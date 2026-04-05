Julia Loktev racconta My Undesirable Friends: "A Mosca non c'è più aria"

Dopo il lancio, e il premio, al New York Film Festival e l'anteprima internazionale a Berlino, anche il pubblico italiano può finalmente vedere My Undesiderable Friends: Part 1 - Last Air in Moscow, il documentario di Julia Lotkev che tratteggia un ritratto intimo di alcuni giornalisti russi perseguitati dal regime di Putin. Uno spaccato che prende una piega differente quando la Russia inizia la guerra in Ucraina bombardando Kiev, costringendo i personaggi di questa storia all'esilio.

Un momento del film di Julia Loktev

Un progetto sorprendente che la regista di origini russe, ma residente negli USA, ha realizzato in autonomia riuscendo a proporre uno spaccato incredibile di un delicato momento storico, ma con piglio e approccio intimo, mostrando come un evento di portata mondiale come la guerra tra Russia e Ucraina, così come l'autoritarismo da cui deriva, impatti sulle vite dei singoli e di chi cerca di resistere. Gli amici indesiderabili del titolo. Un film la cui prima parte è appena arrivata su MUBI, mentre la seconda dal titolo Exile arriverà nel corso dell'anno. Un'occasione che ci ha permesso di approfondire i temi di questo lavoro con la regista Julia Lotkev, che ci ha raccontato genesi e realizzazione di questo pluripremiato lavoro.

My Undesirable Friends, dalla genesi allo scoppio della guerra

Vorrei partire dall'inizio, dalla genesi: come e perché ti è venuta l'idea iniziale per questa storia e per questo film?

Julia Loktev: Non c'è stato quasi tempo tra il concepimento e l'inizio delle riprese, letteralmente un paio di settimane. Nell'estate del 2021, la Russia ha iniziato a individuare tutti questi giornalisti, media e singole persone come "agenti stranieri". All'epoca erano circa 25, ora sono centinaia. Avevo un'amica in Russia, la giornalista Anna Nemzer, conduttrice dell'ultimo canale televisivo indipendente rimasto, TV Rain (Dozhd), che allora poteva ancora operare alla luce del sole ed era il centro della vita dell'opposizione. La contattai e le dissi: "È strano, la gente viene nominata agente straniero". Lessi un articolo sul New York Times che diceva: "I giornalisti russi combattono il giro di vite con lo humor nero". Credo sia stato proprio lo humor nero a colpirmi, perché tutte queste persone giovanissime venivano improvvisamente marchiate. Anna e io fummo d'accordo che quando i giornalisti vengono presi di mira e costretti a etichettare il proprio lavoro dicendo "questo è sospetto, è influenza straniera", sia qualcosa di estremamente allarmante. Ti ricordi cosa hai pensato quando è iniziata la guerra? Hai considerato di fermare il progetto o si è evoluto naturalmente in qualcosa di diverso?

Una scena di My Undesiderable Friends

Va separato quello che ho pensato come persona, da quello che ho considerato come professionista. Come persona ero assolutamente a pezzi, devastata. È difficile spiegare quel tipo di orrore, anche perché i miei nonni sono di Kiev. Anche se sono cittadina americana e nata in Unione Sovietica, è stato inimmaginabile. Ma come regista, sapevo di dover lavorare. Sentivo che stavo catturando la storia. Ero arrivata il 23 febbraio, la notte prima dell'invasione su vasta scala, dopo un discorso di Putin che diceva che l'Ucraina non esisteva davvero. Mi sono ritrovata in Russia nella prima settimana di guerra mentre l'America diceva ai cittadini di andarsene. La Russia ha chiuso tutti i media indipendenti e ogni singola persona che stavo filmando è fuggita dal Paese. La cosa incredibile è che non ho iniziato a filmare allora: li conoscevo già come persone, li avevo seguiti nei mesi precedenti durante la repressione. Ora dovevano capire: vado in prigione o lascio il Paese?

Gli amici indesiderabili e la vita vera

Ero curioso riguardo al titolo del film. Lo avevi fin dall'inizio o lo hai deciso in corso d'opera?

