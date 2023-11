Movies Inspired, le uscite 2024: Paul Schrader, Il giorno dell'incontro e Il confine verde

Scorrendo il listino di Movies Inspired, che anticipa le uscite cinema del primo semestre del 2024, notiamo subito la diversità di generi, che puntano ad un pubblico quanto mai esigente. Diversi titoli colpiscono, e siamo contenti dell'arrivo dopo averli applauditi in giro per i festival, da Cannes a Venezia fino a Roma. Del resto, se i festival sono una vetrina, Movies Inspired sceglie sempre bene. Il primo esempio? Non possiamo non partire da Il maestro giardiniere di Paul Schrader, in sala dal 14 dicembre. La pellicola, passata a Venezia 2022, ha come protagonisti Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Quintessa Swindell.

Master Gardener: Joel Edgerton e Sigourney Weaver in una scena

Sempre il 14 dicembre esce il film animato Il Faraone, il selvaggio e la principessa di Michel Ocelot, che abbiamo visto e apprezzato ad Alice nella Città. Ancora senza data di uscita, ma tra i film del primo semestre 2024 c'è La Petite di Guillaume Nicloux con Fabrice Luchini e Mara Taquin. Nel listino di Movies Inspired, ecco anche Il confine verde di Agnieszka Holland, che a Venezia 80 ha vinto il Premio Speciale della Giuria (qui la recensione). Un film crudo e quanto mai fondamentale: la storia di immigrati siriani che vengono respinti al confine europeo della Polonia.

Movies Inspired 2024, i film da non perdere

Widow Clicquot: un momento del film

Non manca la commedia, e Movies Inspired porta al cinema Un métier sérieux di Thomas Lilti. Grande cast: da Vincent Lacoste ad Adèle Exarchopoulous. Come annunciato alla Festa del Cinema di Roma, nel 2024 esce al cinema anche Madame Clicquot di Thomas Napper, con Haley Bennett, Tom Sturridge e Sam Riley. Cambio di tono, con il nuovo e imperdibile film di Nuri Bilge Ceylan, Racconto di due stagioni, che a Cannes 2023 ha vinto la Palma alla Miglior attrice, andata Merve Dizdar.

Day of the Fight: una foto dal set

Ancora Francia e ancora Cannes 2023 con Il coraggio di Blanche, ultimo lungometraggio di Valérie Donzelli. Protagonista Virginie Efira. Contenti poi di trovare in listino una folgorazione di Venezia, ovvero Il giorno dell'incontro (Day of the Fight) di Jack Huston (qui la nostra recensione); un film drammatico in bianco e nero che ripercorre la storia di un pugile caduto in disgrazia. Protagonista, un ritrovato Michael C. Pitt.

Spazio anche per i documentari

The Promised Land: Nikolaj Arcel, Mads Mikkelsen sul set del film

Il 2024 di Movies Inspired continua con altri grandi autori: al cinema vedremo Il caso Goldman di Cédric Kahn; dopo il grande successo di DogMan ritorna Luc Besson con il dramedy June and John, ancora in produzione. Nel cast Luke Stanton Eddy e Matilda Pryce. Visto e recensito a Venezia 80, invece, La terra promessa di Nikolaj Arcel, dove spicca un grande Mads Mikkelsen. A chiudere il listino, il viaggio documentaristico di Luc Jacquet che con Viaggio al Polo Sud, ci fa esplorare da vicino una terra inesplorata, magica e affascinante.

Ecco il listino completo delle uscite Movies Inspired per il 2024 (e questo finale di 2023):