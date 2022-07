Da Wonder - White Bird a horror e animazione: ecco il listino di Notorious per il 2022

Il 2022 targato Notorius promette di regalare altri sei mesi capaci di accontentare tutti i suoi spettatori: nel nuovo listino della casa di produzione e distribuzione troviamo l'horror grazie a The Twin, l'animazione di Lo schiaccianoci e il flauto magico, i film drammatici, tra cui il sequel di Wonder dal titolo Wonder - White Bird con Helen Mirren. Volete saperne di più su tutti i film in programma per il nuovo anno di Notorious Pictures? Ecco il listino del 2022.

I bambini al centro del racconto

Locandina di The Unbreakable Boy

I più piccoli sono i veri protagonisti del nuovo listino Notorious per questo 2022. In Il bambino di cristallo di Jon Gunn troviamo Austin e Logan. Austin è autistico e affetto da una malattia alle ossa che le rende estremamente fragili. La vita non è facile per lui ma Austin affronta ogni nuovo giorno con coraggio e ottimismo. Scott, il papà interpretato da Zachary Levi, fa del suo meglio per essere un bravo padre ma si sente soffocato dalle preoccupazioni al punto di non essere più all'altezza di affrontarle e sarà proprio Austin, con il suo trascinante entusiasmo per la vita, a dare a Scott la forza di andare avanti. Ne La stanza delle meraviglie di Lisa Azuelos (LOL, Dalida) scopriremo l'emozionante storia di Thelma, una madre sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis viene investito da un tir e entra in coma. In preda alla disperazione, mentre fruga tra le cose del ragazzo, trova il suo diario con una lista di desideri. Speranzosa di aiutarlo a uscire dal coma, la donna decide di fare tutto ciò che c'è scritto sulla lista, così da esaudire tutti i desideri del figlio. Ha inizio quindi per Thelma un percorso che la porterà a viaggiare dal Giappone al Portogallo e le insegnerà che c'è sempre un motivo per continuare a vivere. Uno dei titoli più attesi di Notorious è Wonder - White Bird, nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio: dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna (il premio Oscar Helen Mirren) gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia, di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe, di quanto può essere forte il potere della gentilezza.

Per un pubblico giovane arriva Lo schiaccianoci e il flauto magico, il film d'animazione diretto da Georgi Gitis: dopo la morte del padre, Marie spera che le cose si sistemino, ma riceve una sorpresa molto spiacevole, cioè scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, è costretta a sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno la madre dà a Marie una bambola di nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, Marie esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa solo per essere di nuovo piccola e spensierata. Ed è così che succede il miracolo: Mary diventa piccola come i suoi giocattoli d'infanzia, che prendono vita.

Emozioni forti per Notorious

Locandina di The Twin - L'altro volto del male

C'è anche spazio per l'horror nel listino 2022 di Notorious grazie a The Twin, il nuovo horror di Taneli Mustonen (Lake Bodom): Rachel, suo marito Anthony e il figlio Elliot si trasferiscono nella tranquilla campagna scandinava per affrontare il dolore della perdita del fratello gemello di Elliot, Nathan, in un incidente d'auto. Quello che inizia come un periodo di guarigione prende presto una svolta inquietante, Rachel inizia a svelare la tortuosa verità su suo figlio e affronta le forze malvagie che tentano di impadronirsi di lui. Massimiliano D'Epiro torna alla regia grazie a La prima regola, un dramma moderno che va a toccare alcune tematiche molto attuali nel nostro paese: in una scuola superiore di periferia, strutture, studenti e corpo docente sono lo specchio esemplare di una depressione sociale ed economica che sembra irreversibile. A peggiorare la situazione, a pochi metri dalla scuola, tra le case del quartiere, c'è lo "Zoo", uno centro di assistenza ai migranti diventato con gli anni un campo profughi permanente. Un professore viene chiamato a tenere un corso di recupero, si incontrano ogni pomeriggio, quando fuori è già buio, dopo l'ostilità e la diffidenza iniziali, il professore riesce a conquistare la fiducia dei ragazzi e ad ottenere risultati sorprendenti. Ma quando scoppiano gli scontri tra popolazione e migranti, la situazione gli sfugge di mano.

