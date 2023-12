Wonder: White Bird, Eva Green, l'animazione e Zachary Levi: i film 2024 di Notorious Pictures

Notorious Pictures e un listino che guarda al pop. Potremmo dire, uno dei listini più colorati visti alla Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Il motivo? Semplice, diversificazione dei contenuti e uno sguardo forte sull'animazione. Un listino interessante, che parte proprio a Natale: il 6 dicembre, Notorious Pictures porta in sala Improvvisamente a Natale mi sposo mi sposo di Francesco Patierno, una Christmas Comedy con Diego Abatantuono, Violante Placido, Nino Frassica, il Mago Forrest e Carol Alt. Una commedia per tutta la famiglia sotto la splendida cornice delle Dolomiti.

Wonder: White Bird, un primo piano di Helen Mirren

Ma a Natale, si sa, sono i sentimenti a far da padrone, e dunque per le feste ecco che il 4 gennaio esce al cinema (in collaborazione con Medusa) Wonder: White Bird di Marc Forster, spin-off di Wonder, che adatta il romanzo a fumetti di R. J. Palacio, A Wonder Story - Il libro di Julian. Protagoniste, Helen Mirren e Gillian Anderson.

Notorious Pictures: un 2024 nel segno dei Moschettieri

I Tre Moschettieri - D'Artagnan, Eva Green e Vincent Cassell in un momento intimo

Il primo semestre del 2024 targato Notorious si rafforza poi con I Tre Moschettieri - Milady (in collaborazione con Medusa), secondo capitolo dell'ambizioso progetto di genere firmato da Martin Bourboulon. Protagonista questa volta Eva Green, la misteriosa Milady che si allea con Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. Nel cast anche Louis Garrell e Vincent Cassell. Siamo contenti, poi, di ritrovare sul grande schermo il sottovalutato Eric Bana: è lui il protagonista del thriller Force of Nature di Robert Connolly, nel ruolo di un agente federale incaricato sul caso della scomparsa di una donna durante un'escursione con le sue amiche. Cambio di genere invece con Werewolves: Notorious Pictures distribuisce (in collaborazione con Medusa) l'horror fantasy di Steven Miller con il sempre bravo Frank Grillo. La storia? Una Superluna ha trasformato tutti in lupi mannari. Altro thriller, quello di Jon Keeyes, un inconsueto Antonio Banderas è il protagonista di Cult Killer. Protagonista femminile, Alice Eve.

Zachary Levi e l'animazione di 200% Lupo

Locandina di The Unbreakable Boy

Come detto, Notorious è attenta al pubblico di tutte le età, e se Wonder: White Bird potrebbe essere la sorpresa, ecco presentissima l'animazione nel listino 2024: Alexs Stadermann dirige 200% Lupo (sequel di 100% Lupo), con un barboncino che deve guadagnarsi il rispetto per essere capo di un branco di lupi mannari. Molto curiosi di vedere poi Il bambino di cristallo di Jon Gunn (distribuito in collaborazione con Medusa), un dramma a tinte dolci con Zachary Levi, il protagonista di Shazam!. La storia segue Austin, un bambino autistico affetto da una grave malattia alle ossa. Le giornate non sono facili, ma possiede un caldissimo e coinvolgente entusiasmo. Come dire, preparate i fazzoletti...

Ecco il listino completo delle uscite Notorious Pictures per il 2024 (e questo finale di 2023):