All'inizio il titolo era The Lives of Foreign Agents (Le vite degli agenti stranieri), che poi è diventato solo il primo capitolo, perché la storia è diventata molto più grande. Dopo l'inizio della guerra è rimasto Untitled Project (Progetto senza titolo) fino a un paio di settimane prima del New York Film Festival. Ho scelto questo titolo perché tutti i personaggi sono diventati miei amici, ma anche perché la Russia usa il termine legale "Indesiderabile". Sembra ridicolo, ma se sei un'organizzazione "indesiderabile" sei considerata criminale: lavorare per te o darti un'intervista è un reato. E poi c'è il sottotitolo, Last Air in Moscow (L'ultima aria a Mosca). Molte persone mi dicevano: "Ora qui tutto sembra uguale, ma non c'è più aria". Non inteso come trasmissione televisiva, ma proprio come ossigeno, l'aria che respiri. Al tempo delle riprese c'era ancora un po' d'aria; ora non puoi più lavorare apertamente come giornalista e parlare di crimini di guerra russi senza essere arrestato. Nel tuo film c'è tensione, umorismo, dramma... generi diversi anche se è un documentario. È stato difficile bilanciare tutto questo raccontando storie reali?

Una scena del documentario di Julia Loktev

No ed è la mia parte preferita del film. Non sono io la responsabile, è la vita che lo è. Quando scrivi una storia di finzione, resti in quel tono, tutto è drammatico. Ma osservando le persone reali, vedi che passano da un momento drammatico a fare una battuta. La vita mescola i generi. La gente fa battute anche ai funerali. Per me il film è proprio questo: la trama della vita. Qualcuno lo ha definito una "commedia da frequentazione" (hangout comedy) e in certi momenti lo è.

Catturare l'intimità e concordare un limite

Tecnicamente, hai girato il film con l'iPhone. È stata una scelta deliberata o è successo per caso?

Non avevo un piano. Appena ho avuto il visto, ho preso l'aereo. Una sera Anna faceva una cena e mi disse: "Perché non vieni tu a filmare?". Io non sapevo usare la sua telecamera, ma c'erano cose interessanti che dovevano essere riprese, così ho preso il telefono e non sono più tornata indietro. L'iPhone crea un'intimità unica. Io sono una "nerd" del cinema, nei miei film di finzione sto molto attenta alla composizione e alle inquadrature, ma qui ho dovuto agire d'istinto. L'iPhone ha permesso alle persone di essere a proprio agio con me, come con un'amica.

Hai discusso con i tuoi personaggi un limite? Qualcosa che non potevi filmare?

È stato importantissimo fin dall'inizio perché queste persone rischiavano grosso. Avevamo un accordo verbale: avrebbero potuto rivedere tutto alla fine per la sicurezza loro e dei loro cari. Questo ha creato una fiducia incredibile. Scherzavamo dicendo: "Non puoi chiedermi di tagliare perché non ti piacciono i capelli o perché hai detto una sciocchezza". Sono stati molto rispettosi. Ci sono scene molto intime, ad esempio una donna che piange ripresa in un primo piano strettissimo. Mi sentivo in colpa a filmarla, ma sapevo che avevamo quel patto. Dopo le ho chiesto scusa per averle puntato la camera in faccia mentre piangeva, e lei mi ha risposto: "Va bene, sono una giornalista, filmo le persone, lo so come funziona".

Una delle protagoniste del film disponibile su MUBI

My Undesirable Friends tra ispirazioni e un segno da lasciare al pubblico

Il tuo film è unico. Avevi qualche ispirazione o regista preferito in mente mentre giravi?

Sono una cinefila accanita, passo da Godard a Wiseman. Se vedo qualcuno piangere in primo piano penso a Dreyer. Tutta la storia del cinema mi torna in mente, ma non mi sono basata su nulla di specifico. Fare questo film è stata una lezione sulla "perdita di controllo". Ho dovuto smettere di cercare qualcosa di preciso e limitarmi a essere presente nel momento, ascoltare e rispondere a ciò che accadeva davanti alla camera.

Cosa vorresti che gli spettatori portassero con sé dopo aver visto il film?

Prima di vederlo, spero si portino degli snack, perché nel film si mangia molto! A parte gli scherzi, per me il successo è quando la gente mi dice: "Ci sto ancora pensando, ne sto ancora parlando mesi dopo". Amo il fatto che persone diverse notino cose diverse. Mi dicono che dopo la visione vanno al bar e ne discutono per ore. Questo è il sogno di ogni regista: che l'esperienza non finisca quando esci dalla sala, ma che il film continui a vivere nella tua testa.