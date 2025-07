L’ultimo turno, Olivia Colman e Gus Van Sant: il ricco listino BiM per il 2025/2026

Un listino di qualità. Non avevamo dubbio. Sul palco di Ciné - Giornate di Cinema, Antonio Medici, amministratore delegato di BiM Distribuzione, ha svelato un'offerta cinematografica che si preannuncia interessante. Per temi, per produzioni, per storie raccontate. Uno sguardo, come sempre, aperto sul mondo. Sono quattro i titoli che vedremo in sala nell'ultimo semestre del 2025, tuttavia BiM ha annunciato diversi film attesi tra il 2026 e, addirittura, il 2027.

BiM: listino 2025/2026

Una scena di Giovani Madri

Tra le uscite di punta che hanno catturato l'attenzione ecco L'ultimo turno, la nuova opera della regista svizzera Petra Volpe. Il film vede protagonista Leonie Benesch - la rivelazione de La sala professori - nel ruolo di Floria, un'infermiera che, durante un turno di notte in un reparto sovraffollato e alle prese con una cronica carenza di personale, affronta con straordinaria professionalità e dedizione ogni emergenza. Visto a Cannes, invece, Giovani madri dei fratelli Dardenne. Un dramma che segue le storie di cinque giovani donne, tutte madri, che vivono in una comunità. BiM distribuisce in sinergia con Lucky Red.

Ancora maternità con Chiedimi chi era mia madre, una commovente storia tratta da un evento realmente accaduto. Diretto da Ken Scott, una sorta di feel good movie. La narrazione prende il via nel 1963, quando Esther dà alla luce Roland, un bambino nato con un piede torto che gli impedisce di stare in piedi. Contro ogni consiglio e previsione, Esther promette al figlio che camminerà come gli altri e che avrà una vita favolosa. Con Milo Machado-Graner, Leïla Bekhti e Jeanne Balibar. Lo vedremo a dicembre.

Dalla Spagna la commedia Votamos, firmata da Santiago Requejo. La pellicola prende spunto da una ordinaria assemblea condominiale che si tiene in un edificio nel cuore di Madrid per votare un cambiamento all'ascensore. Tuttavia, l'incontro si trasforma in un vero e proprio conflitto dopo l'arrivo di una notizia inaspettata. Tra i protagonisti Raúl Fernández de Pablo, Clara Lago, Fernando Valverde.

Uno sguardo al futuro

Jimpa - La casa degli affetti

Tra i titoli senza data di uscita c'è Jimpa - La casa degli affetti di Sophie Hyde, con Olivia Colman. Il film segue Hannah e sua figlia adolescente non binaria, Frances, in visita dal nonno gay, Jimpa, ad Amsterdam. La trama si sviluppa quando Frances esprime il desiderio di rimanere a vivere con il nonno per un anno, mettendo così alla prova le convinzioni genitoriali di Hannah e costringendola ad affrontare questioni irrisolte del suo passato. Tra gli altri film c'è Flavia de Luce - Una piccola Sherlock Holmes, il primo adattamento cinematografico della saga letteraria che ha venduto oltre 4 milioni di copie.

Night and Day

Night and Day è invece la nuova commedia britannica di Tina Gharavi, ispirata al romanzoe di Virginia Woolf. La vicenda si svolge nella Londra del 1910, sullo sfondo del vivace movimento suffragista e dei progressi in campo scientifico e tecnologico. Super cast: Haley Bennett, Timothy Spall, Jennifer Saunders, Jack Whitehall, Sally Phillips e Lily Allen.

Le anticipazioni

Nel ricco listino BiM troviamo anche Dead Man's Wire di Gus Van Sant tratto da una storia vera, con un cast stellare che include Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino. Il protagonista è un uomo ordinario costretto a spingersi oltre ogni limite per salvare ciò che conta davvero. Tra le altre anticipazioni Fjord, il primo film internazionale di Cristian Mungiu con protagonista protagonista Renate Reinsve. Torna anche François Ozon con Lo straniero, adattamento del capolavoro di Albert Camus. Nel listino anche La notte dei cristalli di Stefan Ruzowitzky, con Clive Owen e Mélanie Laurent, dramma morale di un ufficiale tedesco durante la tragica notte tra il 9 e il 10 novembre 1938, un preludio agghiacciante della Shoah. In chiusura uno sguardo verso il futuro: BiM distribuirà Prima Facie - Una prova apparente, adattamento dell'acclamata pièce teatrale di Suzie Miller, diretto da Susanna White. La protagonista è Cynthia Erivo.

I film al cinema del listino BiM 2025/2026