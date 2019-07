Da Checco Zalone a Aldo Giovanni e Giacomo, ecco il nuovo listino Medusa!

In arrivo tra i nuovi film in uscita al cinema nel 2018-2019 per Medusa: il ritorno di Checco Zalone, di Aldo Giovanni e Giacomo e il nuovo thriller di Donato Carrisi.

Il listino che Medusa ha appena presentato farà la gioia di tanti spettatori nostrani, perché si prospetta un grande ritorno per alcuni nomi forti della commedia italiana contemporanea, tra cui Checco Zalone, colui che detiene tre su sei delle prime posizioni degli incassi italiani di tutti i tempi. Ma tra i film in uscita nel 2019 e 2020 ci sono anche Ficarra & Picone, il nuovo thriller di Donato Carrisi e Aldo Giovanni e Giacomo.

Donato Carrisi e Fausto Brizzi

Dopo l'enorme successo di La ragazza nella nebbia (quasi 4 milioni di euro incassati e 4 nomination ai David di Donatello), torna in sala Donato Carrisi con un nuovo thriller intitolato L'uomo del labirinto, tratto da un romanzo da lui scritto e pubblicato: durante il tragitto verso la scuola, Samantha Andretti viene rapita da un coniglio gigante. Quindici anni dopo la ritroviamo in ospedale, sotto shock ma viva, con lei il dottor Green, il cui compito è aiutarla a ricordare. E insieme affrontano il ricordo del labirinto, una prigione sotterranea apparentemente senza via di fuga, nella quale la donna veniva sottoposta a giochi, indovinelli e rompicapi da risolvere, premiandola o punendola, ma sempre senza svelare i motivi di tutta questa situazione disturbante... Nel cast, ovviamente, Toni Servillo.

Se mi vuoi bene è il nuovo film diretto da Fausto Brizzi e segue la storia di Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo ma depresso. Dopo aver tentato inutilmente il suicidio incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di uno strano negozio di "chiacchiere", grazie al quale decide di voler fare bene a tutti i suoi cari, con conseguenze a dir poco devastanti.

A tutta commedia: Checco Zalone, Aldo Giovanni e Giacomo e...

Largo spazio alle commedie, con il ritorno di grandi nomi per il genere più amato dagli italiani al cinema. Il 1 gennaio 2020 assisteremo al ritorno di Checco Zalone con Tolo Tolo. Al centro della trama, non ancora rivelata in modo ufficiale, ci sarà un viaggio compiuto dal personaggio interpretato dal comico, nome d'arte di Luca Medici, tra l'Africa e l'Italia. Il progetto comprenderà anche delle canzoni originali scritte dalla star della comicità e uno dei brani si intitolerà Se t'immigra dentro il cuore. Le riprese si sono svolte in Africa, in Kenya, e si sono poi spostate a Gravina, Bari ed Acquaviva delle Fonti, dove il cast e la troupe sono stati impegnati in una banca, a Palazzo De Mari e nel centro storico del paese. La sceneggiatura del film, scritta in collaborazione con Paolo Virzì, dovrebbe seguire quanto accade a un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso e al fianco del protagonista ci sarà anche un carabiniere che diventa suo amico e compagno di avventure.

A gennaio 2020 inoltrato torneranno anche Aldo Giovanni e Giacomo con Odio l'estate. La trama racconta le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

