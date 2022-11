Natale con te, su Netflix in streaming da oggi

Natale con te, la nuova pellicola a tema festivo con Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 novembre 2022 per tutti gli utenti.

Angelina è una pop star stanca del proprio lavoro: non ha più l'ispirazione giusta e sembra non provare più piacere nel comporre nuova musica. Un giorno, osserva un video nel quale una sua giovane fan, insieme al padre, esprime il desiderio di cantare insieme a lei la sua canzone preferita. Così, Angelina prende una decisione inattesa: accontentare la ragazza, e andarla a trovare nella cittadina dove vive, all'interno dello Stato di New York.

Natale con te: Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr. mentre danzano

Giunta sul luogo, la felicità della sua ammiratrice sarà naturalmente immaginabile. Quando sarà arrivato il momento di ripartire, però, Angelina sembra come bloccata da qualcosa: rimanere in quella piccola comunità potrebbe essere la scelta giusta per ritrovare lo spunto ormai svanito... e non sarà l'unica cosa che Angelina riscoprirà. Nel cast di Natale con te troviamo protagonisti Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr., accompagnati da Gabriel Sloyer, Grace Dumdaw, Deja Monique Cruz, Helena Betancourt, L.J. Hughes, Matthew Grimaldi, Cedric Cannon, Zenzi Williams, Elisa Bocanegra, Nicolette Stephanie Templier e Sammy Peralta. Alla regia c'è Gabriela Tagliavini, autrice argentina che sta lavorando anche a un nuovo show prodotto dalla Warner Bros dal titolo Casa Grande.