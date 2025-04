Ne vedremo delle belle, vince Lorenza Mario: le pagelle della finale, ecco tutti i voti

Se Ne vedremo delle belle avrà un'utilità, sarà quella di rilanciare Lorenza Mario. È infatti lei la vincitrice di questo "show talent" in cui di talent si è visto solo quello della Mario, mentre di show ce n'è stato parecchio, ma più dietro le quinte che sul palco. Per quattro settimane, dieci ex showgirl della tv italiana hanno occupato il sabato sera di Rai Uno con la loro voglia di apparire, lasciando il ballo e il canto ad agonizzare davanti ai nostri occhi. Ieri sera si è consumato l'atto finale, con una settimana di anticipo rispetto al previsto causa bassi ascolti. Ecco allora com'è andata.

Le pagelle della finale: giuria poco efficace, Carlo Conti si defila dal flop

Giuria - voto 5

Locandina di Ne vedremo delle belle

Timida, reverenziale, votazioni incomprensibili: arrivati all'ultima puntata, è chiaro che non abbia funzionato. Frank Matano è entrato tardi in partita, Christian De Sica affatto; Mara Venier è l'unica che sia riuscita ad infilarsi nelle polemiche tra le protagoniste e a tenere il punto. Tuttavia, quell'incontenibile voglia di chiosare il tutto senza strascichi, ha pesantemente azzoppato la credibilità dei giudizi finali.

Carlo Conti - voto 2

Ha scritto il programma con il suo gruppo di lavoro, è stato presentato come format italiano e, infine, ci ha messo la faccia conducendolo. Poi però, quando ha deciso di chiuderlo per i bassi ascolti, ha dichiarato all'agenzia La Presse che "è mancato l'aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c'è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco". Cioè: anziché litigare, hanno voluto ballare e cantare.

A prescindere dall'assurdità di una simile colpa, quel pepe lì invece c'è stato ed è approdato nei siti di gossip, nell'ospitata a Domenica In, nel salotto de La Volta Buona: è Conti che non lo ha cavalcato in puntata, che lo ha smorzato senza dargli spazio perché, evidentemente, non voleva che il programma fosse troppo trash. Ma se non vuoi il trash, non crei uno show come Ne vedremo delle belle che, al contrario, è proprio lì che ha il suo motivo fondante. E la scaletta muta.

Male. Malissimo, questo sfilarsi scaricando la non riuscita del programma sulle concorrenti.

Le esibizioni e le concorrenti

La puntata si apre con una sfida bonus: Veronica Maya e Patrizia Pellegrino cantano Occidentali's Karma di Francesco Gabbani. Veronica Maya la stona senza pietà, ma secondo la Venier è la migliore.

Al contrario, Patrizia Pellegrino ricorda quantomeno il testo alla perfezione e soprattutto, ha un bagliore di buon senso: implora Conti che là dietro non ci sia Gabbani. Ma no no, traquilla, la rassicura il conduttore. E difatti, tempo un minuto, ecco che arriva Francesco Gabbani per cantare Viva la vita.

Viene quindi mostrato un filmato in cui le concorrenti si lamentano di Valeria Marini che non fa le prove. Lei si difende rimbalzando la palla: è un programma o un pungiball contro di lei?; anche se loro le fanno bullismo, lei non nasconderà le sue extension. Di fatto, la vera protagonista dello show è stata proprio Valeria Marini: ogni polemica, ogni litigio è intorno a lei che ha ruotato.

Iniziano le esibizioni.

Carmen Russo - voto 6

Il pubblico applaude, lei esegue il tango senza staccare gli occhi dalla telecamera. Gioca sempre a fare la tigre; non sarà il massimo della sensualità, ma lo balla.

Valeria Marini - voto 4

Aveva scelto di partecipare per prendere una bella energia stellare, invece adesso si sente sulla graticola. Sostiene che la vera mancanza di rispetto è quella delle altre, perché hanno detto che non va alle prove; poi, non paga, rilancia sostenendo che questo non lo dice lei, ma tutta le gente che vede il programma. Gente che, per inciso, non c'è visto che tocca chiudere per bassi ascolti.

