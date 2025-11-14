Malice, la recensione: David Duchovny in uno svogliato family thriller

Un triangolo pericoloso, un babysitter e la bellezza della Grecia. Peccato, perché dietro gli intrighi si può prevedere (quasi) tutto. In streaming su Prime Video.

Sembra esserci un nuovo sotto-genere nel catalogo Prime Video: quello dei family thriller. Torbidi e sensuali, giocano con la differenza d'età tra le parti. Rapporti maturi che si sgretolano a causa dell'arrivo di una variabile giovane e pericolosa. In mezzo, una serie di segreti e bugie che minacciano lo status quo dei protagonisti, spesso appartenenti al ceto più ricco che c'è, sbugiardandoli. Dove però La fidanzata funzionava la nuova Malice manca il centro, nonostante i nomi coinvolti, a partire da David Duchvony.

Malice: una famiglia privilegiata, un babysitter inopportuno e la rottura della felicità (apparente)

L'arrivo di Adam scombussola gli equilibri

L'affascinante Adam Healey (Jack Whitehall) riesce ad infiltrarsi con il ruolo di tutor all'interno della sfacciata e ricca famiglia Tanner, in vacanza in Grecia in una villa sul mare che ben esprime tutto il loro lusso e privilegio. Il nucleo è composto da Jamie (un David Duchovny che strizza l'occhio all'Hank Moody di Californication), la moglie Nat (l'ex Sacerdotessa Rosa di Game of Thrones Carice van Houten) e i tre figli adolescenti e un po' viziati (Harry Gilby, Teddie Allen e Phoenix Laroche).

Le famiglie protagoniste in posa durante il pranzo

Accanto a loro la famiglia che è solita passare le vacanze insieme: la migliore amica di Nat, Jules (Christine Adams), suo marito Damien (Raza Jaffrey) e le loro due figlie (Rianna Kellman e Jade Khan). La quiete (apparente) del mondo idilliaco e un affollato dei Tanner viene letteralmente invasa e spazzata via dal nuovo arrivato che riesce a farsi spazio sempre più all'interno dei due nuclei. Un passo alla volta, un piccolo gesto apparentemente insignificanti alla volta ma che vogliono ledere la fiducia degli uni verso gli altri.

Una promessa, uno sviluppo (e un finale?) prevedibili

Tanto la premessa di Malice quanto il suo svolgimento sono altamente prevedibili. Magari non in tutti i dettagli ma sicuramente nella somma delle due parti, epilogo compreso. Adam fin da subito promette vendetta nei confronti dei Tanner e dobbiamo capire, come spettatori, da dove nasca questa storia piena di rancore.

David Duchovny e Jack Whitehall insieme sulla spiaggia

La serie si muove a metà strada tra un giallo - c'è un indizio nel primo episodio che, col senno di poi, svela il movente e il modus operandi del "sospettato" - e un thriller. Di quest'ultimo genere prende sensualità e tinte torbide, anche se non portate fino in fondo, nonostante il fascino e il carisma dei protagonisti. Suona tutto come una filastrocca già sentita, e dalla svolta prevedibile. Ovvero dramma e sangue (anche se non sappiamo di chi) come ci anticipa il tipico flashforward iniziale, per poi raccontare a ritroso gli eventi che hanno portato a quell'epilogo.

Location, regia, recitazione: nessun elemento emerge per davvero

Non basta il fascino di Duchovny nella miniserie Prime Video

Un qualsiasi prodotto audiovisivo, per fare centro, deve far funzionare tutti i reparti, come un'orchestra ben accordata. Qui purtroppo funzionano gli strumenti presi singolarmente ma non la sinfonia finale. La location non riesce a creare la giusta atmosfera; mette in contrasto i colori mediterranei della Grecia e il grigiore pastello di Londra oltre che del tono del racconto. Scrittura e regia percorrono strade già battute, non riuscendo ad ammaliare ed incuriosire per davvero gli spettatori sullo sviluppo, e soprattutto sul finale.

Carice van Houten e Jack Whitehall in una scena di Malice

Infine la performance degli interpreti: il cast scelto appare azzeccato, sia nei nomi noti che nei giovani emergenti, ma è in questi rapporti morbosi e vojeuristici che cade in banalità con poco appeal. Non riescono a fare la differenza nemmeno le due tematiche principali: la satira sociale del privilegio - che forse ha un po' stancato perché abusata negli ultimi tempi; e la denuncia della mascolinità tossica nelle figure di riferimento, come Jamie per i suoi figli. Un padre molto esigente che non riesce a connettersi emotivamente con loro, e con la moglie. L'unica domanda che viene da porsi durante la visione è: abbiamo indovinato dove lo show andrà a parare? La risposta probabilmente sarà un drammatico "sì".