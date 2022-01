Le 35 serie tv più attese del 2022

La nostra classifica delle serie tv più attese del 2022, dalla serie tratta dal Signore degli Anelli agli adattamenti di The Last of Us, Halo e Sandman, dagli spin-off del Trono di Spade, Vikings e The Witcher, fino alle nuove stagioni di Stranger Things e The Crown.

Fine anno vecchio, inizio anno nuovo: è tempo di bilanci di ciò è stato ma anche curiosità per ciò che verrà. E dato che il cinema e l'intrattenimento ci hanno tenuto grande compagnia in questi due anni di pandemia, tra lockdown e smart working, quale migliore occasione per fare il punto sui prodotti seriali che attendiamo di più nell'anno che sta iniziando a muovere i suoi primi timidi passi e speriamo ci porti soddisfazioni e sorprese nell'era sempre più bulimica della peak tv? Andiamo allora a scoprire insieme quasi sono le serie tv più attese del 2022, in ordine più o meno cronologico, tra vecchie guardie e nuove leve, pronte a tenerci incollati davanti allo schermo, ancora una volta.

1. This Is Us 6

Iniziamo il 4 gennaio negli Usa (e presto in Italia su Fox) con l'ultima stagione del "Lost dei family drama", che ci ha appassionato per sei anni con la storia dei Pearson attraverso molteplici generazioni e soprattutto con l'uso dei flashback e flashforward mai visto in un serial familiare. Mentre in Italia è atteso il remake Noi su Rai1, prepariamo i fazzoletti per le ultime puntate di This Is Us, soprattutto dopo quello sconcertante finale della quinta stagione.

2. Euphoria 2 (Sky Atlantic)

Arriverà in contemporanea con gli Usa il 10 gennaio su Sky la seconda attesissima stagione, dopo i due episodi speciali che ci hanno tenuto compagnia in pandemia, di Euphoria "il teen drama che parla agli adulti" come è stato spesso definito. Il serial targato HBO con Zendaya in cui regia, fotografia e scenografia sono altrettanto importanti (se non più) della sceneggiatura, per esprimere il turbamento adolescenziale interiore di quell'età così cruciale nella vita di una persona.

3. Peacemaker

Il 13 gennaio su HBO Max (e prossimamente da noi, ancora non si sa dove e quando, anche se potrebbe essere Sky) arriva il primo spin-off seriale della divisione audiovisiva DC Comics, incentrata sul personaggio interpretato nuovamente da John Cena dopo il film folle e fuori controllo di James Gunn The Suicide Squad. Peacemaker inaugurerà quindi un universo condiviso tra cinema e piattaforma che vuole evidentemente provare a bissare il successo di Mamma Marvel (ancora una volta) e vedremo se ci riuscirà a questo giro.

4. How I Met Your Father

Tanto accolto con perplessità all'annuncio, quanto atteso con curiosità dopo le prime foto e le ultime news rilasciate, How I Met Your Father lo spin-off-non-spin-off di How I Met Your Mother debutterà il 18 gennaio negli Usa su HULU (e immaginiamo prossimamente in Italia su Disney+ Star). A capitanare il cast Hilary Duff nei panni di Sophie, che prende il testimone dal Ted di Josh Radnor... e udite udite: la voce del suo personaggio da adulta sarà nientemeno che di Kim Cattrall (l'indimenticata Samantha di Sex and the City)!

5. Ozark 4 (Netflix)

Altro canto del cigno su Netflix questa volta il 22 gennaio. Stiamo parlando di Ozark il family crime drama con Jason Bateman e Laura Linney che dovranno chiudere il cerchio del riciclaggio di denaro sporco nelle Ozark Mountains nel Missouri, proteggendo se stessi e i propri figli dai cartelli della droga messicani.

6. The Gilded Age

Segnatevi la data del 24 gennaio per l'arrivo della nuova serie di Jullian Fellowes, il papà di Downton Abbey, sul boom economico della New York nel 1880, la cui produzione è stata più che travagliata: prima era destinata alla NBC, poi è passata alla HBO e in seguito ci si è messo anche il Covid-19 a ritardane le riprese. Ora finalmente The Gilded Age sta per vedere la luce e speriamo possa appassionarci come ha fatto la precedente creazione dell'autore inglese. E a questo proposito non dimenticate: il nuovo film di Downton Abbey uscirà a marzo!

