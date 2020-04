L'altra metà: il trailer del film Netflix diretto da Alice Wu

Il film L'altra metà, diretto da Alice Wu e in arrivo su Netflix, è anticipato da un trailer che svela un particolare triangolo sentimentale.

L'altra metà, di cui Netflix ha condiviso il primo trailer, arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal dal 1° maggio.

Il video introduce la protagonista Ellie, una ragazza di 17 anni che vive a Squahamish con il padre e si ritrova a occuparsi delle lettere d'amore per conto di un suo compagno di scuola che vuole conquistare una ragazza, scoprendo un coetaneo che sembra finalmente capirla.

Il film L'altra metà è diretto da Alice Wu, che ritorna alla regia a distanza di 15 anni dal successo di Salvare la faccia, e avrà come protagonisti Leah Lewis e Daniel Diemer nei ruoli di Ellie Chu, una ragazza soddisfatta della propria vita che vive con il padre vedovo e guadagna scrivendo i temi dei suoi sompagni del liceo, e Paul Munsky che la assume per scrivere delle lettere d'amore destinate ad Aster Flores (Alexxis Lemire), una ragazza intelligente e popolare per cui la protagonista ha segretamente un debole. Ellie e Paul, inoltre, stringeranno inaspettatamente una profonda amicizia.

La sinossi ufficiale anticipa: La timida studentessa modello Ellie Chu aiuta Paul, uno sportivo dolce ma goffo nel comunicare, a conquistare una compagna molto popolare. La loro improbabile amicizia, però, si complica quando Ellie scopre di provare qualcosa per quella stessa ragazza. Sceneggiatura e regia di Alice Wu.