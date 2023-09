Hunt, la recensione: Lee Jung-jae da Squid Game alla regia di un adrenalinico spy-thriller

La bellissima uscita homevideo di Plaion Pictures (di cui parleremo in seguito) ha portato alla ribalta l'interessante debutto alla regia del sudcoreano Lee Jung-jae, già vincitore di un Emmy come migliore attore protagonista per la serie Squid Game, dove interpretava Seong. Presentato a Cannes, Hunt ha i connotati del blockbuster: il film è uno spy-thriller ad alta tensione, ma con l'acceleratore spinto deciso sull'action.

Hunt: Lee Jung-jae in una scena del film

Eppure, come vedremo in questa recensione, dietro ai connotati del genere e a molte sequenze ad alta adrenalina, il film riesce anche a toccare temi storici, politici e sociali, visto che sullo sfondo della storia c'è la sanguinaria dittatura nella Corea del Sud nei primi anni Ottanta, il massacro di Gwangju e la tensione crescente con la Corea del Nord. Un mix esplosivo che Lee Jung-jae, qui anche protagonista, riesce a gestire bene nelle scene action, ma con meno efficacia nello sviluppo narrativo.

A caccia della talpa

Hunt: una scena del film

Come detto, Hunt è ambientato nella Corea del Sud degli inizi anni Ottanta. I due protagonisti sono il capo dell'unità estera della KCIA Park Pyong-ho (lo stesso Lee Jung-jae) e il capo dell'unità interna Kim Jung-do (Jung Woo-sung), ai quali viene affidato il compito di scoprire una spia nordcoreana, nota come Donglim, che pare ben radicata nella loro agenzia e che sta elaborando un piano segreto per assassinare il nuovo presidente sudcoreano. Nel tentativo di scovare la talpa, i due a un certo punto finiranno prima per diffidare, poi per sospettare uno dell'altro, mentre attorno a loro il clima del paese è di totale repressione nei confronti di chi si oppone alla dittatura e non si esita a ricorrere anche alla tortura.

Hunt: Heo Sung-tae e Jung Woo-sung in una scena del film

Scene action e adrenalina a palla

Hunt: una scena del film

L'aspetto più convincente di Hunt sono sicuramente le scene action: le tante esplosive sequenze adrenaliniche sono spettacolari e ben riuscite, e dimostrano che sotto questo aspetto Lee Jung-jae, pur al debutto dietro la macchina da presa, ha la completa padronanza del genere. Ci sono inseguimenti frenetici e indiavolati, sparatorie ben girate, omicidi e torture, scontri corpo a corpo realistici, esplosioni improvvise.

Hunt: una scena del film

Forse a tratti si esagera un po' su questo tasto, il film dimostra perfino una generosità eccessiva e una voglia di strafare, ma va detto che alla fine è proprio questa parte quella che funziona egregiamente, esaltata anche da un montaggio serrato, da una buona colonna sonora e una fotografia curata, che regalano sequenze di indubbio fascino.

Chi è Lee Jung-jae? L'attore di Squid Game che ha fatto la storia vincendo l'Emmy

Doppi giochi, tradimenti e colpi di scena

Hunt: una scena del film

Il problema di Hunt è semmai un altro, ovvero una narrazione poco fluida, un po' confusa nella sua complessità, anzi a tratti talmente caotica da risultare difficile seguire alcuni passaggi. Fra doppi giochi, anzi tripli, tradimenti, personaggi ambigui e coalizioni in qualche modo avversarie che scoprono di avere lo stesso scopo, i colpi di scena sono francamente troppi e spesso non lineari. Questo appesantisce uno script che finisce per essere eccessivo e sovrabbondante, dove trasuda la voglia di scioccare lo spettatore e magari coinvolgerlo anche in tutti gli elementi politici e sociali, ma tra crimini del governo, repressioni violente, tensioni con la Corea del Nord e influenze americane, il passaggio storico è troppo complicato perché l'operazione riesca fino in fondo.

Un'edizione Steelbook con un super 4K, un ottimo audio e tanti extra

Come detto, abbiamo scoperto Hunt grazie alla bella uscita homevideo della Plaion Pictures, che per il film di Lee Jung-jae ha confezionato addirittura un'edizione steelbook a doppio disco, con il film nella versione 4K UHD, oltre che in quella blu-ray. Naturalmente il video 4K ha un'altra marcia e presenza un quadro nitidissimo, con un dettaglio sempre incisivo in ogni circostanza e immagini fluide anche nelle numerose frenetiche scene di azione. Ottimo anche l'audio, un DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'originale, che tiene bene il passo nelle sequenze spettacolari con partecipazione attiva e precisa di tutti i diffusori e entrate robuste da parte del sub a sottolineare i bassi. Molto buono anche il reparto dedicato agli extra con trequarti d'ora di materiale: troviamo Saluti dal cast (1'), un'intervista doppia ai due protagonisti Lee Jung-jae e Jung Woo-sung (3'), varie interviste allo stesso regista e ad altri membri del cast (19'), Rapporto di caccia (5') sul doppio ruolo di regista e attore di Lee Jung-jae, quindi Hunt a Cannes (2'), Scene dal set (13') e il trailer.