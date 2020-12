Le migliori 10 star del cinema viste nei videogiochi

Il videogioco Cyberpunk 2077

Anche i non videogiocatori avranno ormai capito: cinema e videogame sono sempre più legati. Da sviluppatori riconosciuti come vere star al pari dei nostri cineasti preferiti ad attori di rilievo prestati al mondo videoludico. Nella classifica di oggi ci occupiamo di questo secondo gruppo, focalizzandoci su coloro che si sono completamente prestati al mondo digitale, così come ha recentemente fatto Keanu Reeves in Cyberpunk 2077; sono infatti numerosi gli attori hollywoodiani che hanno lavorato al doppiaggio dei videogames, ma oggi abbiamo stretto la rosa a chi ci ha messo anche la faccia: ecco le 10 migliori star del cinema viste nei videogiochi.

1. Christopher Walken - Ripper (1996)

Il grande Christopher Walken visto in Ripper

Se pensate che il trend di inserire attori famosi nei videogiochi sia cosa recente, ci sentiamo in dovere di farvi ricredere ricordandovi Ripper, gioco di metà anni '90 sviluppato da Take-Two Interactive. In questa avventura interattiva, dove il giocatore veste i panni di un reporter a caccia di un serial killer, vediamo nel cast diversi attori noti, da Paul Giamatti a John Rhys-Davies per arrivare a forse quello più noto tra tutti, ovvero Christopher Walken. Il personaggio di Walken è deliziosamente sopra le righe, lontano da un'interpretazione misurata, ma nel contesto a noi piace moltissimo.

2. Jack Black - Brutal Legend (2009)

Il mitico protagonista di Brutal Legend

Ci sono diversi motivi per cui il genere umano dovrebbe essere grato a Jack Black e uno di questi è sicuramente Brutal Legend, gioco d'azione del 2009 nel quale l'attore-rocker interpreta una versione cartoonesca di se stesso. Eddie, roadie di professione, rimane vittima di un incidente durante un concerto e, quando il suo sangue cola sulla fibbia della sua cintura, l'amuleto lo trasporta in un altro mondo, dominato dalle leggi del rock. Qui inizia il viaggio di Eddie che incontrerà sul suo cammino vere e proprie leggende, buona parte di queste interpretate da artisti famosi: Rob Halford, Lemmy Kilmister, sua maestà Ozzy Osbourne, senza contare la presenza dell'inseparabile Kyle Gass e la voce di un Tim Curry lanciatissimo nei panni del villain. Inutile dire che la verve di Black è il vero motore del gioco, senza contare una colonna sonora che, per dirlo alla maniera di Eddie, spacca. Se vi siete persi per strada questa chicca, fareste bene a rimediare.

3. Vin Diesel - Wheelman (2009)

Vin Diesel nel non memorabile Wheelman

Salvare il mondo guidando un'auto? C'è solo un uomo ad Hollywood che può farlo, un action-hero al quale scorrono nelle vene ottani anziché globuli rossi. Non possiamo certo definire Wheelman un capolavoro ma la presenza di Vin Diesel in questo gioco rende tutto più divertente e caciarone. La trama vede l'attore nei panni di Milo Burik, agente sotto copertura e infiltrato in una banda che pianifica il colpo del secolo. Se pensate che l'amore di Vin Diesel per i videogiochi si esaurisca qui, freschissima è l'apparizione dell'attore nel trailer di Ark 2, un gioco d'azione orientato alla sopravvivenza: Diesel non solo prenderà parte al progetto facendo parte del cast ma ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo. Il motivo? Pare che la star abbia migliaia di ore di gioco sulle spalle!

4. Elliot Page/ Willem Dafoe - Beyond: Two Souls (2013)

Elliot Page e WIllem Dafoe in Beyond - Due anime

Il team di sviluppo Quantic Dream, storicamente, si è sempre concentrato su avventure molto cinematografiche, storie dove la narrazione progredisce in base alle scelte del giocatore, e di presenze importanti nel corso degli anni ne ha accumulate parecchie; dal cameo di David Bowie in Omikron: The Nomad Soul alla presenza fissa di Jesse Williams nel ruolo di Markus in Detroit: Become Human. Probabilmente il duo più illustre che ha collaborato con la software house francese è composto da Elliot Page e Willem Dafoe in Beyond: Two Souls. Il lavoro svolto dai due attori aggiunge una profondità alla storia, di per sé molto avvincente, davvero impagabile. Anche se digitali, le loro performance sono una gioia per lo spettatore.

5. Kevin Spacey - Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Kevin Spacey in Call of Duty: Advanced Warfare

Possiamo confessare questo segreto di Pulcinella? Quando Kevin Spacey fa il cattivo tutto diventa più bello, Call of Duty compreso. Non ce ne voglia il buon Kit - Jon Snow - Harrington, che ha partecipato al capitolo Infinite Warfare del franchise di Activision nel 2016, ma il villain di Kevin Spacey, Jonathan Irons, in Call of Duty: Advanced Warfare vince a mani basse. Nota estremamente positiva è la localizzazione italiana: il personaggio di Spacey infatti è doppiato da Roberto Pedicini, voce che segue l'attore americano da moltissimi anni.

