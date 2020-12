I migliori 15 regali di Natale 2020 per chi ama i videogiochi

I migliori regali di Natale 2020 per chi ama i videogiochi: come ogni anno ecco la nostra guida per orientarvi nel vasto mondo videoludico e non sbagliare acquisti.

Una rabbiosa Ellie in The Last of Us - Parte II

Per una volta il Natale non sarà una felice parentesi in cui dedicare ai videogame quel tempo negato il resto dell'anno. Sì, perché forse non abbiamo mai giocato così tanto come durante questo assurdo 2020 che ci ha tenuto in casa tanto tempo e spinto a consumare ogni forma di intrattenimento con avidità. Questo, però, non cambia le cose. Chi ama i videogiochi ha una voracità insaziabile e vuole banchettare a oltranza. Ed è per questo che siamo qui a scrivere la nostra guida definitiva dei migliori regali di Natale 2020 per chi ama i videogiochi. Come ogni anno cercheremo di spaziare tra i generi, non focalizzandoci soltanto sui titoli migliori dell'anno, ma anche allargando gli orizzonti verso gadget, libri e prodotti collaterali che confermano il fascino transmediale del linguaggio videoludico. Tra scenari post-apocalittici, antiche leggende norrene e innesti cybernetici, avventuriamoci a caccia del regalo infallibile.

Il videogioco Cyberpunk 2077

1. Spider-Man: Miles Morales

La cover di Spider-Man: Miles Morales

Partiamo con il nuovo che avanza, con giovani eroi già diventati icone in cui riconoscersi. È innegabile che Miles Morales sia diventato uno dei personaggi più significativi dell'intrattenimento contemporaneo, soprattutto se consideriamo che la sua genesi fumettistica risale a meno di dieci anni fa. Il nostro nuovo amichevole arrampicamuri di quartiere, rilanciato anche dallo splendido cinecomic Spider-Man: Un nuovo universo, è diventato anche il testimonial dell'appena nata PlayStation 5. Spin-off di quel Marvel's Spider-Man che due anni fa conquistò critica e pubblico, Spider-Man: Miles Morales mostra i muscoli della nuova console Sony grazie a un impatto grafico che ci proietta di prepotenza nella vera next-gen. Il tutto corredato da nuove acrobazie, un'avventura piena di personalità e una New York innevata perfetta da riscoprire durante il Natale.

Piattaforma: PlayStation 5, PlayStation 4

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 59,90 €

2. Ghost of Tsushima

La copertina di Ghost of Tsushima

È stato il canto del cigno delle esclusive PlayStation 4. Atteso da tutti gli amanti delle atmosfere suggestive regalate dal Giappone Feudale. Ghost of Tsushima ha avuto la grande capacità di ricreare un'epoca storica ricca di sfumature, e lo ha fatto seguendo la via dei samurai. Onore, orgoglio e violenza si miscelano alla perfezione in un titolo che si permette anche il lusso di rievocare il grande cinema del maestro Kurosawa.

Piattaforma: PlayStation 4

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 49,90 €

3. Assassin's Creed Valhalla

La cover di Assassin's Creed: Valhalla

Dopo la fretta, venne il tempo delle decisioni ponderate. Il brand di Assassin's Creed ha regalato gioie e dolori ai suoi fan, ma ha imparato dai suoi errori, rinunciando all'uscita annuale per sviluppare al meglio ogni titolo del franchise. Lo conferma anche l'ottimo lavoro fatto con Assassin'a Creed Valhalla, sconfinato open world che ci catapulta in un medioevo sporco, cruento e spietato in cui innamorarsi ancora una volta del mondo vichingo. Un immaginario curato in ogni dettaglio, impreziosito da una narrazione convincente, che farà la gioia di ogni amante di Vikings. Serie tv letteralmente saccheggiata dai vichinghi di casa Ubisoft.

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox Series X/S, PC

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 49,90 €

4. Artbook The Last of Us - Parte II

Lo splendido artbook di The Last of Us - Parte II

Sarebbe troppo facile consigliarvi di comprare il videogioco dell'anno. Un'esperienza umana (prima che ludica) sofferta, dolorosa e indimenticabile. Perché The Last of Us - Parte II è un esercizio di empatia che sfida il giocatore e punta scardinarne ogni certezza. Diamo per scontato che già abbiate il videogioco tra le vostre mani, per cui vi consigliamo questo splendido artbook in cui potrete scoprire il certosino lavoro di character design e studio delle ambientazioni svolto in casa Naughty Dog. Scenografie, costumi, armi, atmosfere: la storia violenta di Joel ed Ellie esplorata con amore e dedizione.

