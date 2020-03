I 20 migliori film sulla matematica e sui geni: da A Beautiful Mind a La teoria del tutto, da Jobs a Will Hunting - Genio ribelle, una selezione delle più belle pellicole per allenare la materia grigia.

La Teoria del Tutto: Eddie Redmayne nei panni di Stephen Hawking in una scena del film

I registi hanno sempre amato lasciarsi sedurre dalla menti brillanti che hanno camminato su questa Terra, dedicando loro delle splendide produzioni cinematografiche capaci di esaltarne il genio ma anche di indagarne la personalità e i turbamenti interiori. Da Albert Einstein a Stephen Hawkins, da Steve Jobs a John Forbes Nash, sono tantissime le vite di personaggi fuori dal comune che abbiamo visto scorrere sul grande schermo.

Così, per soddisfare la vostra sete di conoscenza e nutrire le vostre menti, abbiamo deciso di selezionare venti splendide pellicole dedicate ai più grandi cervelloni, reali o fittizzi; da A Beautiful Mind a La teoria del tutto, da Jobs a Will Hunting - Genio ribelle, ecco a voi i 20 migliori film sulla matematica e sui geni.

1. A Beautiful Mind (2001)

Russell Crowe e Ed Harris in una scena di A Beautiful Mind

Iniziamo la nostra lista dei migliori film sulla matematica e sui geni con una tra le pellicole maggiormente rappresentative del genere: A Beautiful Mind di Ron Howard. La pellicola fornisce un ritratto intenso e commovente del matematico John Forbes Nash (Russell Crowe), vincitore del premio Nobel per l'economia nel 1994. La vita, gli studi e i successi di una mente brillante, afflitta dalla pesante ombra della schizofrenia.

2. Will Hunting - Genio ribelle (1997)

Will Hunting - Genio ribelle: Ben Affleck e Matt Damon in una scena

Pellicola del 1997 per la regia di Gus Van Sant, Will Hunting - Genio ribelle racconta la storia di Will (Matt Damon), un orfano ventenne, impiegato come addetto delle pulizie al Massachusetts Institute of Technology e frequentatore incallito di bar. Will, però, possiede anche un'intelligenza fuori dal comune: un giorno, ritrovatosi da solo in un'aula dell'università, risolve un difficile teorema matematico lasciato sulla lavagna dal professor Lambeau (Stellan Skarsgård). E sarà proprio il luminare a mostrargli la strada verso la presa di coscienza delle proprie potenzialità, presentandolo al terapista Sean McGuire (Robin Williams)

3. A serious man (2009)

Michael Stuhlbarg in un'immagine del film A Serious Man

Ambientato nel Mid West nel 1967, A serious man segue le vicissitudini di Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), un professore di fisica letteralmente travolto dai guai familiari: la moglie vuole lasciarlo, il figlio fuma spinelli e la figlia gli sottrae del denaro per farsi una rinoplastica. In questo contesto disastrato e in attesa di una cattedra all'università, Larry si rivolge a diversi rabbini per compiere la propria trasformazione spirituale e diventar un mensch, un uomo serio. Il film, diretto da Ethan Coen e Joel Coen, è disponibile sulla piattaforma streaming Infinity.

Michael Stuhlbarg in una scena del film A Serious Man

4. Genio per amore (1991)

Walter Matthau è Albert Einstein nel film Genio per amore

Albert Einstein, interpretato da Walter Matthau, mette in gioco tutta la sua materia grigia per far separare la brillante nipote Catherine (Meg Ryan), dottoranda a Princeton, dall'insopportabile e borioso fidanzato. Come partito adatto alla ragazza, infatti, il genio della matematica ha individuato Tim Robbins, un meccanico dal cuore grande e dalla spiccata intelligenza. Alla regia di Genio per amore, pellicola del 1991, troviamo Fred Schepisi.

5. La teoria del tutto (2014)

Eddie Redmayne in una scena de 'La Teoria del Tutto'

Basato sul romanzo autobiografico Travelling to Infinity: My Life with Stephen di Jane Hawkin e diretto da James Marsh, La teoria del tutto racconta la vita del celebre matematico, fisico e cosmologo Stephen Hawkins, dagli studi all'Università di Cambridge, alla storia d'amore con Jane (Felicity Jones), fino alla sua malattia invalidante, che affligerà il suo corpo ma non la sua mente. La splendida e toccante interpretazione di Eddie Redmayne nei panni di Stephen Hawkins, è valso all'attore il Premio Oscar al miglior attore protagonista nel 2015.

