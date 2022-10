Petra 2, la recensione del terzo episodio: genitori e figli

Petra 2: Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi in una scena del terzo episodio

Un primo episodio che aveva fatto tornare la coppia Paola Cortellesi-Andrea Pennacchi a vestire i panni di Petra Delicato e Antonio Monte con molta più consapevolezza. Un secondo appuntamento che affrontava un tema di denuncia sociale. Nella terza puntata della seconda stagione di Petra, la serie Sky Original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, ci troviamo di fronte a una crescita nel rapporto tra i personaggi e nel loro affrontare il proprio passato. Proveremo a spiegarlo nella recensione del terzo episodio di Petra 2, intitolato Carnevale diabolico e disponibile dal 5 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW e On Demand, consapevoli che siamo già arrivati al penultimo appuntamento con il serial.

Genitori e figli

Petra 2: una scena del terzo episodio

Il caso al centro del terzo episodio di Petra 2 vede protagonista un ragazzo tra i 20 e i 30 anni, rimasto brutalmente ucciso durante una festa mascherata per Carnevale. Le ricerche nel passato del ragazzo porteranno a una verità molto più sorprendente e disturbante di quanto ci si possa aspettare inizialmente, che sembra confermare l'adagio "Non si conoscono mai fino in fondo i propri figli". Un pensiero che conduce entrambi i protagonisti a riflettere sulla propria condizione. Antonio Monte (Andrea Pennacchi) si trova a confrontarsi dopo anni di silenzi e sguardi attoniti con il figlio gay, che si è creato una vita in un'altra città col compagno, e ora torna a Genova per un annuncio del padre: il suo matrimonio con Beatrice. Petra (Paola Cortellesi) invece mette in discussione le proprie scelte di vita, ora che si ritrova sola e con un grosso ragno "domestico" come coinquilino. Un ragno che ad un certo punto simbolicamente sparirà, lasciando la protagonista ancora più sola e dubbiosa. Quanto dobbiamo comunicare di più con i nostri figli? Ci sarà sempre una parte della loro vita che ci terranno nascosta?

Petra 2, la recensione del primo episodio: Un ritorno in gran forma

I tempi del liceo

Petra 2: Paola Cortellesi in una scena del terzo episodio

Le indagini sul ragazzo ucciso porteranno i due ispettori ad investigare sulla classe di cui faceva parte al liceo. Questo li farà riflettere sulle vite che si sono costruiti rispetto ai sogni che avevano da adolescenti. Il caso riaprirà anche vecchie ferite che andavano sanate, come il rapporto tra Monte e il figlio. Altre tematiche sociali delicate e importanti affrontate in questo nuovo episodio della seconda stagione di Petra, sono il suicidio e la depressione giovanili, insieme alla sensibilizzazione LGBTQ+. Genova è ancora una volta una cornice inedita per un caso che vuole scavare a fondo tanto nell'animo umano quanto in quello dei personaggi. Le location esterne però vengono sfruttate un po' meno in questo frangente da Maria Sole Tognazzi, che predilige spazi chiusi per rappresentare la chiusura dei personaggi. È soprattutto Andrea Pennacchi ad emergere a livello di interpretazione, donando grande umanità al suo Monte e al complicato e altalenante rapporto col figlio. Il vice ispettore intanto deve trovare il modo di dire a Petra del proprio matrimonio, preoccupato di come possa prendere la notizia, e questo porterà ai canonici battibecchi tra i due.

Petra 2, la recensione del secondo episodio: Viaggio nella Genova dei senza fissa dimora

Maschere

Petra 2: Andrea Pennacchi in una scena del terzo episodio

Il Carnevale e la festa in maschera sono sede dei tragici eventi dell'episodio, ma divengono anche metafora per il tema (e topos narrativo) della Maschera, che ben si adatta a quanto affrontato nella storia. Il ragazzo ucciso conduceva una vita molto diversa da quella che raccontava ai genitori e agli altri; il figlio di Monte deve riuscire a togliersi la maschera che si è auto-imposto dai tempi del liceo davanti al padre; Petra inizia a smorzare un po' quella maschera integerrima e quasi "menefreghista" che ha indossato finora, senza mai tradire comunque la caratterizzazione del personaggio. I colori sgargianti delle maschere e la ricerca quasi spasmodica di chi si celi dietro di esse alla Festa, si mescola con la fotografia scura di una Genova quasi imbruttita dal proprio passato. Almeno per quanto riguarda i suoi abitanti. La chimica tra Petra e Monte in questo episodio raggiunge nuovi livelli e dimostra una grandissima crescita per i personaggi, singolarmente e insieme; personaggi che davanti a una birra potranno ancora una volta aprire il proprio animo agli spettatori, che vorrebbero essere al bar con loro.