cena di classe
- Sabrina FERILLI - Notte prima degli esami 3.0
- Dalia FREDIANI - Era
- Claudia PANDOLFI - 2 cuori e 2 capanne
- Isabella RAGONESE - Il Dio dell'Amore
ATTORE COMMEDIA
- Giuseppe BATTISTON - Lavoreremo da grandi
- Francesco COLELLA - Il Dio dell'Amore
- Gianni DI GREGORIO - Come ti muovi sbagli
- Edoardo LEO - 2 cuori e 2 capanne
- Gian Marco TOGNAZZI - Notte prima degli esami 3.0
FOTOGRAFIA
- Gogò BIANCHI - Gli occhi degli altri
- Daria D'ANTONIO - La grazia
- Gherardo GOSSI - Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino
- Marco GRAZIAPLENA - Duse
- Fabio ZAMARION - Le cose non dette
SCENOGRAFIA
- Gaspare DE PASCALI con Carlotta DESSMANN - Duse
- Massimiliano NOCENTE - Breve storia d'amore
- Lily PUNGITORE - Anna
- Alessandro VANNUCCI - Gli occhi degli altri
- Tonino ZERA - Alla festa della rivoluzione
COSTUMI
- Mariarita BARBERA, Gaia CALDERONE - Primavera
- Antonella CANNAROZZI - La gioia
- Andrea CAVALLETTO - Testa o croce?
- Massimo CANTINI PARRINI - Gli occhi degli altri
- Ursula PATZAK - Alla festa della rivoluzione
MONTAGGIO
- Vincenzo ALFIERI - 40 secondi
- Paolo COTTIGNOLA - Le città di pianura
- Claudio DI MAURO - Le cose non dette
- Massimo QUAGLIA - Anna
- Cristiano TRAVAGLIOLI - La grazia
SONORO
(Per la complessità del lavoro, sempre più condiviso da un'intera squadra tecnica si indica la presa diretta pur considerando candidato l'intero reparto del suono)
- Emanuele CECERE, Mirko PERRI - La grazia
- Fabio CONCA - Cinque secondi
- Adriano DI LORENZO - 40 secondi
- Maricetta LOMBARDO - Gli occhi degli altri
- Francesco MOROSINI - La valle dei sorrisi
CASTING DIRECTOR
- Marco Matteo DONAT-CATTIN, Federica BAGLIONI - 40 secondi
- Anna PENNELLA - La valle dei sorrisi
- Antonio ROTUNDI - Le cose non dette
- Margherita SPAMPINATO, Giulia TARQUINI - Gioia mia
- Davide ZUROLO - Un anno di scuola
COLONNA SONORA
- Enzo AVITABILE - La salita
- Stefano BOLLANI - Il Dio dell'Amore
- Michele BRAGA - Il bene comune
- Fabio Massimo - CAPOGROSSO Primavera
- Moses CONCAS - La vita va così
CANZONE ORIGINALE
- LE BRAVE RAGAZZE -Notte prima degli esami 3.0
- LE COSE NON DETTE - Le cose non dette
- MALAVIA - Malavia
- TI - Le città di pianura
- VÀTTELO! - Io sono Rosa Ricci