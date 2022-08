Minions 2, Max Giusti: "Vorrei diventare più cinico, come Gru, ma non ci riesco!"

Intervista video a Max Giusti, voce italiana di Gru in Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo. Dal 18 agosto in sala.

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo è dal 18 agosto in sala. Sequel di Minions (2015), è anche prequel di Cattivissimo me (2010), con cui tutto ha avuto inizio. Come suggerisce il titolo italiano, questa volta scopriamo come il piccolo Gru diventa un genio criminale.

Lo ritroviamo dodicenne, al suo primo incontro con i Minions, intento a convincere una squadra di super cattivi, i Malefici 6, ad accettarlo. Per dimostrare di essere degno, Gru ruba la Pietra dello Zodiaco, ma tutto va storto quando Otto, uno dei Minions, baratta la Pietra con una Pet Rock (un sasso con degli occhi disegnati).

Nella versione originale è Steve Carell a doppiare Gru, mentre in quella italiana è Max Giusti, che riprende il personaggio e questa volta ha dovuto modificare la sua voce per sembrare un bambino. Lo abbiamo incontrato al Taormina Film Festival, dove ci ha detto che a volte essere un po' cinici come il suo personaggio aiuta. E ci ha anche detto che squadra di calcio italiana tifa Gru.

Grazie a questo film scopriamo che i Minions praticamente sono gli stalker di Gru.

I Minions non sono mai gestibili: anche se ti vogliono aiutare ne combinano di tutti i colori. Per fare una cosa buona ne fanno accadere prima cinquanta tremende. Fanno dei pasticci. Però sono i primi veri amici di Gru: prima di conoscere loro era veramente solo.

Questo è un bel messaggio: perfino un cattivo a un certo punto apre la porta. Quanto è importante far entrare gli altri?

Oggi aprire la porta agli altri è tutto. Sono nato in un'era in cui si aprivano le porte: vengo da una situazione assolutamente proletaria e ricordo che nel pianerottolo di casa di mia nonna c'erano quattro porte, quasi sempre aperte. Se una signora cucinava una cosa più buona la portava a far assaggiare agli altri. Una portava i friarielli, un'altra un po' di salsiccia. C'era una grande coesione. Adesso chiudiamo la porta a doppia mandata. Non saranno i social, la tv o le piattaforme a sostituire le persone reali. Mai.

Gru da piccolo aveva già il sogno di diventare un super cattivo. Ogni aspirazione ha la sua dignità?

Lo giustifico solo per una cosa: diventa super cattivo perché vuole dimostrare agli altri di valere. Essere accettati è importante. Chi fa l'attore lo sa: io faccio tantissimi live, teatro, televisione e in realtà faccio tutto per essere accettato. Tutto è iniziato per dire: ci sono anche io, ditemi che sono bravo! In questo siamo molto simili.

Quanto è importante il lavoro di squadra? Perché Gru, anche se i Malefici 6 sono cattivissimi, in realtà vuole far parte di un gruppo.

Ti rispondo in modo molto serio: è stato forse il mio errore artistico fino adesso. Ogni volta che sono entrato in un gruppo di lavoro ho sempre avuto bisogno di sentirmi parte di una squadra, di indossare una casacca. Spesso questa cosa invece mi ha deluso: perché si cambia e a quelli che stanno nella squadra se poi cambi tu non gliene frega niente. Vorrei cercare di diventare un po' più cinico e lavorare più per il prodotto, per il pubblico, più per la perfezione di quello che faccio. Ma tanto lo so che non ce la farò mai: anche la prossima volta cercherò di indossare una casacca e di far parte di una squadra. Ognuno è come è. Non posso cambiare a 53 anni. Già ho fatto un miracolo a cambiare la voce per questo film! E francamente non me l'aspettavo di riuscirci: sono stati giorni molto complicati.

Visto che abbiamo parlato di squadre: per quale squadra italiana di calcio tiferebbe Gru? Dai colori della sua sciarpa sembrerebbe Juventus.

Forza Roma! Ognuno segua la propria squadra. Io ho questa passione, ma penso che ognuno di noi ce l'abbia in cuor suo. Però penso che potrebbe farcela anche Gru a tifare una squadra che magari non vince sempre, sempre però...

