Mr. Vendetta e Lady Vendetta in 4K UHD: edizioni imperdibili per i cult di Park Chan-Wook

Mr. Vendetta e Lady Vendetta, primo e terzo film della trilogia di Park Chan-Wook, finalmente in 4K UHD e in bellissime limited edition grazie a Lucky Red e Midnight Classics.

Nell'arco di un mese, tra fine luglio e fine agosto, la collaborazione fra Lucky Red e Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, ha sfoderato un'accoppiata super che ha fatto la gioia dei fan del cinema asiatico e in particolare di Park Chan-wook. Sono usciti infatti in 4K UHD, confezionati in stupende limited edition, Mr. Vendetta e Lady Vendetta, ovvero il primo e il terzo atto della famosa trilogia della vendetta (l'altro film, Old Boy, era già uscito lo scorso anno nel formato 4K UHD). Storie violente, di ordinaria disperazione, rimasta impresse nella memoria degli appassionati del genere, che ora arrivano in edizioni imperdibile e nel miglior formato video.

Package sontuosi con booklet di 24 pagine e cartolina da collezione

Andiamo subito a vedere cosa accomuna le edizioni di Mr. Vendetta - Sympathy for Mr. Vengeance e di Lady Vendetta, ovvero un package sontuoso, come del resto capita sempre con le uscite Midnight Factory. Entrambe sono realizzate con una scatola di cartona rigida e molto robusta, dalla quale si può sfilare il media-book, che al suo interno sulla destra ha i due dischi sovrapposti (uno con la versione del film in 4K UHD, l'altro in blu-ray HD), mentre sulla sinistra, contenuti in una bella tasca, troviamo un elegante booklet illustrato di ben 24 pagine con testo in italiano, e una cartolina da collezione con una suggestiva immagine riguardante il film. Entrambe le edizioni, come vedremo nel dettaglio, sono ricche di extra, tutti contenuti sul disco blu-ray, mentre sul disco 4K è presente solamente il commento audio.

Mr. Vendetta: video con gran dettaglio e diverso grading, ma la pulizia non è perfetta

Shin Ha-kyun nel teso finale di Mr. Vendetta

E veniamo nello specifico alle singole edizioni, partendo dal video di Mr. Vendetta. La versione 4K UHD consente di vedere il film come mai si era visto prima, anche se non mancano piccoli difetti, in qualche maniera anche comprensibili parlando di un film di vent'anni fa. In ogni caso, la prima cosa che balza all'occhio è che qui non troviamo HDR, ma solamente SDR: potrebbe non essere un male, viste le critiche piovute addosso all'edizione tedesca che ce l'aveva e nella quale è stato riscontrato un look molto sparato in luminosità.

Song Kang-ho e Shin Ha-kyun in una concitata scena di Mr. Vendetta

Qui troviamo invece un quadro molto più sobrio, con un grading decisamente tendente al verdastro con una tonalità grigio fredda che caratterizza tutto il film, e che dovrebbe essere più vicina alla volontà del regista. Notevole il salto di qualità del dettaglio rispetto al blu-ray, grazie anche a un alto bit-rate che regala un quadro nitido con primi piano molto porosi e panoramiche più definite. Ma vanno registrati anche leggeri artefatti dovuti probabilmente al master, una grana altalenante e soprattutto una pulizia non perfetta, visto che si possono riscontrare piccoli segni e spuntinature qua e là durante la visione.

Recensione Mr. Vendetta - Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Audio originale con maggiore spazialità, poi un'ora di extra

Shin Ha-kyun e Bae Du-na in una buffa scena di Mr. Vedetta

Per quanto riguarda l'audio, troviamo le tracce in italiano e in coreano in DTS HD 5.1. C'è però una differenza fra le due, a parte la ovvia preferenza per la lingua originale e i dialoghi naturali rispetto a un doppiaggio un po' inscatolato. E la differenza è che la traccia coreana vince anche per ampiezza, potenza e spazialità, mentre l'italiana è più limitata all'asse anteriore. Un esempio notevole lo troviamo ben presto, quando ci sono i roboanti rumori all'interno della fabbrica. Per quanto concerne gli extra, a parte il commento audio del regista che troviamo anche sul disco 4K, tutti i contenuti sono sul disco blu-ray: si tratta di un'ora circa di materiale, e solo un contributo è nuovo. Troviamo un corposo making-of di 30 minuti, Gli storyboard (10'), una featurette sugli effetti speciali (7'), il trailer e quindi il contenuto nuovo, denominato La vendetta secondo Kim Newman, con una panoramica e riflessioni sulla trilogia della vendetta (14' e mezzo).

Intervista a Park Chan-wook: "In Corea il regista è un re, in America è un presidente"

Lady Vendetta: un video convincente e un ottimo audio

Una scena di Lady Vendetta

Ed eccoci invece a Lady Vendetta, che come detto chiude la trilogia è anch'esso proppone il video UHD con SDR. Sul piano video siamo di fronte a un dettaglio molto convincente su primi e medi piani, ma buono anche nelle panoramiche. C'è una grana più omogenea, una croma più equilibrato con colori più caldi e vigorosi e un ottimo nero, e una pulizia anche migliore rispetto a Mr. Vendetta, a parte ovviamente i flashback nei quali sporco e tonalità seppiate sono del tutto voluti. In ogni caso il quadro trasmette sempre una sensazione di nitidezza e solidità. Anche qui troviamo le tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che coreano, e il discorso è più o meno simile all'altro film, anche se qui la differenza di spazialità fra la nostra lingua e l'originale è meno marcata. Sempre perfetta la dislocazione degli effetti e anche dei dialoghi, spesso fuori campo, per un impatto di insieme certamente soddisfacente.

Recensione Lady Vendetta (2005)

Oltre due ore di contenuti speciali

Una scena di Lady Vendetta

In Lady Vendetta invece è ancora più corposa la sezione degli extra, con circa 135 minuti di contenuti. Sul disco 4K troviamo solo il commento audio del regista, gli altri contenuti sono tutti sul disco blu-ray, a partire dal commento di Park Chan-Wook e dell'attrice Lee Yeong-ae. Si parte con un making of (11') e poi una serie di interviste a Lee Yeong-ae (7'), Choi Min-Sik (7'), le detenute (5' e mezzo) e i familiari delle vittime 8'.

Una scena di Lady Vendetta

Troviamo quindi la sezione Lo stile di Lady Vendetta, che si divide in cinque parti: la fotografia (7'), costumi e make up (9'), gli effetti speciali (7'), la computer grafica (7') e la scenografia (7'). A seguire Get Together - Film a confronto (9' e mezzo), Lady Vendetta a Venezia (8' e mezzo), scene alternative con commento (14'), Park Chan-Wook: fotografo sul set (10'), il trailer italiano e lo stesso nuovo contenuto trovato in Mr. Vendetta, ovvero La Vendetta secondo Kim Newman (14' e mezzo).