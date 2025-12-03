William Shakespeare, Super Mario, Michael Jackson: i film del 2026 di Universal Pictures

La musica e la leggenda sono al centro dei titoli che arriveranno nel 2026 con Universal Pictures, a segnare un percorso distributivo ricco di titoli attesi: pochi sequel, molte più novità.

Il 2026 di Universal Pictures non sarà caratterizzato, come l'anno che sta per concludersi, dal ritorno di fortunati franchise - a parte un'eccezione - ma dall'arrivo di tanti nuovi titoli. Dai biopic alternativi di Hamnet e Michael alla musica di Song Sung Blue e The History of Sound fino al nuovo fenomeno letterario di Colleen Hoover, questi titoli sono già tutti molto attesi.

The Odyssey: Matt Damon nei panni di Ulisse

L'obiettivo sembra chiaro: dimostrare che una grande casa distributiva non vive di soli brand - tra reboot, sequel e prequel - ma anche di cinema d'autore da candidatura agli Oscar. Dalle performance entusiasmanti di talenti sempre più sulla cresta dell'onda, fino al mito riletto oggi da grandi ed acclamati registi.

Dei franchise comunque non si dimenticano: il 4 dicembre arriva Five Night at Freddy's 2 seguito della fortunata pellicola targata Blumhouse del 2023, tratta dall'omonima saga survival horror; mentre il 1 aprile toccherà a Super Mario Galaxy: Il Film, co-prodotto da Illumination e Nintendo, basato sul mondo di Super Mario Bros., sequel di un altro successo del 2023 che ha incassato più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Universal: il listino parte dalla musica

Uno dei fil rouge dei film Universal in sala nel 2026 sarà la musica. Si parte quindi da un musical, Song Sung Blue - Una melodia d'amore, che esce l'8 gennaio, diretto da Craig Brewer. Ispirato ad una storia vera, mette al centro due musicisti in difficoltà, interpretati da Hugh Jackman e Kate Hudson, in una performance a quanto pare imperdibile. I due danno vita a una gioiosa tribute band dedicata a Neil Diamond, dimostrando che non è mai troppo tardi per innamorarsi e inseguire i propri sogni attraverso le canzoni del cantautore.

Altro titolo interessante è The History of Sound - Sulle note di un amore, in uscita il 26 marzo, presentato al Festival di Cannes, con protagonista la coppia inedita Paul Mescal e Josh O'Connor nei panni di due musicisti nel primo '900. Lionel e David si incontrano al Conservatorio di Boston e stringono un legame nel segno della musica folk che ritroveranno anni dopo, tra i boschi del Maine per raccogliere canzoni tradizionali.

The History of Sound: Josh O'Connor e Paul Mescal in una scena

Infine il 23 aprile sarà la volta di Michael attesissimo e combattuto biopic sulla vita del Re del Pop Michael Jackson e sulla sua eredità musicale. Diretto da Antoine Fuqua, scritto da John Logan, prodotto da Graham King, John Branca, John McClain, ha come protagonisti il nipote Jafaar Jackson (al suo debutto cinematografico), Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller e Colman Domingo.

Dalla letteratura al cinema

I protagonisti di Hamnet immersi nella natura

L'altro fil rouge dell'offerta Universal per il nuovo anno è sicuramente la rilettura di miti e leggende, o della letteratura romance di spicco degli ultimi anni. Il 5 febbraio arriva Hamnet - Nel Nome Del Figlio, che riporta dietro la macchina da presa il Premio Oscar Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal, papabili candidati al prestigioso premio. Al centro la potente storia d'amore e di perdita che ha ispirato la creazione del capolavoro senza tempo di Shakespeare, l'Amleto.

Locandina di Reminders of Him - La parte migliore di te

Più moderno e pop Reminders of Him - La parte migliore di te (12 marzo) dall'omonimo best-seller di Colleen Hoover, l'autrice di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, un film che parla di maternità, perdono e amore per superare anche il più grave degli errori. Kenna (Maika Monroe, Longlegs, La Mano sulla Culla) finisce in prigione e, una volta fuori dopo sette anni, torna nella sua città natale nel Wyoming; vorrebbe vedere la figlia Diem che non ha mai conosciuto ma finisce in una relazione dolorosa e pericolosa con Ledger (Tyriq Withers, HIM, So Cosa Hai Fatto), ex giocatore NFL e proprietario del bar locale.

Il 16 luglio arriverà invece l'attesissima Odissea di Christopher Nolan, girata anche in Italia. L'adattamento del celebre poema omerico da parte del regista di Oppenheimer vanta un cast stellare a dir poco, che comprende tra gli altri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.

