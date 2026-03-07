Segni particolari: bellissimo, Adriano Celentano in 4K per il debutto della collana Cultissimo

Da Plaion e Midnight Classic arriva una nuova collana per i grandi cult portati in 4K. Si inizia con un film del 1983 con un Celentano al top del fascino: video super, buon audio, booklet e card.

È nata una nuova collana homevideo di Plaion Pictures, che assieme alla già lanciatissima Midnight Factory ha deciso di presentare Cultissimo. La nuova collana è pensata per tutti gli amanti dei grandi classici del cinema, titoli appunto cosiddetti cult che vanno dalla commedia all'italiana al poliziottesco, dall'erotico al western, fino alla fantascienza. Le edizioni sono curate da Manlio Gomarasca e realizzate con la stessa cura, attenzione e rigore di Midnight Factory.

Federica Moro e Adriano Celentano, protagonisti del film

Le edizioni vengono presentate con restyling in 4K dai migliori materiali disponibili, versioni filologicamente corrette, booklet di approfondimento e contenuti extra esclusivi. Non solo edizioni homevideo insomma, ma veri e propri oggetti da collezione. A inaugurare la nuova collana Segni particolari: bellissimo, che ora andremo ad approfondire, e Liberi Armati Pericolosi, di cui tratteremo tra qualche giorno.

L'irresistibile fascino di Adriano Celentano

Il fascino di Adriano Celentano in Segni particolari: bellissimo

Si parte dunque con il cult con assoluto mattatore Adriano Celentano. Segni particolari: bellissimo è un film del 1983 scritto e diretto dalla coppia di registi italiani Franco Castellano e Giuseppe Moccia, alias Castellano e Pipolo. La pellicola è tutta basata sul fascino di Celentano, che nell'occasione interpreta Mattia, un uomo per cui tutte le donne vanno pazze e perdono la testa. E così, prima di convolare a nozze, Mattia confessa ad un parroco tutte le sue avventure amorose e come la sua vicina di casa Michela l'abbia più volte tolto d'impaccio con le numerose amanti fingendosi sua figlia. La ragazza ha più volte confessato a Mattia l'amore che prova per lui, ma l'uomo ha sempre rifiutato un legame. Ma la ragazza intende fargli cambiare idea.

Slipcase, due dischi, booklet e card

Il package, come da tradizione Midnight, è eccellente, con una robusta slipcase a contenere l'amaray a due dischi (oltre alla versione 4K UHD c'è anche il blu-ray), che ha come cover un'immagine diversa rispetto alla slipcase. Quest'ultima si caratterizza in fondo all'immagine da una striscia argentata (contrariamente al rosso delle Midnight Classic) dove c'è scritto che si tratta di una Limited Edition - 4K Ultra HD + Blu-ray. All'interno un elegante booklet illustrato di approfondimento di ben 24 pagine, ma anche tre card, due raffiguranti le locandine del film e la terza con i due protagonisti Adriano Celentano e Federica Moro.

L'edizione Cultissimo di Segni particolari: bellissimo con due dischi, il booklet e le card

Video 4K eccellente e buon audio

Anche sul piano tecnico l'impatto della nuova collana è notevole. A partire dal video, sul quale la piccola perplessità dei primi secondi sul titolo di testa, dove appare qualcosa che sembra quasi un insetto, svanisce subito: da quel momento in poi e per tutto il film, infatti, il quadro è pulito e cristallino, segno che il restauro è stato eseguito a regola d'arte. Ma soprattutto Segni particolari: bellissimo respira con un dettaglio che sembra davvero sorprendente visti gli oltre quartant'anni sulle spalle di quella che resta pur sempre una commedia italiana.

Una scena del film con Anna Kanakis e Adriano Celentano

Colpiscono ad esempio le trame del maglione indossato da Celentano, come del resto i particolari su volti, abiti e ambientazioni. Di pari passo il croma, sempre esuberante con colori vivi e intensi. L'audio è proposto in DTS HD Master Audio 2.0 e anch'esso è pulitissimo, i dialoghi escono sempre con un tono vigoroso, la musica suona piacevole e corposa, anche se giocoforza la spazialità è limitata. Purtroppo non ci sono extra, piccola pecca per l'esordio di una collana che vuole puntare forte anche sotto questo aspetto. Ma come vedremo la rivincita arriverà subito con Liberi armati pericolosi che di contenuti invece ne presenta molti.