6. Rami Malek - Until Dawn (2015)

Rami Malek in Until Dawn

Quando nel 2015 Rami Malek partecipò ad Until Dawn, siamo abbastanza sicuri che il team di Supermassive Games non era consapevole che un domani avrebbe potuto affermare "Ehi, abbiamo avuto un premio Oscar nel cast di un nostro gioco!". Until Dawn, come altri titoli presenti nella classifica, fa parte di quelle avventure cinematografiche interattive, più nello specifico parliamo qui di avventura horror. Un gruppo di teenager isolati in una baita in montagna e... no non andiamo avanti perché siamo convinti che Until Dawn, come il già citato Beyond, sia un perfetto modo per approcciarsi al videogioco per i non avvezzi. E nel caso questa avventura vi piacesse, sappiate che lo sviluppatore sta portando avanti un'antologia di racconti horror realizzati in modo similare ad Until Dawn. Se siete interessati, cercate su Internet "The Dark Pictures Anthology"

7. Aiden Gillen - Quantum Break (2016)

Aidan Gillen in Quantum Break

Ci sono due tipologie di spettatori de Il trono di spade: quelli che almeno una volta nella vita hanno simpatizzato per Ditocorto... e quelli che mentono. Aidan Gillen è a nostro giudizio un attore molto interessante e dotato di un certo carisma, tutto riassunto in quel suo sorrisetto sornione. Per questo la sua partecipazione a Quantum Break, action sci-fi sviluppato dalla software house scandinava Remedy Entertainment, ha un posto speciale nel nostro cuore. Nonostante il gioco in questione non abbia avuto un grande impatto ai tempi del suo lancio, e francamente non ci spieghiamo il perché, il personaggio interpretato da Gillen è un brillante scienziato impegnato nella ricerca sui viaggi nel tempo, tema principale del gioco. Da menzionare la forte ibridazione con il formato televisivo di Quantum Break, dove al termine di ogni capitolo di gioco è possibile vedere un piccolo episodio in formato di serie tv che riempie alcuni punti della trama ma varia leggermente in base alle scelte del giocatore.

8. Rutger Hauer - Observer (2017)

Rutger Hauer in The Observer

L'ottava posizione di questa classifica è un po' sofferta perché parliamo della performance di un grandissimo attore che purtroppo non è più tra noi. Quella di Rutger Hauer in Observer è una delle sue ultime interpretazioni e francamente, visto il pregio del titolo in questione, è davvero un bel modo di ricordarlo. Colui che ha visto cose che noi umani non possiamo neanche immaginare, nel videogioco di Bloober Team interpreta il detective Lazarski, membro dell'unità Osservatori. Questa divisione di investigatori raccoglie informazioni immergendosi nella psiche degli interrogati, vivendone manie, traumi e fobie. Un thriller psicologico dalle tinte nere, illuminato a sprazzi dai neon di un cyberpunk tout court, Observer rimane una perla dei videogiochi e non ringrazieremo mai abbastanza Rutger Hauer di aver impreziosito il tutto con la sua presenza.

9. Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Fallen Order (2019)

Il protagonista di Star Wars Jedi: Fallen Order

Inseriamo il cavaliere Jedi Cal Kestis interpretato da Cameron Monaghan in questa classifica, per motivi strategici. Nonostante la performance dell'attore, noto ai più probabilmente per il suo ruolo in Gotham e Shameless, sia decisamente convincente, abbiamo l'impressione che la scelta fatta per il protagonista di Star Wars Jedi: Fallen Order, non sia un caso. Seguite il nostro ragionamento: perché creare un videogioco, nel canon narrativo della saga di Star Wars, ambientato a pochi anni di distanza dall'esecuzione dell'Ordine 66, con un protagonista in carne ed ossa se non per riutilizzare il suddetto interprete in altre produzioni? Vista la tendenza cross mediale che il franchise sta ultimamente assumendo, noi non ci stupiremmo nel vedere Monaghan spuntare da qualche parte. Nel caso accadesse, noi ve l'avevamo detto.

10. Tutti, ma proprio tutti - Death Stranding (2019)

Mads Mikkelsen in Death Stranding

Ci sono pochi registi al mondo, con abbastanza fama e carisma, da potersi permettere di fare una vera e propria lista della spesa per il cast dei loro progetti, un post-it dei desideri dove segnare una sfilza di attori eccezionali e poterseli accaparrare tutti. Uno tra questi è Hideo Kojima, sviluppatore di videogiochi dal talento registico quasi ineguagliato nell'industry, che con il suo Death Stranding ha fatto un jackpot clamoroso. Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Tommie Earl Jenkins e Lindsay Wagner. Se non vi sembra abbastanza aggiungiamo anche un brillante Troy Baker, attore molto attivo nel settore dei videogiochi conosciuto dai più come il Joel di The Last of Us, e la presenza di due illustri colleghi di Kojima, Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn che però prestano solo il volto e non l'interpretazione completa ai rispettivi personaggi. Un ruolo più bello dell'altro dove, ci capirete, è impossibile scegliere il migliore. Un avviso: il gioco è un vero capolavoro ma non è quel genere di opera che ci sentiamo di consigliare a giocatori di primo pelo. Se siete coraggiosi e curiosi però, un pensierino su Death Stranding dovreste farlo.