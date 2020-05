Muori papà... muori! - Why Don't You Just Die!, la recensione: dalla Russia con furore e secchiate di sangue

La recensione di Muori papà... muori! - Why Don't You Just Die!: tra pulp, humour, fiumi di sangue, Leone, Tarantino e Morricone, il debutto del russo Kirill Sokolov è folgorante.

Vitaliy Khaev in una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

Dovevamo prevederlo dall'incipit, quando un ragazzo con una felpa col logo di Batman si presenta titubante davanti a una porta con un martello dietro la schiena, che non sarebbe stato un film banale. Anzi, se siete solo appena appassionati di splatter, humour e anche di grande cinema (ebbene sì), allora non perdetelo. Come vedremo nella recensione di Muori papà... muori! - Why Don't You Just Die!, quello del regista russo Kirill Sokolov è infatti un esordio folgorante da non perdere. Muori papà... muori! - Why Don't You Just Die!, titolo italiano fuorviante agganciato a quello internazionale (l'originale è Papa, sdokhni), pur prodotto nel 2018 è appena uscito per Koch Media direct to video e da poco è disponibile anche in streaming su alcune piattaforme.

Una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

In una sola stanza violenza, fiumi di sangue e... Morricone

Evgeniya Kregzhde e Aleksandr Kuznetsovna in una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

Innanzitutto la storia, molto semplice: Matiev si presenta in casa del padre della sua ragazza con un martello per ucciderlo. Come scopriremo in un flash-back, è stata propria la fidanzata Olya a commissionargli l'omicidio, rivelando di essere stata abusata da piccola dal padre, un poliziotto. Da lì in poi è un'escalation di feroce (eppure umoristica) violenza senza esclusione di colpi.

Aleksandr Kuznetsov in una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

Nell'angusta location di una stanza o poco più, seguiranno spari di pistole e fucili, botte da orbi, televisori spaccati in testa, muri sfondati, craniate sui mobili, borse di soldi, innumerevoli tentativi di omicidio, arresti cardiaci di un quarto d'ora, perfino un suicidio e soprattutto sangue in quantità industriale, davvero a secchiate (a proposito, guardate i titoli di coda). Il tutto con stile fumettistico, un ritmo forsennato e adrenalinico, abilmente inframezzato da suggestivi rallenty, punteggiato da note epiche di Morricone e da una colonna sonora pop, e spezzato solo da brevi flashback che spiegano il perché si è arrivati a quel punto.

Da Sergio Leone a Tarantino, ma l'impronta personale c'è

Vitaliy Khaev in una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

Sembra tutto facile e lineare, fin troppo, eppure funziona alla grande. Vedere per credere. Se certe inquadrature da tipico duello western ricordano Sergio Leone, se le musiche miste a violenza pulp, con tanto di ironia pungente, fanno venire in mente Quentin Tarantino, beh è proprio così. Ma la bravura di Kirill Sokolov è che pur attingendo a simili maestri, riesce a far emergere una chiara impronta personale, rivelando un'abilità nella costruzione della scena davvero sorprendente, nonché una tecnica audace utilizzata con tanto coraggio e senza paura di esagerare.

Evgeniya Kregzhde e Aleksandr Kuznetsovna in una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

La regia è effervescente e guizzante, i dialoghi spumeggianti, la sceneggiatura con l'incastro raccontato dai flash-back, seppur con qualche ingenuità, funziona. E poi c'è il look, un film follemente colorato che acceca con rossi e verdi pastello accesissimi che dominano tutto. E infine i personaggi, indubbiamente azzeccati e ben interpretati, a partire da Matvey (Aleksandr Kuznetsov) dal poliziotto padrone di casa (Vitaliy Khaev).

Una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

L'avidità senza confini e la voglia di restare vivi

Aleksandr Kuznetsov e Vitaliy Khaev in una scena di Muori papà… muori! - Why Don’t You Just Die!

Ma in questa carneficina ironica ad alta dose di splatter, non manca la morale. E i temi sul piatto sono evidenti: l'avidità non conosce confini, travolge anche gli affetti familiari e non, non c'è parentela, amore o amicizia che tenga. Il male attira male, quando comanda il denaro arriva la violenza. Tanto più estrema proprio perché riguarda affetti e persone vicine fino a poco prima. Se una persona è inumana e cinica, sarà capace di tutto. Anche di far scivolare gli altri in quella china. In quella violenza che sfonda la realtà, l'incredibile è che non si vuole morire mai. E anche dopo fiumi di sangue qualcuno dei protagonisti è sempre vivo, da qui il Why Don't You Just Die! del titolo internazionale. Come speriamo non muoia mai la voglia di stupire del giovane regista russo.