7. Pam & Tommy (Disney+ Star)

Attesissima come poche altre miniserie, se non fosse anche solo per la somiglianza dei protagonisti Lily James e Sebastian Stan nei panni del batterista Tommy Lee e dell'attrice Pamela Anderson, Pam & Tommy racconterà la loro travagliata storia d'amore e arriverà il 2 febbraio in contemporanea con gli Usa su Disney+ Star. A dirigere Craig Gillespie (quello di Lars e una ragazza tutta sua, Tonya e il sorprendente live action di Crudelia).

8. L'Amica geniale 2 (Rai1)

L'8 febbraio, primo titolo italiano di questa classifica, sicuramente molto attesa è la terza stagione de L'amica geniale, co-produzione internazionale di Rai1 tratta dall'omonima tetralogia di Elena Ferrante. Attesa anche perché, nonostante racconti il passaggio dall'adolescenza all'età adulta di Lila e Lenù, i due personaggi saranno interpretati ancora una volta da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, invece che optare per un cambio di cast. Cambio che invece avverrà dietro la macchina da presa, dove Emanuele Crialese e Daniele Luchetti sostituiranno Saverio Costanzo, che ha supervisionato ancora una volta la sceneggiatura.

9. The Orville 3: New Horizon

Il 10 febbraio su HULU tornerà dopo ben tre anni a causa prima dello spostamento da Fox a HULU e poi dei ritardi produttivi dovuti alla pandemia The Orville, la dramedy sci-fi di e con Seth MacFarlane (il papà dei Griffin) che forse non conoscono ancora in molti in Italia ma è un peccato perché riesce a trattare con intelligenza e delicatezza temi importanti e attuali attraverso il viaggio dell'astronave del titolo nello spazio, facendo il verso a cult di genere come Star Trek.

10. Inventing Anna (Netflix)

La nuova serie targata Shondaland arriverà l'11 febbraio sulla piattaforma dopo il successo planetario di Bridgerton. Inventing Anna racconterà la storia vera di Anna Delvey (interpretata dalla star di Ozark Julia Garner) e della sua enorme truffa a danno degli aristocratici di New York. Nel cast tra gli altri la vecchia conoscenza di Scandal Katie Lowes e la mitica Laverne Cox.

11. Bel-Air

Da poco è stato rilasciato il trailer ufficiale e un po' di curiosità c'è su questo adattamento drammatico della sitcom anni '90 Willy Il Principe di Bel-Air che lanciò la carriera di Will Smith e che arriverà il 13 febbraio. Quest'ultimo ha preso spunto da un video fan-made su YouTube e ha accettato di produrre e sviluppare l'idea, che approderà su Peacock. Per quanto singolare come operazione, la storia originale del ragazzo scapestrato di Philadelphia che veniva mandato dagli zii ricchi e benestanti di Bel-Air trovando un mondo che si scontrava con il proprio, si potrebbe ben prestare ad una visione drammatica in Bel-Air.

12. La fantastica Signora Maisel 4 (Amazon Prime Video)

Finalmente sta per tornare uno degli show che mette più allegria di tutti, grazie ai dialoghi serrati e alla scrittura geniale di Amy Sherman-Palladino, e lo farà il 18 febbraio! Rachel Brosnahan e La fantastica signora Maisel sono pronte a tornare per farci ridere di gusto, emozionare e, come promesso dal trailer, "cambiare il business" della stand-up comedy. Cosa volere di più?

13. Vikings: Valhalla (Netflix)

Arriverà il 25 febbraio lo spin-off che si propone di espandere l'universo di Vikings dopo History Channel su Netflix. In questo caso dovrebbe trattarsi di un sequel, Vikings: Valhalla, ambientato cento anni dopo gli eventi della serie originale e narrare le gesta dei vichinghi più conosciuti della storia: Leif Erikson, Freydis Eriksdottir, Harald Harada e Guglielmo il Conquistatore.

14. Bridgerton 2 (Netflix)

A proposito del successo planetario di Bridgerton, la seconda stagione della prima serie Netflix targata Shondaland approderà sulla piattaforma il 25 marzo e lo farà con un nuovo protagonista, questa volta maschile, come già annunciato: Anthony, iI Visconte Bridgerton ancora una volta col volto di Jonathan Bailey, Sulla sua vita amorosa sarà incentrato questo nuovo ciclo di episodi, sempre basati sui romanzi di Julia Quinn per raccontare la società della Reggenza inglese in odore di Jane Austen ma cambiando alcune carte in tavola. Tra i possibili ritorni, nonostante i primi annunci, quello del Duca di Hastings interpretato da Regé-Jean Page.