Prezzo: 32 €

Dove trovarlo: Amazon.it

5. La storia di The Witcher

La copertina de La storia di The Witcher

Ci sono imprese epiche che vanno al di là di troll sconfitti e imperi conquistati. Ci sono gesta incredibili come quelle dei ragazzi di CD Project RED, che partendo da sperduti mercatini polacchi hanno costruito il loro impero attraverso il loro profondo amore per l'arte videoludica. Un lungo cammino pieno di soddisfazioni coinciso con l'esplosione di The Witcher, proprietà intellettuale nata dalla penna di Andrej Sapkovski, ma sdoganata solo grazie ai videogame della software house polacca. La storia di The Witcher è un libro pieno di aneddoti e retroscena ripercorre l'inesorabile ascesa di Gerlat attraverso una storia editoriale significativa. Una chicca immancabile sugli scaffali di ogni fan del nostro strigo silenzioso.

Prezzo: 17 €

Dove trovarlo: Multiplayer.com

6. Fallout: il gioco da tavolo

Il curatissimo boardgame di Fallout

Non di soli pixel vive il videogioco. Sì, perché ci sono immaginari talmente affascinanti da poter essere declinati in diverse forme. Franchise talmente consolidati da non perdere un briciolo del loro smalto anche su altri terreni. Lo sa bene chi ha giocato allo splendido gioco da tavolo di Fallout, un titolo da 1 a 4 giocatori con una durata media di circa 2 ore a partita. Un Board Game da tavolo curatissimo nella componentistica (con tanto di miniature molto ben realizzate, perfette da dipingere) e capace di ricreare le stesse atmosfere decadenti e post-apocalittiche in uno strategico imprevedibile e curato nelle meccaniche di gioco.

Prezzo: 48 €

Dove trovarlo: Amazon.it

7. Statue Cyberpunk 2077

Le bellissime figure di Cyberpunk 2077

In questa nostra lista natalizia avremmo tanto voluto inserire anche il gioco più atteso e agognato dell'anno. Quel Cyberpunk 2077 annunciato nel 2012, rimandato infinite e volte e finalmente nelle nostre mani dal 10 dicembre. Peccato che il GDR targato CD Projekt Red non giri affatto bene su PlayStation 4 e Xbox One e presenti bug e crash anche sulle console di nuova generazione. E visto che al momento le versioni migliori sono solo quelle presenti su PC e Google Stadia, noi puntiamo sulle splendide statue in posa plastica della Dark Horse. Tra le varie disponibili ovviamente non possiamo che preferire quella dedicata al rocker anarchico John Silverheand, iconico tanto quanto l'uomo che lo interpreta: Keanu Reeves.

Prezzo: 55 €

Dove trovarle: Multiplayer.com

8. Fall Guys: Ultimate Knockout

Quella gran follia di Fall Guys

Alcuni lo hanno definito il gioco più matto dell'anno. Per noi è semplicemente il più divertente e irresistibile degli ultimi tempi. Fall Guys: Ultimate Knockout è stata una folgorazione assoluta, capace di diventare cult nello stesso momento in cui è approdato sul mercato. Un mix irresistibile di colori sgargianti e folli peripezie, che tra corse a ostacoli, gare di sopravvivenza e prove di abilità crea una perfetta via di mezzo tra party game e battle royale. Se siete nostalgici di programmi tv come Giochi senza frontiere e Takeshi's Castle (Mai dire Banzai per i più veterani), Fall Guys diventerà la vostra nuova droga.

