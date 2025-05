Cannes 2025 vieta nudità e abiti voluminosi sul red carpet

Nudità integrale, bandita dalla legge francese, e abiti che ostacolano il movimento degli ospiti non sono graditi sulla Croisette, come esplicitato nelle nuove regole.

Il festival di Cannes mette nero su bianco alcune regole di bon ton da red carpet vietando esplicitamente nudità e abiti "eccessivamente voluminosi". Star e modelle che studiano i look più vistosi per non passare inosservate sul tappeto rosso del Palais dovranno fare attenzione d'ora in poi visto il giro di vite sul look.

Dopo che una manifestante è apparsa in topless sul red carpet di Cannes nel 2022 e dopo lo "spogliarello" di Bianca Censori agli Emmy, dove ha mostrato un abito trasparente davvero estremo, il festival ha rilasciato una dichiarazione in conformità con "il quadro istituzionale" del festival e la legge francese.

"Quest'anno, il Festival di Cannes ha esplicitato nel suo statuto alcune regole in vigore da tempo. L'obiettivo non è regolamentare l'abbigliamento in sé, ma vietare la nudità integrale sul red carpet, in conformità con il quadro istituzionale dell'evento e la legge francese", si legge nelle nuove istruzioni del festival.

Inoltre, il festival "si riserva il diritto di negare l'accesso a individui il cui abbigliamento potrebbe ostacolare il movimento degli altri ospiti o complicare la disposizione dei posti a sedere nelle sale di proiezione".

Dress code da red carpet

Cannes non è tra i festival più "permissimi" in fatto di dress code, ma le nuove regole esplicitate dal festival servono per evitare certi eccessi che tentano gli estremisti in quella che è una delle vetrine più in vista che, a partire da stasera, sarà affollata di star.

Sebbene non siano chiari i limiti in cui rientra un "abbigliamento ingombrante", molte star si chiedono quanto strascico sia permesso per evitare di rappresentare un ostacolo al movimento o addirittura un pericolo per le celebrità che salgono l'iconica scalinata del Palais. Basterà il buon senso o il personale del festival sarà costretto ad applicare una censura preventiva?

Negli ultimi anni, Cannes ha dovuto affrontare controversie sui suoi dress code per il red carpet, come l'obbligo di indossare scarpe eleganti per le proiezioni serali. Alcuni sostengono che la norma sia ingiusta nei confronti delle donne, poiché per molti anni "elegante" è stato sinonimo di tacchi alti, almeno secondo le rigide guardie del Palais. I tacchi bassi sono ora più accettabili, purché non siano scarpe da ginnastica, ma a volte si verificano ancora degli imprevisti, come quando un produttore indigeno è stato allontanato per aver indossato dei mocassini nel 2022.