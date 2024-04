LOL 4: Diego Abatantuono, Lucia Ocone e il grande ritorno di Veronika

Proprio come fu per la prima gloriosa stagione, LOL 4 arriva a Pasqua: sei nuovi episodi di LOL - Chi ride è fuori in streaming su Prime Video dal primo aprile in cui si sfidano dieci concorrenti. Anzi, undici visto che anche Fedez si unisce a loro.

LOL 2: Frank Matano e Fedez in una scena

I concorrenti di LOL 4, oltre a Fedez, sono: Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica, Diego Abatantuono e Loris Fabiani, alias, Lunanzio, vincitore di LOL Talent Show.

Tra i cavalli di battaglia di questa stagione c'è sicuramente la Veronika di Lucia Ocone: il personaggio, diventato celebre grazie al programma Mai Dire Lunedì, torna infatti con delle nuove esilaranti televendite, che mettono a dura prova gli altri concorrenti. Ne abbiamo parlato proprio con la diretta interessata nella nostra intervista.

LOL 4: intervista a Diego Abatantuono, Lucia Ocone e Maurizio Lastrico

Vi siete mai chiesti come si mangia a LOL? Nel set in cui sono chiusi i concorrenti c'è anche un'area con del cibo. Alcuni mangiano sicuramente per fami, per altri invece può diventare un modo per evitare di ridere. Maurizio Lastrico ci rivela un retroscena: "Una cosa che non si vede è una finestrella da cui continuavano a buttar roba. Sembrava brutto non assaggiare. Comunque scatta una roba nervosa: è per fare anche qualcosa. Perché quando sei nel gioco l'azione di cercare di far ridere gli altri è noiosa anche per chi la fa. Quindi mangiare diventa anche un modo per spostarti da quel gioco lì".

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, i giudici Elio, Katia Follesa e Pintus e il "cringe"

Lucia Ocone rivela l'arcano: "E comunque sì: se ti viene da ridere ti sposti là. Poi è talmente faticoso che bruci anche tante calorie".

LOL 4: Fedez tra i concorrenti

Una delle novità di questa quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori è, oltre al decimo concorrente scelto grazie a un programma apposito, il passaggio di Fedez tra i concorrenti. Maurizio Lastrico si accanisce particolarmente sul conduttore, arrivando a definirlo addirittura "il male". Come mai? L'attore: "Da quel poco che conoscevo Fedez sapevo che lui ama molto l'umorismo cattivo. Sapevo anche che è molto autoironico. E quindi, se volevo giocare con lui a un livello serio, dovevo fare così. Non credo si aspettasse di essere preso in giro su robe forti. È stato al gioco".

LOL 4: Veronika e lo "scopò"

Lucia Ocone ha portato uno dei suoi cavalli di battaglia: Veronika, con le sue televendite assurde. Grazie alla complicità con Abatantuono è nato uno dei siparietti più divertenti, quello dello "scopò". L'attore è molto fiero di quella battuta: "Beh è bella!". Conferma Ocone: "A saperlo me la sarei fatta suggerire prima. Adesso, quando rifarò il personaggio, la mia nuova televendita sarà lo scopò. Nel senso passato. C'era la lira. Lo strumento musicale però, non la moneta".

LOL 4 e i comici che non fanno ridere

Nel corso delle puntate, Giorgio Panariello dice che, per non ridere, pensa a qualcosa di triste e cita i film del collega Leonardo Pieraccioni. Anche Abatantuono ha in mente qualche collega che non lo fa ridere? "Pensa a uno che fa ridere molta gente, quelli che fanno quelle risate forzate, ma poi non capiscono mai di cosa stanno parlando, ecco, hanno tante adesioni ma spesso, se poi vai a vedere, c'è poco da ridere. Ma non sta a me fare i nomi".