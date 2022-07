Marvel Cinematic Universe: cosa sappiamo finora sulle Fasi 5 e 6

Come promesso da Kevin Feige, il Comic-Con di San Diego è stato un momento importante per capire dove intendano andare a parare i Marvel Studios con quella che ora è nota come Multiverse Saga (Fasi 4, 5 e 6). Un appellativo che si poteva facilmente intuire dagli indizi visti finora (il concetto del Multiverso e l'introduzione di Kang il Conquistatore come prossimo Big Bad), e che ora è ufficiale, con un punto di arrivo fissato per il 2025 (anche se, come cercheremo di spiegare in questo articolo, probabilmente ci sarà uno slittamento al 2026). Alcune informazioni mancano ancora, presumibilmente in vista di un altro panel apposito al D23, evento dedicato alle varie unità produttive della Disney, ma il quadro che abbiamo per ora è già abbastanza intrigante. Ecco, nel dettaglio, che cosa ci aspetta nei prossimi anni.

Fase 4

È ora ufficiale che la Fase 4, iniziata lo scorso anno con WandaVision, si concluderà già quest'anno, con gli ultimi titoli rimanenti: Black Panther: Wakanda Forever in sala, e She-Hulk: Attorney at Law, uno speciale di Halloween ancora senza titolo e un altro dedicato ai Guardiani della Galassia su Disney+, con l'aggiunta - sempre in streaming - di una serie di cortometraggi incentrati su Groot. È stata la Fase di transizione, con gli abitanti del MCU che si stanno riprendendo dagli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e l'introduzione di personaggi nuovi come Yelena Belova, Shang-Chi, Kate Bishop, Kamala Khan e gli Eterni. A livello macrocosmico i film e le serie hanno posto le basi per almeno tre elementi che saranno importanti nei prossimi anni: il Multiverso, i Thunderbolts e il conflitto tra Eterni e Celestiali.

Fase 5

La Fase 5 inizierà nei primi mesi del 2023: per le serie non c'è ancora una data precisa (ma nei primi due trimestri dovrebbero arrivare Secret Invasion, sul conflitto con gli Skrull, e la seconda stagione della serie animata Marvel's What If...?), ma sappiamo che il 17 febbraio uscirà nelle sale americane Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con l'esordio ufficiale di Kang il Conquistatore, villain legato al Multiverso. Nel corso dell'anno usciranno anche Guardians of the Galaxy Vol. 3 (maggio), che chiuderà la storyline della squadra; The Marvels (luglio), con Carol Danvers affiancata da Monica Rambeau e Kamala Khan; e Blade (novembre), con l'esordio nel MCU del celebre cacciatore di vampiri, interpretato da Mahershala Ali. Sul versante streaming vedremo la seconda stagione di Loki, anch'essa legata al Multiverso, e tre novità: Echo, con le avventure dell'omonimo personaggio visto in Hawkeye; Ironheart, sulla giovane Riri Williams; e Agatha: House of Harkness, con il ritorno in scena della strega Agatha Harkness.

Il 2024, invece, prevede solo due film legati alla Fase 4: lo slot di maggio andrà a Captain America: New World Order, con Sam Wilson che diventa l'erede ufficiale di Steve Rogers, mentre quello di luglio conterrà il debutto cinematografico dei Thunderbolts, una squadra composta da supercriminali al servizio del governo (alcuni membri potenziali li abbiamo visti in Black Widow e The Falcon and the Winter Soldier). Sul versante streaming l'unico titolo confermato, e probabilmente l'unico della Fase 5 per una semplice questione di durata (18 episodi), è Daredevil: Born Again, con il ritorno di Matt Murdock e del suo conflitto con Wilson Fisk dopo la chiusura del Daredevil prodotto dalla Marvel Television per Netflix.

Fase 6

La Fase 6, che concluderà la Multiverse Saga, inizierà alla fine del 2024 con l'atteso debutto MCU dei Fantastici Quattro. Il film doveva essere diretto da Jon Watts, il quale ha però preferito concentrarsi su altri progetti più piccoli. Al momento il cast non è noto, e molto probabilmente Reed Richards non avrà il volto di John Krasinski, che ha interpretato una variante del personaggio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. E poi, nel 2025, a maggio e novembre (ma è probabile che la seconda data slitti per motivi puramente pratici legati alla post-produzione), Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, con la conclusione della questione multiversale. Sappiamo già, tramite una dichiarazione in merito di Kevin Feige, che la regia non sarà dei fratelli Russo, impegnati altrove.

In zona streaming, invece, è stato annunciato che il 2024 sarà l'anno di debutto di due serie animate: la prima è Marvel Zombies, che continua a esplorare la realtà alternativa introdotta nella prima stagione di What If...? e sarà vietata ai minori; l'altra è Spider-Man: Freshman Year, ossia la origin story di Peter Parker. Inizialmente annunciata come parte della continuity principale del MCU, con quello che è accaduto a Peter prima di Captain America: Civil War, la serie sarà in realtà ambientata in un universo parallelo, dove il mentore del giovane non è Tony Stark, bensì Norman Osborn. Tom Holland non presterà la voce a Peter, a causa delle clausole complicate del suo duplice contratto con i Marvel Studios e la Sony Pictures.

Date mancanti

Altri dettagli dovrebbero arrivare in occasione del D23, che si terrà dal 9 all'11 settembre. In particolare, alcune serie già annunciate e in produzione sono al momento senza data, e ci sono degli slot cinematografici senza titoli assegnati, sia nel 2024 (febbraio) che nel 2025 (febbraio e luglio). Tre possibilità per quelle date sono il terzo film di Deadpool, la cui natura particolare si presta bene alle storie legate al Multiverso, il sequel delle avventure di Shang-Chi, e il debutto MCU dei mutanti, la cui presenza è già stata suggerita nel sesto episodio di Ms. Marvel. Gli X-Men saranno anche protagonisti di un revival della serie animata degli anni Novanta, ma non è considerato parte della continuity del franchise Marvel.