Gugu Mbatha-Raw su Loki: “Renslayer non si preoccupa per sé perché esiste al di sopra del tempo”

Loki: una foto di scena

Con il suo martello di legno la giudice Ravonna Renslayer terrorizza tutta la TVA: fin da subito è la persona più ostile a Loki (Tom Hiddleston) e non vede l'ora di falciarlo dalla linea temporale. A salvarlo è l'agente Mobius (Owen Wilson), che la convince a trasformarlo in una sorta di "collaboratore temporale", per catturare una sua pericolosa variante. B-15 invece è una degli agenti di sicurezza della TVA, nonché braccio operativo di Ravonna. A interpretarle sono due attrici inglesi sempre più in ascesa: Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Musaku.

Loki: una scena della serie

Abbiamo incontrato virtualmente le interpreti britanniche: Wunmi Musaku ha anche frequentato la stessa scuola d'arte drammatica del protagonista Tom Hiddleston. Nei sei episodi di Loki, serie Marvel disponibile dal 9 giugno su Disney Plus, entrambe danno filo da torcere al dio dell'inganno.

Inutile chiedere però se Loki, come tutti ci aspettiamo, spalancherà finalmente le porte del Multiverso (anche perché il creatore della serie Michael Waldron è anche lo sceneggiatore del film Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia): la risposta sibillina di Musaku è: "Non ho idea! Non ne ho idea. Lo dobbiamo scoprire. Sarà un viaggio a sé."

Loki: Ravonna Renslayer e B-15

Il tuo personaggio è un giudice. Tu hai studiato sassofono: hai usato il martello come uno strumento?

Gugu Mbatha-Raw: È la domanda migliore che mi abbiano fatto fino a ora! Sì ho suonato il sassofono, ma non ho mai suonato la batteria. È una bugia: ho suonato in una steel band quando avevo 12 anni. È l'unico strumento a percussione che ho suonato. Devo dire che avere un martello è stato divertente. Un simbolo di autorità. Ti dà alla testa poterti sedere lassù e martellare ogni volta che vuoi. Hanno dovuto fermarmi!

Il tuo personaggio sembra così potente. Non ha bisogno di dirlo, la sua postura parla per lei. Com'è stato parlare con il tuo corpo?

Wunmi Musaku: È stato fantastico. Mi è piaciuto molto esplorare il suo vocabolario fisico, la sua forza fisica. E anche del mio corpo. È qualcosa che non avevo mai potuto fare con un personaggio. È stato davvero bello poter finalmente usare la mia forza fisica in quelle scene. Mi è piaciuto molto.

Loki: Tom Hiddleston in una scena

Il tuo personaggio ha una missione, ma se potessi tornare indietro nel tempo per salvarti lo faresti o no?

Wunmi Musaku: Se potessi tornare indietro nel tempo per salvarmi probabilmente lo farei. Vivrei la mia vita in modo completamente diverso.

Gugu Mbatha-Raw: Renslayer può fare tutto, perché può resettare la linea temporale. Ha un potere che non è mai davvero in pericolo, perché può riavvolgere il tempo. Rensleyer non è preoccupata di salvarsi, perché esiste al di sopra del tempo.