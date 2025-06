L'Isola dei Famosi, i nominati della quinta puntata: chi rischia di finire sulla playa solitaria con Giarrusso

Quinta puntata per l'Isola dei Famosi, ieri sera su Canale 5. La diretta si è conclusa con tre donne in nomination, scopriamo chi sono.

La quinta puntata dell' Isola dei Famosi si è conclusa con una nomination tutta al femminile. Sono infatti andate al televoto Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati: le prime due perché in qualche modo, personaggi forti e quindi temute, l'ultima per la discussione con Chiara Balistreri.

Ecco cosa è successo.

Gli eliminati della puntata

Dino Giarrusso

Il primo ad abbandonare la playa è stato Dino Giarrusso, che era in nomination contro Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. Portato sull'Ultima Spiaggia, l'uomo da "centinaia e centinaia" di avventure ha deciso di rimanere.

Poco dopo, in un televoto flash, è stata eliminata anche la modella Ahlam El Brinis. Anche lei, una volta sull'Ultima Spiaggia, ha deciso di andare avanti.

Le nomination

Jasmin Salvati

A finire in nomination sono state Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati. Le prime due per motivi squisitamente di dinamiche tra concorrenti; l'ultima invece, a causa del brutto episodio di cui si è resa protagonista in settimana.

Nominata da Jey Lillo, Teresanna e Patrizia, durante una discussione, la Salvati aveva accusato la Balistreri di essere all'Isola per visibilità. La ragazza, in realtà, è lì perché la sua storia personale è diventata un caso nazionale: uno scampato femminicidio. Proprio in puntata, tra l'altro, le è stato comunicato che l'aggressore è stato condannato a sei anni in via definitiva.

Jasmin Salvati

Non solo: pur assumendosi la responsabilità di quanto accaduto a parole, la Salvati ha detto di non essersi scusata con la Balistreri, ma addirittura di essersi comportata così perché indisposta. La superficialità della Salvati non è piaciuta ai compagni, in particolare all'illusionista Jey Lillo, che l'ha nominata sostenendo che fino a che ci sarà anche una sola vittima di femminicidio, bisogna continuare a parlarne.