Medusa Film, i titoli del 2024: il grande ritorno de I Soliti Idioti

Se pensiamo ai film Medusa, non possiamo non pensare alle grandi commedie. Da sempre, il listino cinematografico del Biscione si contraddistingue nell'offrire al pubblico quell'essenziale buonumore tipico delle commedie all'italiana. Quest'anno, tra l'altro, il listino presentato alle Giornate Professionale del Cinema di Sorrento, segna un grande ritorno. Ma andiamo con ordine: il 2023 di Medusa Film si apre con quello che sarà il titolo italiano del Natale, ovvero Santocielo con Ficarra & Picone. Alla regia, Francesco Amato, mentre nel cast ecco anche Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Storti. Al cinema? Dal 14 dicembre.

Locandina di Santocielo

Ad inizio 2024 arriva poi il nuovo film di Riccardo Milani, con la coppia Antonio Albanese e Virginia Raffaele: Un mondo a parte. Storia di un maestro che finalmente riesce a farsi assegnare una classe in un tranquillo paese d'Abruzzo. Non tutto, però, andrà per il verso giusto: la scuola sembra prossima alla chiusura. Come salvarla?

Medusa, il listino 2024: nel segno de I soliti idioti

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio versione Soliti Idioti

Rombi, motori e fuoriserie nel nuovo film di Stefano Mordini, ovvero Race for Glory - Audi vs Lancia con un cast internazionale: oltre Riccardo Scamarcio troviamo anche Daniel Bruhl e Volker Brunch. Al centro della trama, i campionati di rally del 1983. Scamarcio interpreta il leggendario team manager Lancia Cesare Fiorio. A proposito di ritorni, il 2024 di Medusa vede riunirsi Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio: ecco, dunque, I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno, a quasi quindici anni da I 2 soliti idioti. Alla regia, lo stesso Mandelli.

Se Medusa è sinonimo di commedie, non manca Diego Abatantuono, protagonista di L'ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi. Nel cast anche Biagio Venditti e Roberta Mattei. Cambio di tono e di genere per l'opera seconda di Fabrizio Moro, che co-dirige con Alessio De Leonardis: nel 2024 vedremo Martedì e Venerdì, interpretato da Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi. La storia? Un uomo sul lastrico sarà costretto a intraprendere un percorso criminale.

Le anticipazioni, dal milanese imbruttito al nuovo film con Maria Esposito

Ma il 2024 di Medusa non finisce qui, e anzi sono state annunciate diverse anticipazioni per tutti i gusti. Riecco Germano Lanzoni, il milanese imbruttito, con Ricomincio da Taaac!; e attenzione a Familia (titolo di lavorazione) con Francesco Di Leva, il nuovo lungometraggio di Francesco Costabile, reduce dal successo di Una femmina. Dalle sceneggiatura alla regia passa invece Stefano Sardo, con la sua opera seconda (dopo Una relazione) Muori di Lei, interpretato da Riccardo Scamarcio. Interessante anche l'annuncio di un film interamente partenopeo: Vesuvio di Cècile Allegra, con un cast che vede protagonisti Marco D'Amore, Marianna Fontana e il volto di Mare Fuori Maria Esposito.

Ecco il listino completo delle uscite Medusa per il 2024 (e questo finale di 2023):