15. Stranger Things 4 (Netflix)

In arrivo nell'estate 2022, anche in questo caso dopo ben tre anni dall'ultima scena, Stranger Things sta per tornare sul colosso dello streaming con la stagione più attesa di tutte, che sarà ambientata in California e non più a Hawkins. Non solo: Hopper è vivo e prigioniero in Russia. Verrebbe da dire: chi chiamerai? Ma ovviamente la banda composta da Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) e Joyce (Wynona Rider), a cui si aggiungeranno tante new entry tra cui Robert Englund l'ex Freddy Krueger della saga horror di Nightmare.

16. Ms. Marvel (Disney+)

Dopo la conclusione di Hawkeye e l'uscita di Spider-Man: No Way Home bisognerà aspettare maggio (con Doctor Strange nel Multiverso della Follia) e l'estate 2022 per rituffarsi nel Marvel Cinematic Universe. In tv arriverà infatti la nuova miniserie Ms. Marvel, che avrebbe dovuto inizialmente debuttare entro la fine del 2021. Ideata nei fumetti come controparte femminile di Capitan Marvel e alter ego di Carol Danvers, nel serial che promette un'impronta più teen sarà interpretata da Iman Vellani e la rivedremo nei panni di Kamala Khan in The Marvels.

17. Il Signore degli Anelli (Amazon Prime Video)

The Lord of the Rings è probabilmente la serie più attesa del 2022 (debutterà il 2 settembre 2022) se non altro per l'immane lavoro di produzione messo in piedi da Amazon Prime Video che ha speso più della somma delle sue altre produzioni andando a toccare un mostro sacro non solo della letteratura fantasy ma del prodotto che ha sdoganato il genere al cinema prima che lo facesse Il trono di spade in tv. È proprio il caso di dirlo: ai posteri l'ardua sentenza.

18. The Crown 5 (Netflix)

Il fiore all'occhiello di Netflix, la serie per cui usare la parola capolavoro moderno pur essendo un period drama non è eccessivo o fuoriluogo. In The Crown ogni dettaglio è minuziosamente curato e al proprio posto, dai dialoghi alla regia, dalla fotografia ai costumi, dalle scenografie alla caratterizzazione dei personaggi. A novembre 2022 dovremo affrontare ancora una volta (l'ultima) il cambio di cast, come da tradizione voluta dal creatore Peter Morgan, e accogliere l'ex Dolores Umbridge Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II. Il canto del cigno con la sesta ed ultima stagione per la serie sarà poi nel 2023.

19. Peaky Blinders 6 (Netflix)

Dopo poster e teaser trailer, che non hanno ancora rivelato una data precisa ma hanno mostrato alcuni graditi ritorni come Tom Hardy e Anya Taylor-Joy, cresce l'attesa per l'ultimo atto di Peaky Blinders, il drama creato da Steven Knight e ambientato a Birmingham. Gli Shelby sono pronti a dire addio col botto, sempre capitanati da Cillian Murphy e con l'ultima probabile interpretazione di Helen McCrory nei panni dell'effervescente Zia Polly.

20. The Last of Us

Adattamento videoludico post-apocalittico atteso molto più di qualsiasi altro, The Last of Us ha già fatto discutere i fan per il casting scelto (Pedro Pascal, Bella Ramsey e Diego Luna) e per il coinvolgimento di una (quasi) garanzia di qualità di HBO. Ma soprattutto perché viviamo in un epoca in cui gli strumenti si mescolano e si ibridano a vicenda, videogiochi che sembrano film, e The Last of Us è uno di quelli, non tanto e non solo per qualità visiva ma per costruzione narrativa e coinvolgimento emotivo dei suoi utenti. Proprio lo stesso effetto che si augurano i capoccia di HBO. E anche i futuri spettatori della serie.

21. Halo

Un altro adattamento da un videogioco altamente atteso, questa volta passato da Showtime a Paramount+, anch'esso ritardato dalla pandemia, e prodotto tra gli altri da un certo Steven Spielberg. Anche Halo ha i fan con occhi e orecchie in ascolto per vedere cosa potrà venir fuori da un adattamento live action di un tale franchise videoludico di culto. La storia si concentrerà sulla guerra del 26° secolo tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e il Patto alieno e vedrà l'attore Pablo Schreiber nei panni del protagonista John-117/Master Chief.

22. Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Ci sarà anche un grande ritorno dell'universo di Star Wars tra le serie più attese del 2022. Stiamo parlando di Obi-Wan Kenobi la miniserie in cui Ewan McGregor riprenderà il ruolo del titolo già interpretato nella trilogia prequel, insieme a Hayden Christensen che riprenderà quello di Darth Vader. Sarà ambientata dieci anni dopo La vendetta dei Sith. Sentiamo i pollici che prudono per la curiosità, soprattutto dopo l'ottimo e sorprendente lavoro fatto con The Mandalorian.

