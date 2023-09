Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sposano: tutto quello che sappiamo sul matrimonio

L'amore è nell'aria: Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi stanno per sposarsi! Questa primavera l'attrice ha annunciato il fidanzamento con il suo compagno di lunga data e sembra che la giovane coppia non potrebbe proprio essere più innamorata di così. Dal 2021 la loro relazione (le cui tappe sono state seguite con attenzione da migliaia di fan in tutto il mondo) è stata un continuo crescendo e adesso stiamo per assistere al coronamento finale: presto la star di Netflix camminerà verso l'altare.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown in una scena

Millie ha ottenuto il successo per l'amato ruolo di Undici/Jane Hopper nella serie televisiva Stranger Things, grazie al quale ha anche ottenuto due candidature al Screen Actors Guild Award e due al Premio Emmy come miglior attrice non protagonista, divenendo la più giovane attrice a ottenere la candidatura. Jacob Hurley Bongiovi, invece, è un attore e modello statunitense, terzogenito del celeberrimo cantante Jon Bon Jovi. Dopo aver annunciato il fidanzamento ufficiale, si dice che i due stiano pianificando il loro matrimonio da sogno: ecco cosa sappiamo sulla coppia e sui loro piani per le imminenti nozze.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi stanno insieme da tre anni.

Quando ha annunciato il loro fidanzamento nell'aprile del 2023, la star di Stranger Things ha rivelato di stare insieme al figlio di Bongiovi da tre anni. In precedenza, aveva raccontato a Wired di aver conosciuto il ragazzo su Instagram e che erano diventati amici prima che scattasse la scintilla che ha dato inizio alla loro storia d'amore. Tuttavia, i fan dell'attrice erano consapevoli della loro relazione da molto tempo, poiché nel corso degli anni l'attrice aveva periodicamente condiviso foto con il suo ragazzo sui social media.

Sebbene siano state pochissime le loro apparizioni pubbliche ufficiali, nel 2022 i due hanno partecipato al red carpet dei BAFTA. Jake è stato una presenza costante sull'account Instagram dell'attrice per mesi, ma recentemente Millie Bobby Brown ha iniziato a essere più discreta riguardo alla sua vita personale, anche se continua occasionalmente a condividere alcuni scatti con il suo futuro marito.

Enola Holmes 2, la recensione: l'intrigante sequel targato Netflix con Millie Bobby Brown e Henry Cavill

La foto con cui Millie Bobby Brown ha annunciato il fidanzamento

Nonostante questo recente cambio di rotta, la Brown non ha potuto fare a meno di condividere la notizia del suo fidanzamento ufficiale su Instagram. La foto mostra Millie e Jake felici su una spiaggia con un diamante in primo piano che ha catturato l'attenzione di centinaia di fan. Anche molti vip hanno commentato la foto, congratulandosi con la coppia: persino Taylor Swift ha messo "Mi piace" al post, apparentemente approvando l'uso da parte di Brown di un verso di Lover come didascalia.

Jon Bon Jovi approva, ma probabilmente non canterà al matrimonio

Il leggendario Jon Bon Jovi ha difeso la decisione di suo figlio: la rockstar ha spiegato che, anche se possono essere ancora molto giovani, i due ragazzi sono molto innamorati. Lo stesso Bon Jovi e sua moglie si sono messi insieme quando frequentavano le scuole superiori, quindi il cantante di Livin' on a Prayer conosce molto bene il potere dell'amore che si prova quando si è giovani: "Non so se l'età conta. L'importante è trovare il partner giusto e crescere insieme, penso che sia questo il mio consiglio, crescere insieme è saggio. E così, penso che tutti i miei figli abbiano trovato persone con cui pensano di poter crescere insieme, e noi li sosteniamo tutti."

Un sorridente (e affascinantissimo!) Jon Bon Jovi

Anche se il musicista sembra essere favorevole al matrimonio, questo significa che sarebbe disposto a esibirsi al matrimonio di suo figlio? A quanto pare, Millie non la pensa affatto così. Quando le è stato chiesto di parlarne durante un episodio del Today Show, l'attrice di Enola Holmes ha detto che crede che suo suocero meriti una pausa dalla sua estenuante carriera: "Molti mi stanno chiedendo di mettere su uno spettacolo per tutti. Penso che mio suocero abbia bisogno di una pausa. Non si ferma mai. Fa sempre tennis o lezioni di canto. Penso proprio che abbia bisogno di una pausa."

Stranger Things come Harry Potter: crescere insieme ai protagonisti

Millie e Jake stanno adorando ogni secondo del processo di pianificazione del matrimonio

Mentre la pianificazione del matrimonio è spesso un processo stressante per la futura sposa, la Brown è molto rilassata a riguardo e sembra proprio che stia adorando ogni minuto del suo fidanzamento. Quando una giornalista del Today Show le ha chiesto come stava procedendo la pianificazione del grande evento, l'attrice ha elogiato il suo fidanzato, ringraziandolo per il suo sostegno: "Non è stato affatto stressante per me. Jake è molto coinvolto, è molto d'aiuto in tutto il processo. Non mi sono mai sentita sola, il che è davvero molto bello... ma alla fine è un giorno molto intimo per entrambi, e siamo davvero entusiasti."

Secondo un articolo diffuso da Us Magazine, alcuni amici della coppia sostengono che la Brown e Bongiovi si stanno godendo la pianificazione delle loro nozze, organizzando insieme dal primo all'ultimo dettaglio: "Anche se sono stati molto attivi per tutto il processo, pensando ad ogni piccola cosa, vogliono davvero godersi il loro giorno speciale. Hanno un professionista che li aiuta in tutto per garantire che la loro visione si realizzi come previsto. Entrambi vogliono che questo giorno sia perfetto e sono concentrati su ogni minimo dettaglio."

La coppia non ha ancora reso pubblica la data ufficiale del matrimonio, ma quando arriverà il momento i fan avranno sicuramente la possibilità di vedere alcune splendide foto della giornata sulla pagina Instagram di Millie Bobby Brown. Per adesso i fidanzatini, in procinto di diventare marito e moglie, sembrano aver intenzione di assaporare appieno ogni momento di questa splendida fase della loro storia d'amore.