Piattaforma: PlayStation 4, PC

Prezzo: 19,99 €

Dove trovarlo: PlayStation Store

9. Mario Kart Live: Home Circuit

Super Mario e Luigi alle prese con i loro mini-kart

Quando c'è da sperimentare in ambito ludico, Nintendo è sempre in prima linea. Il colosso nipponico ha sempre spiazzato con scelte insolite e coraggiose, che spesso hanno anche portato il videogioco fuori dalla sua zona di comfort, ibridandosi con l'esperienza fisica. A confermare la regola ci pensa il bellissimo Mario Kart Live: Home Circuit che rende l'esperienza ludica virtuale integrata a quella materiale. Dotati di due bellissimi modellini di kart, Mario e Luigi sono pronti a confondere il pavimento di casa vostra per la loro pista preferita in cui scorrazzare senza temere di colpire cani e gatti che oseranno mettersi sul loro cammino.

Prezzo: 136 €

Dove trovarlo: Amazon.it

10. Funko Pop Cuphead

Il meraviglioso Funko Pop di Cuphead

Amati ed economici. Ecco perché i Funko Pop sono sempre un'idea eccellente per fare felice qualcuno. Un design così accattivante da far impazzire il mondo intero e rendere il brand americano un colosso assoluto del merchandising. Quest'anno il nostro consiglio ricade su un'irresistibile figure in vinile che ricrea alla perfezione le fattezze di Cuphead, protagonista dell'omonimo videogioco che ha fatto impazzire (e disperare) milioni di videogiocatori. Siamo certi che davanti al suo sorriso irresistibile qualsiasi moto di frustrazione provato giocando svanirà.

Prezzo: 18 €

Dove trovarlo: Amazon.it

11. Maglione natalizio di Yoshi

Il sobrio maglione di Yoshi

Altro caposaldo immancabile in ogni lista natalizia che si rispetti, ecco l'ineluttabile maglione che ridefinisce il concetto di stile, classe e sobrietà. Il tipico capo vistoso che ribadisce con orgoglio e fierezza il senso di appartenenza alle proprie passioni più autentiche. I soggetti sono tantissimi, ma quest'anno vi consigliamo questo moderato esemplare di Yoshi natalizio.

Prezzo: 44,90 €

Dove trovarlo: Multiplayer.com

12. Sonic - Il film

Il blu-ray di Sonic - Il film

Finalmente qualcuno ha imparato la lezione. Finalmente qualcuno ha spezzato una maledizione lunga decenni. Finalmente un bel film tratto da un videogioco, rispettoso del suo tono e del suo immaginario. Nonostante le perplessità iniziali dovute al character design alquanto imbarazzante del protagonista, Sonic - Il film ha fatto tesoro delle critiche del pubblico, si è messo in discussione e ha sfornato un film davvero dinamico e divertente. Per questo il blu-ray del film è il regalo perfetto per tutti gli appassionati del porcospino blu di casa Sega.

Prezzo: 10 €

Dove trovarlo: Amazon.it

13. Luce Crash Bandicoot

La luce pazzoide di Crash Bandicoot

Per chi è cresciuto negli anni Novanta, Crash Bandicoot è diventato un fedele compagno di intense sessioni passate a morire in modo creativo nei suoi mitici videogiochi. Burroni, massi, valanghe: se abbiamo imparato a fallire e non scoraggiarci lo dobbiamo a lui. Per onorare questo nostro involontario maestro di vita, vi consigliamo questa luce da scrivania perfetta per illuminare la vostra stanza con il volto schizzato del marsupiale arancione.

Prezzo: 14,90 €

Dove trovarla: Dottor Gadget

14. Romanzo God of War

Il romanzo di God of War

Sono passati due anni da quando God of War ha duellato con Red Dead Redemption 2 come miglior videogioco del 2018. Una delle migliori esclusive PlayStation della sua generazione che ci ha fatto innamorare non solo per il suo gameplay dinamico e immersivo ma soprattutto per la sua storia commovente. Per questo vi consigliamo anche di leggerla sotto forma di romanzo, per rigustare ogni tappa del lungo viaggio di Kratos e Atreus da una prospettiva inedita ma non meno coinvolgente.

Prezzo: 12,60 €

Dove trovarlo: Multiplayer.com

15. Tazza Super Mario

La tazza di Super Mario

Quello della tazza a tema è un altro must immancabile. Non tradiremo la tradizione e segnalandovi questa bellissimo esemplare ispirato ai mitici mattoni di Super Mario. Un cubo giallo con un enorme punto interrogativo capace di cogliere alla perfezione i nostri dubbi mattutini poco prima di una giornata da affrontare.

Prezzo: 20 €

Dove trovarla: Amazon.it