6. Jobs (2013)

jOBS: Ashton Kutcher è Steve Jobs nella biopic del 2013

Dovendo fare una lista dei migliori film sui geni, non poteva certo mancare una pellicola su Steve Jobs, il compianto amministratore delegato di Apple nonché cofondatore dell'azienda di Cupertino. In Jobs, film del 2013 diretto da Joshua Michael Stern, vengono ripercorsi la vita e i successi del leader carismatico statunitense (interpretato da Ashton Kutcher), dall'invenzione del primo computer costruito nel garage dei genitori, alla costruzione dell'impero che ha totalmente rivoluzionato il mondo della tecnologia. Se siete interessati alla visione di questo film, basta semplicemente che accendiate Infinity.

7. L'arte di vincere (2011)

Brad Pitt e Jonah Hill in una scena di Moneyball

Film del 2011 diretto da Bennett Miller e con protagonista Brad Pitt, L'arte di vincere è la storia di Billy Bean, direttore generale degli Oakland Athletics. A causa del ridotto budget a disposizione, però, Bean non riesce a sostituire i giocatori che vengono acquisiti da altre squadre a fine stagione. La svolta arriva dall'incontro con Peter Brand (Jonah Hill), un laureato in economia che gli mostra come mettere in piedi una squadra competitiva attraverso la sabermetrica, l'analisi del baseball fondata sulle statistiche.

8. Oxford Murders - Teorema di un delitto (2008)

Elijah Wood e John Hurt in una scena del film Oxford Murders - Teorema di un delitto

Martin (Elijah Wood) è uno studente americano giunto all'Università di Oxford per un dottorato e per conoscere il suo idolo: il professore Seldom (John Hurt), un teorico matematico. Nel giro di pochi giorni dal suo arrivo, però, quello che doveva essere un semplice dottorato prende una piega imprevista: l'anziana signora che ospitava il ragazzo, infatti, viene trovata morta nel suo soggiorno. È solo la prima vittima di una macabra sequenza sulla quale dovranno fare luce Martin e il professor Seldon. Oxford Murders - Teorema di un delitto è un mistery movie sulla matematica diretto da Álex de la Iglesia.

9. Il diritto di contare (2016)

Il diritto di contare: Octavia Spencer in un'immagine di gruppo del film

Pellicola del 2016 per la regia di Theodore Melfi, Il diritto di contare è la storia vera di tre scienziate afroamericane, Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dortohy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae). Le tre, bistrattate per la loro etnia, diedero in realtà un enorme contributo alla NASA durante gli anni '60: il loro ruolo, infatti, fu fondamentale per la riuscita del lancio dell'astronauta John Glenn (Glen Powell), il primo astronauta statunitense ad aver orbitato attorno alla Terra.

10. The Millionaire (2008)

Dev Patel in una scena del film The Millionaire

Jamal (Dev Patel), un diciottenne dei quartieri poveri di Mumbai, decide di partecipare all'edizione indiana di Chi vuol essere milionario per conquistare il premio in denaro e liberare, così, la sua amata dalla protezione di un pericoloso criminale. Il giovane, però, durante la sua incredibile scalata verso i venti milioni di Rupie, viene accusato dal presentatore di imbrogliare; in realtà, Jamal conosce le risposte esatte perché, in qualche modo, esse sono tutte collegate a specifici episodi della sua vita. The Millionaire, pellicola diretta da Danny Boyle, è disponibile su Infinity.

Dev Patel e Freida Pinto in un'immagine del film Slumdog Millionaire

11. The imitation game (2014)

The Imitation Game: una scena del film

The imitation game, per la regia di Morten Tyldum, racconta la vita del genio della matematica Alan Turing, considerato il padre dell'informatica e dei moderni computer. Il film inizia negli anni '50 a Manchester, dove Turing viene sottoposto a interrogatorio dopo essere stato arrestato per atti osceni. Da qui inizia il racconto del matematico che torna, con la mente, ai momenti fondamentali della sua vita; primo tra tutti, il periodo in cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli fu affidato il compito di decifrare il codice nazista Enigma.

12. Non ho tempo (1973)

Mario Garriba è il matematico Èvariste Galois nel film Non ho tempo

Liberamente ispirato al libro Tredici ore per l'immortalità di Leopold Infeld e diretto da Ansano Giannarelli, Non ho tempo è una pellicola del 1973 che ripercorre la storia del matematico francese Évarist Galois, interpretato da Mario Garriba. Abilissimo risolutore di equazioni algebriche e dalle idee spiccatamente democratiche, il brillante matematico morì giovanissimo, subito dopo la Rivoluzione di Luglio del 1830.

13. Il mio piccolo genio (1991)

Jodie Foster, Adam Hann-Byrd, Dianne Wiest in Il mio piccolo genio (Little Man Tate)

Fred Tate (Adam Hann-Byrd) è un bambino prodigio, con un quoziente intellettivo nettamente superiore alla media e una spiccata predisposizione per la matematica, il disegno e il pianoforte. Nonostante i tentativi della madre di regalare al figlio una vita serena, Fred non sembra riuscire a socializzare con i propri coetanei. Solo quando giungerà in una scuola per plusdotati, il bambino troverà una vera amica: la psicologa Jane Grierson (Dianne Wiest). Il mio piccolo genio, pellicola del 1991 che rientra a pieno titolo tra i migliori film sulla matematica e sui geni, rappresenta l'esordio alla regia dell'attrice Jodie Foster.