23. Wednesday (Netflix)

La prima serie di Tim Burton che lo (ri)unisce se vogliamo idealmente ai suoi cari mostri disadattati come lo sono gli Addams, concentrandosi su Mercoledì, forse il personaggio poi amato dai tempi dei cartoon, anche grazie alla performance di Christina Ricci nei due film anni '90. In Wednesday la caustica adolescente sarà interpretata da Jenna Ortega. Che Burton, che ha perso nell'ultimo decennio la proprio bussola creativa, abbia una rinascita proprio grazie ad un battesimo seriale? In tanti lo sperano, in molti lo sognano.

24. She-Hulk (Disney+)

Altro prodotto targato Marvel Cinematic Universe che proprio come Hawkeye introduce un possibile passaggio di testimone dall'Hulk di Mark Ruffalo al nuovo personaggio di Jennifer Walters alias She-Hulk, tratto dai fumetti e interpretato dall'ex Orphan Black Tatiana Maslany. Nei panni di Abominio nientemeno che Tim Roth. Un altro modo per congiungere cinema e tv della Casa delle Idee. Dovremmo poterla vedere entro la fine del 2022.

25. Moon Knight (Disney+)

A chiudere il tris di miniserie del Marvel Cinematic Universe quella dedicata a Moon Knight, nei fumetti mercenario, marine e pugile che diventa guerriero sulla Terra grazie agli egiziani, e dalle molteplici false identità per proteggere quella vera. Nello show, che si preannuncia dai toni più cupi rispetto ai soliti prodotti Marvel, sarà interpretato da Oscar Isaac, accanto a lui Ethan Hawke e Gaspard Ulliel. Anche questa miniserie dovremmo vederla entro la fine dell'anno.

26. House of the Dragon

Il primo spin-off di Trono di Spade che non ha subìto l'interruzione della produzione dopo il pilot rispetto agli altri inizialmente ordinati, "il sopravvissuto" per così dire. House of the Dragon è un prequel con Matt Smith e Emma D'Arcy ambientato duecento anni prima della serie originale per raccontare l'origine della casata Targaryen, quella di Daenerys e di "Dracarys" per capirci, quella dei draghi come da titolo. La serie che ovviamente HBO vorrebbe un po' ne prendesse le redini di erede, anche se sembra un po' una missione suicida data la controversa fine della serie madre. Vedremo quale sarà il verdetto di fan e spettatori.

27. The Mandalorian 3 (Disney+)

La serie che ha lanciato l'abbonamento a Disney+ prima di tutti i prodotti venuti dopo, The Mandalorian, sta per tornare con una terza stagione, inizialmente prevista per Natale 2021 e poi rimandata al 2022 (per ora senza una data precisa). Un mix così semplice eppure così riuscito di space opera, western, comedy e drama dal sapore procedurale da "avventura spaziale della settimana" con Pedro Pascal perfetto nel ruolo del Mandaloriano del titolo, e Grogu-Baby Yoda che ha già fatto la storia. Sarà interessante vedere dove andranno a parare gli autori dopo il finale della seconda stagione.

28. The Boys 3 (Amazon Prime Video)

Uno dei serial rivelazione di Prime Video e uno degli adattamenti fumettistici più interessanti, cattivi e crudi degli ultimi anni che ha ribaltato completamente il concetto di supereroe e soprattutto la sua percezione da parte del pubblico. Dopo lo scioccante finale della seconda stagione di The Boys, l'asticella è stata alzata ancora una volta per quello che potremo gustare nei nuovi episodi da parte di Homelander e i suoi.

29. Boris 4 (Disney+ Star)

La serie "troppo italiana" che ha ridefinito il concetto di comedy in Italia grazie alla bravura del compianto Mattia Torre, torna con una quarta insperata stagione su Disney+ nella sezione Star, dove sono già disponibili le precedenti annate e il film. Boris 4 riunirà tutta la banda, dal Renè Ferretti di Francesco Pannofino alla Corinna di Carolina Crescentini. Non vediamo l'ora di vedere Gli occhi del cuore al tempo delle piattaforme streaming.

30. The Sandman (Netflix)

Forse l'adattamento fumettistico più difficile da realizzare e allo stesso tempo quello che mette più curiosità proprio per questa difficoltà. Poco è stato visto finora di come è stato trasposto, visivamente e narrativamente, il capolavoro di Neil Gaiman The Sandman, di cui si è preso l'onere e l'onore il colosso dello streaming. Speriamo che il Re dei Sogni faccia sognare gli spettatori e non faccia avere loro degli incubi per ciò che staranno vedendo.

