Late Night with the Devil: ecco perché l'horror con il diavolo in diretta tv va recuperato in blu-ray

Finalmente è arrivato in homevideo l'horror diventato vero fenomeno al box-office americano. Il blu-ray della Eagle, balzato subito in vetta alle classifiche di vendita, è perfetto per trasportare lo spettatore in una trasmissione tv anni '70 nella quale compare il diavolo.

È stato uno dei casi cinematografici del 2024 e finora in Italia era disponibile solamente in streaming. Adesso Late Night with the Devil è finalmente approdato anche in homevideo grazie a Eagle Pictures, anche con il titolo esteso Late Night with the Devil - In onda con il diavolo. Ed è una gran bella notizia perché l'horror scritto e diretto da Cameron e Colin Cairnes che porta praticamente una possessione demoniaca in diretta tv può finalmente trovare ulteriore visibilità come merita. E che si trattava di un prodotto molto atteso, lo dimostra il fatto che il blu-ray è subito balzato in vetta alle classifiche di vendita.

David Dastmalchian è letteralmente terrorizzato

Già, perché Late Night with the Devil è un'inquietante storia sul successo e sulla televisione, divenuto un vero piccolo fenomeno al box office nord-americano la scorsa estate. Il film, ambientato con la tecnica del found footage nella notte di Halloween nel 1977, vede uno straordinario David Dastmalchian nei panni di Jack Delroy, conduttore dello show televisivo Night Owls. Per rialzare le sorti del programma, in declino dopo la morte di sua moglie, Jack escogita una trasmissione speciale, invitando una ragazza che sembra essere posseduta dal diavolo.

Un video che porta dritti nelle trasmissioni tv anni Settanta

Il blu-ray di Late Night with the Devil - In onda con il diavolo

Noi abbiamo potuto scoprire e apprezzare Late Night with the Devil grazie al blu-ray targato Eagle. È ovvio che per trasportare lo spettatore nelle particolari atmosfere del film, con una tipica trasmissione anni Settanta, serviva un prodtto che tecnicamente riuscisse a ricreare perfettamente lo stile del girato. Possiamo dire che la missione è pienamente riuscita a partire dal video, che replica in maniera perfetta il look della tv dell'epoca, con un'esperienza visiva resa leggermente più sfocata e sporca, come se fossimo davanti agli schermi di quarant'anni fa.

Una scena della possessione durante la trasmissione tv

Allo stesso tempo tutta l'azione del backstage nelle pause pubblicitarie è proposta in un affascinante bianco e nero ed è decisamente più nitida, con un dettaglio più affilato. Anche i colori rimandano a un'epoca lontana con la trasmissione caratterizzata da tonalità arancioni, ma sotto questo aspetto nei momenti finali con l'esplosione degli eventi horror, il croma fa un balzo di intensità con tonalità accese, mentre il dettaglio riesce a far esaltare tutte le mostruosità che scorrono sullo schermo.

Audio datato per il programma ma scatenato nei momenti horror

Lo studio televisivo dove si svolge il programma

L'audio è proposto con le tracce italiana e inglese, entrambe in DTS HD Master Audio 5.1, abili a fondere in qualche maniera il sonoro tipico delle trasmissioni d'epoca e quello più moderno, ampio ed energico. L'audio dello show richiama appunto un ascolto televisivo piuttosto piatto, con dialoghi secchi, qualche distorsione e musica poco avvolgente. Ma quando si fa sul serio tutti i diffusori sembrano ridestarsi dal torpore, le atmosfere si fanno molto più vivaci, l'asse posteriore si anima e anche i bassi intervengono con decisione nelle scene con le cariche elettriche e in tutte quelle nelle quali si sprigiona un'inaudita violenza, oltre a quelle finali col protagonista.

Gli extra: un dietro le quinte e un dialogo con i registi

David Dastmalchian in una scena di Late Night - In onda con il diavolo

Per quanto riguarda gli extra, abbiamo un commento audio di David Dastmalchian e Leah Kilpatrick, purtroppo non sottotitolato. Per il resto un bellissimo Dietro le quinte che ha la sola colpa di durare solamente 4 minuti, nel quale si vede il lavoro sul set, la preparazione delle scene, i test degli effetti speciali e alcuni dei trucchi utilizzati nelle scene più spaventose. A chiudere un Q&A con i registi Colin e Cameron Cairnes (18' e mezzo), che rivelano tante informazioni sulla produzione del film, l'origine dell'idea, i temi soprannaturali e gli sforzi tecnici per mantenere l'aspetto d'epoca del film.