Il suo tango è meno catastrofico del previsto, ma la verità è che esegue con molte più incertezze rispetto a Carmen Russo. Il pubblico in sala applaude pure lei, la Venier si complimenta dato che non ha seguito la solita strategia del "do' cojo cojo" ma, stupore, ha eseguito tutti i passi della coreografia. Votano tutti Valeria dicendo che è stata bravissima: non è vero, ma almeno stavolta è contenta.

Laura Freddi - voto 6 e 1/2

La Freddi soffre la parte reality di Ne vedremo delle belle: cioè due riprese dietro le quinte, lei che ha partecipato al Grande Fratello Vip. Ma andiamo oltre: la sua esecuzione de La Bambola è dignitosa, non ha una gran voce, il pezzo è difficile però non lo strazia. Abbiamo sentito di peggio.

Patrizia Pellegrino - voto 5

Il peggio, appunto, è la performance di Patrizia Pellegrino. Il pezzo parla di una donna trascurata come fosse una bambola priva di sentimenti; lei, nel dubbio, ci mette qualche ancheggiamento. Così compensa il lato canoro. A fine esibizione parte una polemica sul suo curriculum, che lei chiosa a modo suo: è fin troppo lungo per parlarne. Questo show le ha comunque dato una gioia: battere Valeria Marini nella puntata precedente.

Pamela Prati - voto 5

Le tocca la prova musical e sceglie Matilde Brandi come avversaria; ballano sui brani di Flashdance. Dice di avere il carasau e il mirto nel sangue; avesse pure un po' di inglese, male non farebbe. Il solito invidiabile fisico, il solito minimo sindacale sul ballo. Grande protagonista, il gobbo da cui legge le parole della canzone.

Matilde Brandi - voto 4

Devasta l'inglese pure lei, però almeno balla. Per la Venier è addirittura bravissima Durante la coreografia, l'audio cattura un affabilissimo "Levati, ca**o" rivolto a un ballerino colpevole di stare al suo posto mentre lei volteggia andandogli addosso. A fine esibizione il malcapitato, un ragazzo, viene chiamato da Conti sul palco: lei nemmeno gli chiede scusa, nonostante l'errore fosse suo. Sarà pure "bravissima" e biondissima, ma che brutta figura.

Veronica Maya - voto 5 e 1/2

La Maya piange perché nell'ultima puntata è finita ultima in classifica: invece di piangere noi che guardiamo, frigna lei. Comunque, dopo aver giocato a fare la vittima, gioca a fare la panterona nella prova burlesque. Ci sono i pennacchi, un reggiseno da togliere e la sensualità con cui giocare: le prime due ok, sulla terza rimandata a settembre.

Angela Melillo - voto 6 e 1/2

Vincitrice della scorsa puntata, sa essere delicata nell'aspetto e verace allo stesso tempo. Il suo burlesque punta più sui sorrisi e una certa innocenza; le riesce meglio. Matano ironizza: a lui sembrava che stessero spolverando.

Lorenza Mario - voto 8

Non solo ballare e cantare: nella clip introduttiva si scopre che Lorenza Mario sa anche imitare.

La Mario si porta a casa la vittoria e gioca in un altro campionato rispetto alle colleghe. Rimaste solo lei e Adriana Volpe a doversi sfidare, è il turno del ballo parallelo con ostacoli: eseguono la coreografia di Chiamo io chiami tu di Gaia e quando la musica si ferma, ne recitano il testo. Lei e la Volpe ballano due coreografie diverse: la sua è quella eseguita bene.

AdrianaVolpe - voto 6

La prende col sorriso e cerca di portare a termine la performance. Punta più sulla recitazione ovviamente, il balletto non le riesce ma niente di peggio rispetto a chi è allo stesso livello, ma finge di essere una grande intrattenitrice.

Alla fine, tutti i giudici assegnano i loro 5 punti a Carmen Russo. Questa la classifica finale, dall'ultima posizione a salire: Patrizia Pellegrino, Adriana Volpe, ex aequo Veronca Maya-Valeria Marini, Angela Melillo, ex aequo Laura Freddi-Pamela Prati, Matilde Brandi, Carmen Russo, al primo posto Lorenza Mario.

Il premio finale di 20mila euro viene donato all'associazione Una Nessuna Centomila che assiste le donne vittime di violenza.