31. Better Call Saul 6 (Netflix)

Il canto del cigno più atteso dai fan di Breaking Bad, che hanno trovato in questo spin-off con protagonista Bob Odenkirk una serie forse addirittura superiore all'originale, apprezzata da pubblico e critica. Sempre nell'ottica degli antieroi protagonisti, la sesta stagione di Better Call Saul proverà a chiudere il cerchio sull'eredità della tv via cavo di qualità di AMC, che in Italia potremo vedere sempre su Netflix.

32. The Umbrella Academy 3 (Netflix)

Dopo essersi risollevato grazie ad una seconda seconda stagione spumeggiante, attendiamo curiosi la terza stagione di questo adattamento televisivo del fumetto The Umbrella Academy di Gerard Way (co-fondatore dei My Chemical Romance) e Gabriel Bá. Un serial con una delle colonne sonore più azzeccate di sempre e con protagonista una delle famiglie più disfunzionali di sempre: ragazzi dotati di super poteri che ci hanno ricordato quanto i supereroi si sentano spesso dei disadattati in difficoltà gettati nel mondo.

33. The Witcher: Blood Origin (Netflix)

Ultimo giro, altro spin-off, questa volta dell'adattamento videoludico di The Witcher con Henry Cavill da parte del colosso dello streaming, atteso entro la fine del 2022. The Witcher: Blood Origin sarà una serie prequel che racconta della creazione del prototipo di Witcher ideale e gli eventi che hanno portato alla Congiunzione delle Sfere. Oltre a essere già stata rinnovata per una terza stagione, l'universo della serie madre si espanderà ancora con una serie per bambini e famiglie e un secondo film anime.

34. Only Murders in the Building (Disney+ Star)

Ad un certo punto del 2022 arriverà la seconda attesissima stagione, di cui sono da poche settimane iniziate le riprese, di una delle serie rivelazione dell'anno appena concluso. Only Murders in the Building sfrutta la passione sempre più crescente per i podcast e per il true crime ma lo fa in veste comica, con uno show dal sapore noir e d'altri tempi che riporterà il trio Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez a caccia di colpevoli, ma solo nel palazzo dove vivono, come da titolo, in una Grande Mela davvero poco accogliente, dopo quel bellissimo plot twist del finale del ciclo inaugurale.

35. Queste Oscure Materie 3 (Sky Atlantic)

Canto del cigno per la serie fantasy tratta dall'omonima trilogia di Philip Pullman, che non ha ancora una data ma di solito era l'appuntamento delle festività/anno nuovo. Vedremo come si concluderanno le (dis)avventure di Lyra (Dafne Keen) e Will (Amir Wilson) in Queste oscure materie e se riusciranno a svelare il mistero della Polvere, in una metafora sulla religione mai così interessante e attuale, e molto meno per bambini di quanto sembri a prima vista.

Ci sono anche dei titoli (soprattutto ultime stagioni) che non sono potuti per forza di cose entrare nella nostra classifica delle serie più attese del 2022 ma che ci teniamo a citare qui a margine come bonus tracks: A Discovery of Witches - Il Manoscritto delle Streghe, la serie inglese con Teresa Palmer e Matthew Goode dall'omonima trilogia di romanzi che chiude il 7 gennaio su Sky in contemporanea con gli Uk, e le altrettante stagioni finali attese su Netflix (per ora senza data) di Grace and Frankie 7 e Manifest 4 (quest'ultima di ben 20 episodi, salvata dalla piattaforma dopo la cancellazione di NBC). Il 24 febbraio arriverà negli Usa il revival di Law & Order - I due volti della giustizia per gli affezionati della vecchia serialità, così come il 9 gennaio in Italia su Rai2 il revival di un altro franchise procedurale, CSI: Vegas. O ancora qualche novità italiana attesa come Christian, produzione Sky Original in arrivo il 28 gennaio, o la seconda stagione di Romulus, una delle serie nostrane rivelazione del 2019. Certamente, e lo diciamo con il sorriso sulle labbra, non è tra quelle attese la fine di The Walking Dead, andata avanti più di qualsiasi epidemia zombie che non si riesce a estirpare, e che comunque non terminerà davvero la propria corsa a partire dal 22 febbraio 2022 su Disney+ Star perché, oltre agli spin-off già in onda, è già in preparazione quello con Carol e Darryl che partirà poco dopo e un film su Rick atteso prossimamente.