Marco Cortesi e Mara Moschini raccontano la genesi del docu-film in onda su La5 e Mediaset Infinity: quattro storie di donne e famiglie che hanno trovato la forza di reagire alla violenza e di trasformare il dolore in testimonianza

Nell'era della spettacolarizzazione morbosa e spesso indecente della cronaca nera, c'è ancora chi sceglie la via della discrezione. Loro sono Marco Cortesi e Mara Moschini, narratori (dentro e oltre lo schermo) di Mai più - Donne oltre la violenza, il docu-film in onda su La5, nella prima serata di questo 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e in streaming su Mediaset Infinity.

Quattro storie, quattro donne - Beatrice Fraschini, Lavinia Limido, Antonietta Gargiulo ed Elisa Bravi - che hanno attraversato episodi di sequestro, aggressioni, lutti e un femminicidio. Eppure, come ci raccontano i due ideatori e sceneggiatori del progetto, la ragione per cui le loro vicende sono state scelte, ricostruite e raccontate ha poco a che vedere con la tragedia.

"Quello che cerchiamo sempre nelle storie" precisa Mara Moschini "è il coraggio con cui le persone riescono ad affrontare momenti difficili. Ed è la caratteristica che queste quattro vicende hanno in comune. Tutti i loro protagonisti, le donne ma anche le famiglie, hanno mantenuto uno tale slancio verso la vita, pur con molta difficoltà, che pensiamo possa in qualche modo iutare ad attraversare il tema".

Mai più - Donne oltre la violenza non è, o non solo, un nuovo sguardo sulla violenza di genere, ma soprattutto il racconto di atti coraggiosi di resistenza estrema. Alla prepotenza, all'abisso, alla tragedia. Un proposito ambizioso, che si traduce in un lavoro minuzioso, sempre portato avanti in punta di piedi, fianco a fianco con chi ha vissuto davvero tutto quello che il docu-film racconta.

Mara Moschini e Marco Cortesi

"Quando incontriamo le persone che sono protagoniste di queste vicende, abbiamo già alle spalle una fase molto lunga di documentazione, che dura ogni volta almeno un mese" ci racconta Marco Cortesi. "Ma è a questo punto che avviene una piccola magia: chi hai davanti capisce che tu conosci, e la conversazione si sposta allora su un livello più pronfondo e intimo". Un'intervista che diventa in realtà condivisione di un'esperienza: "_Non ci sono domande, parliamo e basta. Questo fa sentire le persone veramente accolte, si instaura un rapporto di fiducia. E ci sorprende sempre, per esempio, vedere come, senza alcuna richiesta da parte nostra, comincino a condividere foto, filmati, ricordi e racconti privati, e preziosi. Inutile dire che, quello che nasce, va oltre il lavoro. Rimaniamo in contatto con tutti coloro che hanno deciso di affidarci una storia".

Raccontare il dolore degli altri, senza restarne distanti

La panchina rossa dedicata a Elisa Bravi si trova a Ravenna, dove viveva e dove è stata uccisa

C'è, com'è inevitabile, un risvolto della medaglia: la difficoltà, in tutti i casi, di mettere una barriera tra la propria emotività e la storia che, attraverso il racconto delle vittime o dei testimoni (come nel caso di Elisa Bravi, il cui ricordo è affidato alle parole e alla delicatezza dei genitori, mamma Antonella e papà Gianluca), si srotola davanti ai nostri occhi.

"Mi sorpende la reazione che ho ogni volta che guardo i video" confessa Mara. "Ci lavoriamo per mesi, guardiamo, montiamo, rimontiamo... Ma ci sono sempre dei punti particolari in cui non riesco a trattenere le emozioni. E ogni volta che torna il loro racconto, la commozione anzichè affievolirsi è sempre più forte, perché si crea una relazione sincera con queste persone. Ricordo che, nonostante conoscessimo la storia di Antonietta Gargiulo, quando l'abbiamo sentita raccontare da lei stessa, non siamo riusciti a parlare fino a sera".

Una reazione che, ci assicurano entrambi (ed è umanamente impossibile non credere alle loro parole), pur se in forme diverse, si manifesta sempre, ogni volta che qualcuno accetta di affidar loro la propria testimonianza.

"E le storie che abbiamo raccolto sono in realtà molte di più! Le quattro che vedrete in Mai più - Donne oltre la violenza sono le più 'compiute' da un punto di vista produttivo, ma ne abbiamo studiate, ascoltate molte altre". Abbastanza per sperare che Mediaset, attraverso il progetto Infinity LAB, decida di farne una docu-serie?

Perchè sono i prodotti come questo piccolo film (di appena 68 minuti) il modo più efficace per lasciare un segno indelebile nella memoria e nella coscienza collettiva rispetto a un fenomeno, nel nostro Paese, ancora così diffuso. Nonostante nel 2025 sia stata introdotta una legge apposita contro i femminicidi, soltanto nei primi 9 mesi del 2026 in Italia sono state 67 le donne uccise.

"Eppure" riflette Marco Cortesi "nonostante i femminicidi rimangano una tragica costante, un dato buono c'è: le richieste d'aiuto sono cresciute. Questo è l'inizio del vero cambiamento. Lavinia Limido (una delle protagoniste del doc, sopravvissuta all'aggressione armata dell'ex marito, in cui ha perso la vita il padre Fabio, ndr) ci ha raccontato per esempio di essersi ritrovata con le tasche piene di biglietti con storie e richieste d'aiuto dopo un incontro con alcuni studenti in una scuola".

Lavinia Limido

Ne è assolutamente convinta anche Mara Moschini: "Raccontare queste storie è il modo per aiutare altre donne, a riconoscere i segnali, a parlare, a denunciare. Socialmente e culturalmente siamo stati abituati a pensare che certi atteggiamenti, certe richieste siano normali, e invece non lo sono. Queste testimonianze ci aiutano ad aprire un varco nella coscienza collettva, solo così le cose cambieranno".

Mai più - Donne oltre la violenza da oggi sarà sempre disponibile on demand su Mediaset Infinity. Il docu-film, scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini, con la regia video di Bernardo Brizi e la direzione di produzione di Giulia Ferretti, è prodotto da Infinity LAB e realizzato in collaborazione con La5.