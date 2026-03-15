Liberi armati pericolosi: con Cultissimo anche il poliziottesco e Tomas Milian arrivano in 4K

La nuova collana di Plaion e Midnight lancia anche il poliziottesco anni Settanta in 4K. Il film con Tomas Milian ed Eleonora Giorgi presenta video e audio di buona qualità ed extra molto interessanti.

La nuova collana homevideo Cultissimo lanciata da Plaion Pictures e Midnight Factory, ha debuttato non solo con Segni particolari: bellissimo che abbiamo trattato la scorsa settimana, ma anche con Liberi armati pericolosi. Un chiaro segnale che tra i generi trattati dalla collana studiata per gli amanti dei grandi classici del cinema, c'è anche il cosiddetto poliziottesco, che per l'occasione dunque trova l'onore dell'approdo in 4K UHD.

Un'affascinante Eleonora Giorgi in una scena del film

Ed è anche il doveroso omaggio al film diretto da Romolo Guerrieri, scritto da Fernando Di Leo e trattto da un racconto Giorgio Scerbanenco. Un cult che compie esattamente 50 anni e che non solo ora può vantare il 4K ma anche la tradizionale cura delle edizioni Midnight, con all'interno due dischi (c'è anche il blu-ray), un booklet di approfondimento e tre card da collezione. Rispetto a Segni particolari: bellissimo, inoltre, l'edizione di Liberi armati pericolosi contiene anche numerosi contenuti speciali che arricchiscono il prodotto.

Tomas Milian e la Milano anni Settanta

Tomas Milian è il commissario

Fino a qualche anno era impossibile solo pensare a un poliziottesco in 4K UHD: ma adesso il sogno è diventato realtà e c'è un indiscutibile fascino a rigustare nel massimo formato video possibile un genere davvero particolare e di grande successo degli anni Settanta. In quest'occasione, in mezzo a immagini nostalgiche della Milano che fu, con le scritte Facis e Cinzano sugli edifici, o a un San Siro ancora senza torri esterne, troviamo un Tomas Milian lontano anni luce dal personaggio dell'Er Monnezza, e anzi calato nei panni di un rigoroso commissario (con voce di Ferruccio Amendola) che va a caccia di tre pericolosi delinquenti.

L'edizione 4K Cultissimo di Liberi armati pericolosi

Il tre malviventi, interpretati da Stefano Patrizi, Max Delys e Benjamin Lev, hanno alzato il tiro delle loro malefatte tra rapine e omicidi dando vita a una lunga sequenza di eventi sanguinosi. Uno dei tre, fra l'altro, quello più "buono" ma succube degli altri due, è fidanzato con una bellissima Eleonora Giorgi che intanto cerca di collaborare con la giustizia. Senza dimenticare la presenza di un giovanissimo Diego Abatantuono.

Video 4K con un bel dettaglio che fa rivivere l'epoca, buono l'audio

Il video 4K UHD di Liberi armati pericolosi permette di apprezzare pienamente il mondo della Milano anni Settanta, c'è solo qualche segno di sporcizia di troppo nella scena iniziale prima dei titoli di testa, poi tutto fila liscio durante il resto del film con un quadro pulito e una grana naturale, ben presente ma perfettamente organica.

Stefano Patrizi e sullo sfondo la Milano anni Settanta

Brillante anche il dettaglio, che consente di apprezzare ogni angolo della città come del resto le auto dell'epoca, nonchè i volti e gli abiti dei protagonisti con dovizia di particolari. Una visione quindi nel complesso molto piacevole, corroborata anche da un audio in DTS HD Master Audio 2.0 molto pulito, con dialoghi dal buon timbro e una discreta resa degli effetti sonori come ad esempio durante gli inseguimenti automobilistici, anche se ovviamente la spazialità è limitata.

Gli extra: tre incontri preziosi e oltre un'ora di materiale

Eleonora Giorgi in una cabina telefonica con il Duomo riflesso

Ed eccoci agli extra con oltre un'ora di materiale che, attenzione, trovate solamente sul disco blu-ray. Senza dimenticare ovviamente che nell'edizione sono presenti anche booklet e card. Come contenuti speciali troviamo tre contributi molto interessanti: il primo è Il mio cinema a mano armata: incontro con Romolo Guerrieri (11'), con il regista che parla non solo delle curiosità e dei retroscena di questo film, ma anche dell'importanza di tutto il genere. A seguire Frammenti di un'intervista: intervista a Tomas Milian (della durata di ben 40'), con l'attore che si confessa a cuore aperto, raccontando anche i momenti più difficili della sua vita. In chiusura Libera ingenua pericolosa: incontro con Eleonora Giorgi (17'), con l'attrice che ricorda la sua esperienza nel film.