Petra 2, la recensione del quarto episodio: qualcosa di blu, qualcosa di personale

Petra 2: Paola Cortellesi in una foto del quarto episodio

Non possiamo non essere un po' tristi ma anche molto soddisfatti dal percorso fatto dalle autrici Ilaria Macchia e Giulia Calenda, quest'anno con la collaborazione della stessa protagonista Paola Cortellesi, per i personaggi di Petra 2, il poliziesco tratto dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett che ha proposto quattro nuovi casi in quattro settimane. Tutto era iniziato in modo molto personale per l'ispettrice di polizia ed è nella stessa dimensione che finisce, come rileviamo nella recensione del quarto ed ultimo episodio della seconda stagione di Petra, il 12 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW e On Demand.

Qualcosa di personale

Petra 2: una foto del quarto episodio

Il primo caso di questa seconda stagione di Petra riguardava un uomo dell'alta società ligure con cui Petra era "accidentalmente" andata a letto, coinvolgendola quindi in prima persona. Arrivati al quarto ed ultimo caso della stagione, all'ispettrice di polizia dura e apparentemente menefreghista interpretata da Paola Cortellesi viene rubata la pistola d'ordinanza mentre si trova al bagno di un centro commerciale. Quella stessa pistola, 24 ore dopo, viene usata per uccidere una persona. Il senso di colpa e di inadeguatezza di Petra, misto a rabbia, traspare in tutte le sue sfaccettature sul volto della sua interprete Paola Cortellesi. Da quel momento lei e Monte, andando a indagare, scopriranno una verità scioccante, una sequela di morti e di foto di pedopornografia, che fa entrare la serie ancora una volta nella cronaca nera del nostro Paese.

Petra 2: Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi nel quarto episodio

Un caso davvero toccante, che Petra "non riesce a togliersi di dosso", come dirà al suo oramai partner fidato, Antonio Monte, uno dei pochi che ha fatto entrare nella sua vita e nel suo cuore. Lo stesso farà con grande sorpresa con la new entry della puntata, un architetto padre single di quattro figli, uno dei quali è stato testimone involontario della rapina subìta da Petra. Marco è un uomo buono, con due divorzi alle spalle, simile per esperienze eppure con un'attitudine alla vita totalmente opposta a quella dell'ispettrice. Forse proprio per questo i due si avvicinano, si confidano, tanto da spingere Petra a voler provare a entrare in un nucleo familiare così numeroso e inusuale per i nostri tempi. Francesco Colella riesce a dare a Marco un calore davvero unico e mostra una bella chimica con la Cortellesi, tanto che speriamo di rivederlo ancora in un'eventuale terza stagione.

Qualcosa di nuovo

Petra 2: Andrea Pennacchi in una foto del quarto episodio

Il finale di stagione, intitolato Nido Vuoto, è anche l'episodio in cui c'è grande attesa per il matrimonio di Monte e Beatrice. Vari ostacoli sembrano portare al lieto evento, anche di frattura interna nel rapporto. I due si dicono che forse sono "troppo vecchi" per il matrimonio, ognuno con le proprie abitudini e la propria routine che andrebbe stravolta. Ma in fondo si tratta anche dell'altro lato della medaglia, come ricorda sorprendentemente Petra: qualcuno che senta il tuo respiro la notte e ci sia quando hai bisogno di confidarti. Tutto l'episodio - ma se vogliamo tutta la stagione - è stata una riflessione sullo stare da soli o lo stare in coppia, sul percorso di crescita parallelo e complementare che hanno attraversato entrambi i protagonisti attraverso i casi su cui hanno indagato. Andrea Pennacchi ci regala ancora una volta un Antonio Monte affettuoso, pragmatico, sempre presente per Petra, a tutti gli effetti la sua "moglie sul lavoro", un rapporto che ora deve imparare a bilanciare con la sua futura moglie nella vita.

Qualcosa di blu

Petra 2: una foto tratta dal quarto episodio

Il caso dell'episodio vuole ancora una volta guardare all'attualità, senza fare sconti allo spettatore. Un caso duro che coinvolge minorenni, una casa di accoglienza, un giro di pedopornografie e verità che sembrano troppo orribili per essere reali. Un caso che parla come dicevamo ancora una volta di genitori e figli, dopo Carnevale Diabolico, ma questa volta più dal punto di vista materno. Con grande coraggio si affronta infatti il tema della maternità, dal punto di vista di una donna, Petra Delicato, che non ha nessuna intenzione di diventare madre e incontra un uomo padre di ben quattro figli. Attuale è anche la Genova della serie, che torna nuovamente grande protagonista, coi suoi vicoli antichi, i suoi palazzi iper-moderni come il "giardino di plastica". E soprattutto l'acquario, sede dei pensieri di Petra quando vuole stare da sola e allo stesso tempo luogo di incrocio con i personaggi, come lo stesso Marco che riuscirà a fare breccia oltre il muro che si è costruita negli anni. L'acqua è ancora una volta un elemento ricorrente nella serie grazie alla natura di Genova che, come sa chi è cresciuto in una città di mare, ha un'atmosfera diversa dalle grandi metropoli senza sbocchi acquatici.