14. 21 (2008)

Kevin Spacey e Jim Sturgess in una sequenza di 21

Ben Campbell (Jim Sturgess) è uno studente del MIT che, per pagarsi le lezioni all'Università, sfrutta la propria abilità in matematica ai tavoli del blackjack di Las Vegas, insieme a un gruppo di suoi compagni di corso. Muniti di carte di identità false, i ragazzi vengono supervisionati dal professor Mickey Rosà (Kevin Spacey), uomo geniale ma dai modi poco ortodossi, capace di sviluppare un sistema di calcolo matematico in grado di risultare praticamente infallibile sul tavolo da gioco. Gli iniziali spropositati guadagni, però, faranno ben presto montare la testa a Ben.

15. Gifted - Il dono del talento (2017)

Gifted - Il dono del talento: Mckenna Grace in una scena del film

Tra i recenti migliori film sulla matematica e sui geni, va di certo nominato Gifted - Il dono del talento, pellicola del 2017 per la regia di Marc Webb. La trama del film segue la battaglia legale intrapresa da Frank Adler (Chris Evans), uno zio single, per ottenere la custodia della nipotina orfana Mary (Mckenna Grace). Mary, infatti, è una bambina prodigio e lo zio, al contrario del resto della famiglia, vorrebbe garantire alla piccola un'infanzia spensierata, lontana dagli istituti per ragazzini plusdotati.

Gifted - Il dono del talento: Mckenna Grace e Chris Evans in un momento del film

16. π - Il teorema del delirio (1998)

Sean Gullette è Max nel film π - Il teorema del delirio

Debutto alla regia di Darren Aronofsky caratterizzato dall'impiego di pellicola in bianco e nero e della telecamera a spalla, π - Il teorema del delirio è un film indipendente con protagonista Sean Gullette. La narrazione si concentra sull'ossessione di Max, giovane matematico affetto da crisi epilettiche, per un numero da lui scoperto e composto da 216 cifre che pare poter prevedere l'andamento della Borsa di New York.

17. Sotto scacco (1993)

Una scena tratta dal film Sotto scacco

Protagonista di questa pellicola del 1993 diretta da Steven Zaillian è Josh Waitzkin (Max Pomeranc), un piccolo genio degli scacchi seguito dall'esigentissimo maestro Bruce Pandolfini (Ben Kingsley), che paragona il ragazzino al campione statunitense Bobby Fischer. Sotto scacco porta sullo schermo una storia vera, raccontata anche nel libro omonimo, scritto dal padre di Joshua.

18. Shine (1996)

Un scena tratta dal film Shine

Pellicola del 1996 diretta da Scott Hicks, Shine racconta la vera triste storia del pianista David Helfgott (Noah Taylor e Geoffrey Rush). Giovane di grande talento ma oppresso dal padre che riversa su di lui la frustrazione di una carriera fallita, David riesce a ottenere una borsa di studio a Londra e una serie di ingaggi importanti. Invitato a suonare in una famosissima orchestra americana, a causa dell'opposizione del padre, il ragazzo sprofonda in una terribile depressione e decide di rompere i ponti con la propria famiglia. Solo l'incontro con una sensibile signora lo salverà dalla schizofrenia.

19. X + Y (2017)

X + Y: Asa Butterfield insieme a Sally Hawkins in una scena

Natan, interpretato da Asa Butterfield, è un adolescente prodigio affetto da una rara forma di autismo che gli rende impossibile socializzare con gli altri, compresa con la madre Julie (Sally Hawkins). Per questo motivo, il ragazzo viene affidato alla didattica del professor Humphreys (Rafe Spall), l'unico che riesce a stabilire un contatto con Natan e che lo aiuta a realizzare il suo sogno: ottenere un posto nella squadra britannica alle Olimpiadi di matematica. X + Y è un film del 2017 per la regia di Morgan Matthews.

20. L'uomo che vide l'infinito (2015)

L'uomo che vide l'infinito: Jeremy Irons e Dev Patel in una scena del film

Concludiamo la nostra lista dei migliori film sulla matematica e sui geni con L'uomo che vide l'infinito, vera storia di Srinivasa Ramanujan, interpretato da Dev Patel; cresciuto in una condizione di totale povertà nell'India dei primi del '900, il brillante matematico ottiene una borsa di studio all'università di Cambridge, raggiungendo strabilianti risultati. L'uomo che vide l'infinito, pellicola del 2015 diretta da Matt Brown, è disponibile sulla piattaforma streaming Infinity.